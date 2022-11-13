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Как не оставить весь бюджет на распродажах - советы психолога - РИА Новости Крым, 13.11.2022
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Как не оставить весь бюджет на распродажах - советы психолога
Как не оставить весь бюджет на распродажах - советы психолога - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Как не оставить весь бюджет на распродажах - советы психолога
Около 4% людей на планете абсолютно игнорируют распродажи и скидки, в меньшей степени им подвержены люди старшего поколения, особенно мужчины, которые обычно... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T18:24
2022-11-13T11:54
психология
совет эксперта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Около 4% людей на планете абсолютно игнорируют распродажи и скидки, в меньшей степени им подвержены люди старшего поколения, особенно мужчины, которые обычно действуют рациональнее женщин. При этом большинство все же способны поддаться на уловки маркетологов и совершить ненужные покупки во время распродаж. Как не потратить весь бюджет на акционные товары, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии ТА КФУ им. Вернадского Юлия Евдокимова."Период распродаж включает в нас первобытный инстинкт охотника, наш внутренний древний человек видит мамонта и бежит за ним, поскольку его надо завалить и сделать запасы. Мозг переключается с функции анализа самого товара, необходимости покупки на анализ цены. Если цена кажется нам привлекательной, включается "красная лампочка", и мы совершаем компульсивные действия в обход нашего сознания", - поясняет психолог механизм всего процесса.Если шопинг помогает почувствовать себя счастливее, позволить себе некоторые покупки можно, считает психолог. При этом нужно четко понять, что эффект будет коротким, но разочарование от траты денег на ненужные вещи в последствии может стать большим. Обмануть "первобытного охотника" помогут несколько хитростей.В случае с интернет-шопингом Евдокимова советует не спешить: понравившиеся товары можно отложить в корзину, после переключиться на что-то приятное, например, совершить прогулку или выпить чашку кофе. Возможно, за это время вы передумаете. Еще один способ, который может сработать, - разобрать шкаф. Вероятно, вы обнаружите вещи, о которых давно забыли, и откажетесь от покупки аналогичных.Ранее Евдокимова рассказала, как перестать хотеть худеть и научится правильно воспринимать свое тело.
https://crimea.ria.ru/20211126/eks-sotrudnik-magazina-tekhniki-raskryl-glavnuyu-khitrost-chernoy-pyatnitsy-1121547547.html
https://crimea.ria.ru/20220919/gotovimsya-k-kholodam-kak-delat-pokupki-pravilno-1124531046.html
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психология, совет эксперта, общество
Как не оставить весь бюджет на распродажах - советы психолога

Психолог Евдокимова рассказала, как не поддаваться на уловки маркетологов

18:24 13.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоВитрина магазина
Витрина магазина - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Около 4% людей на планете абсолютно игнорируют распродажи и скидки, в меньшей степени им подвержены люди старшего поколения, особенно мужчины, которые обычно действуют рациональнее женщин. При этом большинство все же способны поддаться на уловки маркетологов и совершить ненужные покупки во время распродаж. Как не потратить весь бюджет на акционные товары, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии ТА КФУ им. Вернадского Юлия Евдокимова.
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26 ноября 2021, 14:59Радио "Спутник в Крыму"
Экс-сотрудник магазина техники раскрыл главную хитрость "черной пятницы"
"Период распродаж включает в нас первобытный инстинкт охотника, наш внутренний древний человек видит мамонта и бежит за ним, поскольку его надо завалить и сделать запасы. Мозг переключается с функции анализа самого товара, необходимости покупки на анализ цены. Если цена кажется нам привлекательной, включается "красная лампочка", и мы совершаем компульсивные действия в обход нашего сознания", - поясняет психолог механизм всего процесса.
Если шопинг помогает почувствовать себя счастливее, позволить себе некоторые покупки можно, считает психолог. При этом нужно четко понять, что эффект будет коротким, но разочарование от траты денег на ненужные вещи в последствии может стать большим. Обмануть "первобытного охотника" помогут несколько хитростей.
"Старайтесь брать с собой в магазин наличные. С наличкой сложнее расставаться - она материальная и видно, когда она заканчивается. А вот с кредитной карты мы совершаем покупки легче всего, в расчете на то, что отдадим деньги потом. Кроме того, лучше отправиться в магазин не в одиночестве, пусть рядом с вами будет чей-то критический взгляд", - советует доктор.
В случае с интернет-шопингом Евдокимова советует не спешить: понравившиеся товары можно отложить в корзину, после переключиться на что-то приятное, например, совершить прогулку или выпить чашку кофе. Возможно, за это время вы передумаете. Еще один способ, который может сработать, - разобрать шкаф. Вероятно, вы обнаружите вещи, о которых давно забыли, и откажетесь от покупки аналогичных.
Ранее Евдокимова рассказала, как перестать хотеть худеть и научится правильно воспринимать свое тело.
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 03:27Радио "Спутник в Крыму"
Готовимся к холодам: как делать покупки правильно
 
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