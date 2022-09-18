https://crimea.ria.ru/20220918/psikholog-obyasnila-kak-perestat-khotet-khudet-1124528030.html

Психолог объяснила, как перестать хотеть худеть

Психолог объяснила, как перестать хотеть худеть - РИА Новости Крым, 18.09.2022

Психолог объяснила, как перестать хотеть худеть

Полюбить свое тело и перестать сравнивать себя с моделями с журнальных обложек поможет правильное восприятие собственного телесного "я". Чтобы этому научиться,... РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T17:19

2022-09-18T17:19

2022-09-18T13:57

радио "спутник в крыму"

здоровье

психология

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Полюбить свое тело и перестать сравнивать себя с моделями с журнальных обложек поможет правильное восприятие собственного телесного "я". Чтобы этому научиться, необходимо дарить себе приятные тактильные ощущения и с позитивом относиться к окружающему миру. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии ТА КФУ им. Вернадского Юлия Евдокимова."Вообще, телесный образ "я" - то, как мы воспринимаем свое тело, - это то, на чем строится наша самооценка. Это первичная вещь. Это то, насколько гармонично ощущает себя человек - неважно полный или худой - во взаимоотношениях с миром", - пояснила психолог.По словам Евдокимовой, позитивный либо негативный образ собственного телесного "я" формируется в раннем детстве и во многом определяется тактильным контактом с родителями. Поэтому важно как можно чаще обнимать и гладить ребенка. Но даже если вас "недообнимали", научиться любить свое тело можно в любом возрасте. Для начала нужно почувствовать его границы и возможности.Зачем прячутся в депрессию и чем может быть полезна грусть – психолог >>"Начните делать легкую зарядку - так, чтобы почувствовать приятную лом>>оту в теле. Полезен опыт контакта: приятное постельное белье, удобная подушка, комфортная обувь - чем больше приятных тактильных ощущений дать своем телу, тем благодарнее оно будет, и тем лучше на подсознательном уровне мы будем оцениваем самих себя", - дала совет специалист.Второй важный фактор - хорошее настроение.При этом, критически оценивать себя - здоровая ситуация, подчеркнула психолог. Если человек считает себя идеальным - это уже вне нормы. Ключевое в этом вопросе - баланс.Ранее специалисты назвали основные продукты, употребление которых позволит сбросить лишний вес без применения жестких диет.

https://crimea.ria.ru/20220813/kak-izmenit-svoyu-zhizn--sovety-psikhologa-1124149438.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, психология, совет эксперта