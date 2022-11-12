https://crimea.ria.ru/20221112/ekspert-sokraschenie-voennoy-pomoschi-ukraine--obschaya-tendentsiya-1125338501.html

Эксперт: сокращение военной помощи Украине – общая тенденция

Эксперт: сокращение военной помощи Украине – общая тенденция - РИА Новости Крым, 12.11.2022

Эксперт: сокращение военной помощи Украине – общая тенденция

Страны Запада начинают постепенно сворачивать поставки вооружения Украине, поскольку их запасы уже исчерпаны, а новое производство – небыстрое и дорогостоящее... РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T08:03

2022-11-12T08:03

2022-11-12T08:03

украина

специальная военная операция рф на украине

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Страны Запада начинают постепенно сворачивать поставки вооружения Украине, поскольку их запасы уже исчерпаны, а новое производство – небыстрое и дорогостоящее мероприятие. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим прекратит поставки вооружения Киеву. Также телеканал Fox News сообщил, что в Пентагоне задумались о сокращении поставок американского вооружения на Украину из-за истощения собственных запасов."Это общая тенденция. Во-первых, оружие – это очень дорого, сейчас никто его не делает "про запас" и не складирует его в огромных количествах на складах. Современная война показала, что расходы боеприпасов и техники огромны, и все, что было доступно, практически все использовано и у нас, и у них. Но наша промышленность сейчас набирает обороты, а у них – нет", - сказал Подберезкин.Против херсонцев начали применять новые снаряды к HIMARS >>По словам аналитика, для того, чтобы подготовить современное вооружение и военную технику – нужны огромные деньги, время и люди."Ни первого, ни второго, ни третьего у них нет. Та же Италия по своим военным расходам – страна не бедная, она входит в десятку ведущих государств в этом аспекте, но и у нее на это денег свободных нет", - указал он.Как отметил военный эксперт, то вооружение, на производство которого уходит один месяц, может быть уничтожено за один день. Поэтому страна, которая вступает в военный конфликт, должна иметь большие заранее подготовленные запасы."Условно, те же "Хаймарсы" или "Буки" надо делать год-полтора, как бы вы ни пытались сокращать сроки. Не будет никаких свободных мощностей. Ну, зачистят еще какое-то количество танков, предположим полсотни, но эти танки могут быть уничтожены за две недели, условно говоря. Ресурсы исчерпаны, никто не ожидал, что боевые действия продлятся так долго, и что это так повлияет на запасы ресурсов", - заключил Подберезкин.

https://crimea.ria.ru/20221110/ssha-otkazalis-postavlyat-kievu-udarnye-bespilotniki-gray-eagle--smi-1125306695.html

https://crimea.ria.ru/20221101/donbasskiy-khaker-vzlomal-amerikanskuyu-programmu-upravleniya-voyskami-vsu-1125193701.html

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2022

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