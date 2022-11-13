https://crimea.ria.ru/20221113/kak-ne-ostavit-ves-byudzhet-na-rasprodazhakh---sovety-psikhologa-1125325834.html

Как не оставить весь бюджет на распродажах - советы психолога

Как не оставить весь бюджет на распродажах - советы психолога - РИА Новости Крым, 13.11.2022

Как не оставить весь бюджет на распродажах - советы психолога

Около 4% людей на планете абсолютно игнорируют распродажи и скидки, в меньшей степени им подвержены люди старшего поколения, особенно мужчины, которые обычно... РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T18:24

2022-11-13T18:24

2022-11-13T11:54

психология

совет эксперта

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Около 4% людей на планете абсолютно игнорируют распродажи и скидки, в меньшей степени им подвержены люди старшего поколения, особенно мужчины, которые обычно действуют рациональнее женщин. При этом большинство все же способны поддаться на уловки маркетологов и совершить ненужные покупки во время распродаж. Как не потратить весь бюджет на акционные товары, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии ТА КФУ им. Вернадского Юлия Евдокимова."Период распродаж включает в нас первобытный инстинкт охотника, наш внутренний древний человек видит мамонта и бежит за ним, поскольку его надо завалить и сделать запасы. Мозг переключается с функции анализа самого товара, необходимости покупки на анализ цены. Если цена кажется нам привлекательной, включается "красная лампочка", и мы совершаем компульсивные действия в обход нашего сознания", - поясняет психолог механизм всего процесса.Если шопинг помогает почувствовать себя счастливее, позволить себе некоторые покупки можно, считает психолог. При этом нужно четко понять, что эффект будет коротким, но разочарование от траты денег на ненужные вещи в последствии может стать большим. Обмануть "первобытного охотника" помогут несколько хитростей.В случае с интернет-шопингом Евдокимова советует не спешить: понравившиеся товары можно отложить в корзину, после переключиться на что-то приятное, например, совершить прогулку или выпить чашку кофе. Возможно, за это время вы передумаете. Еще один способ, который может сработать, - разобрать шкаф. Вероятно, вы обнаружите вещи, о которых давно забыли, и откажетесь от покупки аналогичных.Ранее Евдокимова рассказала, как перестать хотеть худеть и научится правильно воспринимать свое тело.

https://crimea.ria.ru/20211126/eks-sotrudnik-magazina-tekhniki-raskryl-glavnuyu-khitrost-chernoy-pyatnitsy-1121547547.html

https://crimea.ria.ru/20220919/gotovimsya-k-kholodam-kak-delat-pokupki-pravilno-1124531046.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, совет эксперта, общество