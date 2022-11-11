https://crimea.ria.ru/20221111/vsu-pytalis-sorvat-perebrosku-voysk-i-perevozku-zhiteley-cherez-dnepr-1125325355.html
ВСУ пытались сорвать переброску войск и перевозку жителей через Днепр
ВСУ пытались сорвать переброску войск и перевозку жителей через Днепр - РИА Новости Крым, 11.11.2022
ВСУ пытались сорвать переброску войск и перевозку жителей через Днепр
Украинские войска предприняли попытку сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T13:35
2022-11-11T13:35
2022-11-11T13:35
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
военное положение в новых регионах россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска предприняли попытку сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. Об этом сообщает Минобороны России.Российскими средствами ПВО сбиты 28 реактивных снарядов. Еще пять снарядов успешно отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы, заявили в оборонном ведомстве."За прошедшие двое суток продвижение подразделений ВСУ на отдельных направлениях составило не более десяти километров. Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр", - проинформировали в Минобороны.Ранее в пятницу в МО сообщили о завершении перегруппировки подразделений российских войск на левый берег Днепра, потерь личного состава и вооружения не допущено.9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям.
https://crimea.ria.ru/20221111/rossiyskie-voennosluzhaschie-zavershili-perebrosku-na-levyy-bereg-dnepra-1125324249.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), военное положение в новых регионах россии
ВСУ пытались сорвать переброску войск и перевозку жителей через Днепр
ВСУ ударами из HIMARS пытались сорвать перевозку мирного населения на левый берег Днепра
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска предприняли попытку сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. Об этом сообщает Минобороны России.
"Противник в течение ночи попытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Российскими средствами ПВО сбиты 28 реактивных снарядов. Еще пять снарядов успешно отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы, заявили в оборонном ведомстве.
"За прошедшие двое суток продвижение подразделений ВСУ на отдельных направлениях составило не более десяти километров. Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр", - проинформировали в Минобороны.
Ранее в пятницу в МО сообщили о завершении перегруппировки подразделений российских войск на левый берег Днепра, потерь личного состава и вооружения не допущено.
9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра
и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям.