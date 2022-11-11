https://crimea.ria.ru/20221111/vsu-pytalis-sorvat-perebrosku-voysk-i-perevozku-zhiteley-cherez-dnepr-1125325355.html

ВСУ пытались сорвать переброску войск и перевозку жителей через Днепр

ВСУ пытались сорвать переброску войск и перевозку жителей через Днепр - РИА Новости Крым, 11.11.2022

ВСУ пытались сорвать переброску войск и перевозку жителей через Днепр

Украинские войска предприняли попытку сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T13:35

2022-11-11T13:35

2022-11-11T13:35

специальная военная операция рф на украине

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

военное положение в новых регионах россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска предприняли попытку сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. Об этом сообщает Минобороны России.Российскими средствами ПВО сбиты 28 реактивных снарядов. Еще пять снарядов успешно отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы, заявили в оборонном ведомстве."За прошедшие двое суток продвижение подразделений ВСУ на отдельных направлениях составило не более десяти километров. Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр", - проинформировали в Минобороны.Ранее в пятницу в МО сообщили о завершении перегруппировки подразделений российских войск на левый берег Днепра, потерь личного состава и вооружения не допущено.9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям.

https://crimea.ria.ru/20221111/rossiyskie-voennosluzhaschie-zavershili-perebrosku-na-levyy-bereg-dnepra-1125324249.html

херсонская область

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2022

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специальная военная операция рф на украине, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), военное положение в новых регионах россии