https://crimea.ria.ru/20221115/alkogol-ssora-i-ponozhovschina-krymchanin-izrezal-soseda-po-khostelu-1125372622.html

Алкоголь, ссора и поножовщина: крымчанин изрезал соседа по хостелу

Алкоголь, ссора и поножовщина: крымчанин изрезал соседа по хостелу - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Алкоголь, ссора и поножовщина: крымчанин изрезал соседа по хостелу

В Симферополе задержан 46-летний житель Черноморского района, подозреваемый в причинении тяжких травм своему знакомому. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T10:47

2022-11-15T10:47

2022-11-15T10:57

крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе задержан 46-летний житель Черноморского района, подозреваемый в причинении тяжких травм своему знакомому. Об этом сообщили в республиканском МВД.С сообщением о происшествии в полицию обратился врач одной из горбольниц, куда поступил 37-летний мужчина с ножевыми ранениями. Медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение грудной клетки и ранение правого запястья. К выяснению обстоятельств подключились правоохранители.Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде.

https://crimea.ria.ru/20221027/simferopolets-poydet-pod-sud-za-popytku-ubiystva-voditelya-trolleybusa-1125113832.html

крым

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2022

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крым, происшествия