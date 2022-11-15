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Алкоголь, ссора и поножовщина: крымчанин изрезал соседа по хостелу
Алкоголь, ссора и поножовщина: крымчанин изрезал соседа по хостелу - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Алкоголь, ссора и поножовщина: крымчанин изрезал соседа по хостелу
В Симферополе задержан 46-летний житель Черноморского района, подозреваемый в причинении тяжких травм своему знакомому. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T10:47
2022-11-15T10:47
2022-11-15T10:57
крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе задержан 46-летний житель Черноморского района, подозреваемый в причинении тяжких травм своему знакомому. Об этом сообщили в республиканском МВД.С сообщением о происшествии в полицию обратился врач одной из горбольниц, куда поступил 37-летний мужчина с ножевыми ранениями. Медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение грудной клетки и ранение правого запястья. К выяснению обстоятельств подключились правоохранители.Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде.
https://crimea.ria.ru/20221027/simferopolets-poydet-pod-sud-za-popytku-ubiystva-voditelya-trolleybusa-1125113832.html
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крым, происшествия
Алкоголь, ссора и поножовщина: крымчанин изрезал соседа по хостелу
В Симферополе нетрезвый мужчина изрезал ножом соседа по хостелу
10:47 15.11.2022 (обновлено: 10:57 15.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе задержан 46-летний житель Черноморского района, подозреваемый в причинении тяжких травм своему знакомому. Об этом сообщили в республиканском МВД.
С сообщением о происшествии в полицию обратился врач одной из горбольниц, куда поступил 37-летний мужчина с ножевыми ранениями. Медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение грудной клетки и ранение правого запястья. К выяснению обстоятельств подключились правоохранители.
"Оказалось, что потерпевший знаком с нападавшим. Они проживали совместно в одной из комнат хостела. После совместного употребления спиртных напитков разговор перерос в конфликт, в результате которого один из оппонентов схватился за нож", - рассказали в ведомстве.
Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде.