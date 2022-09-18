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Психолог объяснила, как перестать хотеть худеть - РИА Новости Крым, 18.09.2022
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Психолог объяснила, как перестать хотеть худеть
Психолог объяснила, как перестать хотеть худеть - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Психолог объяснила, как перестать хотеть худеть
Полюбить свое тело и перестать сравнивать себя с моделями с журнальных обложек поможет правильное восприятие собственного телесного "я". Чтобы этому научиться,... РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T17:19
2022-09-18T13:57
радио "спутник в крыму"
здоровье
психология
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Полюбить свое тело и перестать сравнивать себя с моделями с журнальных обложек поможет правильное восприятие собственного телесного "я". Чтобы этому научиться, необходимо дарить себе приятные тактильные ощущения и с позитивом относиться к окружающему миру. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии ТА КФУ им. Вернадского Юлия Евдокимова."Вообще, телесный образ "я" - то, как мы воспринимаем свое тело, - это то, на чем строится наша самооценка. Это первичная вещь. Это то, насколько гармонично ощущает себя человек - неважно полный или худой - во взаимоотношениях с миром", - пояснила психолог.По словам Евдокимовой, позитивный либо негативный образ собственного телесного "я" формируется в раннем детстве и во многом определяется тактильным контактом с родителями. Поэтому важно как можно чаще обнимать и гладить ребенка. Но даже если вас "недообнимали", научиться любить свое тело можно в любом возрасте. Для начала нужно почувствовать его границы и возможности.Зачем прячутся в депрессию и чем может быть полезна грусть – психолог &gt;&gt;"Начните делать легкую зарядку - так, чтобы почувствовать приятную лом&gt;&gt;оту в теле. Полезен опыт контакта: приятное постельное белье, удобная подушка, комфортная обувь - чем больше приятных тактильных ощущений дать своем телу, тем благодарнее оно будет, и тем лучше на подсознательном уровне мы будем оцениваем самих себя", - дала совет специалист.Второй важный фактор - хорошее настроение.При этом, критически оценивать себя - здоровая ситуация, подчеркнула психолог. Если человек считает себя идеальным - это уже вне нормы. Ключевое в этом вопросе - баланс.Ранее специалисты назвали основные продукты, употребление которых позволит сбросить лишний вес без применения жестких диет.
https://crimea.ria.ru/20220813/kak-izmenit-svoyu-zhizn--sovety-psikhologa-1124149438.html
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здоровье, психология, совет эксперта
Психолог объяснила, как перестать хотеть худеть

Психолог Евдокимова научила любить свое тело и принимать собственное телесное "я"

17:19 18.09.2022
 
© tawnynina-1041483/pixabayСмех
Смех
© tawnynina-1041483/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Полюбить свое тело и перестать сравнивать себя с моделями с журнальных обложек поможет правильное восприятие собственного телесного "я". Чтобы этому научиться, необходимо дарить себе приятные тактильные ощущения и с позитивом относиться к окружающему миру. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии ТА КФУ им. Вернадского Юлия Евдокимова.
"Вообще, телесный образ "я" - то, как мы воспринимаем свое тело, - это то, на чем строится наша самооценка. Это первичная вещь. Это то, насколько гармонично ощущает себя человек - неважно полный или худой - во взаимоотношениях с миром", - пояснила психолог.
По словам Евдокимовой, позитивный либо негативный образ собственного телесного "я" формируется в раннем детстве и во многом определяется тактильным контактом с родителями. Поэтому важно как можно чаще обнимать и гладить ребенка. Но даже если вас "недообнимали", научиться любить свое тело можно в любом возрасте. Для начала нужно почувствовать его границы и возможности.
Зачем прячутся в депрессию и чем может быть полезна грусть – психолог >>
"Начните делать легкую зарядку - так, чтобы почувствовать приятную лом>>оту в теле. Полезен опыт контакта: приятное постельное белье, удобная подушка, комфортная обувь - чем больше приятных тактильных ощущений дать своем телу, тем благодарнее оно будет, и тем лучше на подсознательном уровне мы будем оцениваем самих себя", - дала совет специалист.
Второй важный фактор - хорошее настроение.
"Когда вы расстроены и чем-то недовольны, весь этот спектр эмоций отражается на вашем сомоощущении. Поэтому нужно стараться с позитивом относится к окружающему миру. В данном случае, в частности, важно не изводить себя какими-то жесткими ограничениями. Например, проблема диет в том, что ими мы наказываем собственное тело. Жесткие диеты поэтому и вредны. Нужно гармоничное выстраивание образа питания, это должно приносить удовольствие", - пояснила Евдокимова.
При этом, критически оценивать себя - здоровая ситуация, подчеркнула психолог. Если человек считает себя идеальным - это уже вне нормы. Ключевое в этом вопросе - баланс.
Ранее специалисты назвали основные продукты, употребление которых позволит сбросить лишний вес без применения жестких диет.
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