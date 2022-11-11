Рейтинг@Mail.ru
Почему поствыборный расклад в США выгоден России - мнение - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221111/pochemu-postvybornyy-rasklad-v-ssha-vygoden-rossii---mnenie-1125329391.html
Почему поствыборный расклад в США выгоден России - мнение
Почему поствыборный расклад в США выгоден России - мнение - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Почему поствыборный расклад в США выгоден России - мнение
Прошедшие в США выборы в Конгресс засвидетельствовали раскол в обществе и в элитах, следствием которого станет глубинный политический кризис, что выгодно для... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T16:25
2022-11-11T16:25
сша
политика
мнения
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125329178_0:23:1024:599_1920x0_80_0_0_c0c392fd3e1e3e8f0944d1b8c5e979b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Прошедшие в США выборы в Конгресс засвидетельствовали раскол в обществе и в элитах, следствием которого станет глубинный политический кризис, что выгодно для России. Такое мнение высказал политолог-американист, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.По мнению Евстафьева, России этот расклад очень выгоден, поскольку "нам не нужно, чтобы Америка стала great again" (снова великой – ред.)."Гоголю сюжет бы понравился": на выборах в США победили умершие политики &gt;&gt;"Нам в США нужен полноценный, хороший, глубинный социально-экономический кризис, который переходит в социально-политическую фазу. Нам надо, чтобы Америка играла минимальную, сокращающуюся роль в европейских и вообще в мировых делах. Поэтому вот этот клинч, в который вошли партии и элиты, нам выгоден", - добавил политолог.Во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Результаты голосования официально не объявлены, но согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей могут получить республиканцы.
https://crimea.ria.ru/20221110/kak-izmenitsya-politika-ssha-po-rossii-i-ukraine-posle-vyborov--mnenie-1125301518.html
сша
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125329178_98:0:927:622_1920x0_80_0_0_61bee3f88434afdba25aecbac513acff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, политика, мнения, российская федерация (россия, рф)
Почему поствыборный расклад в США выгоден России - мнение

Политолог объяснил выгоду для России от поствыборных раскладов в США

16:25 11.11.2022
 
© SETH HERALDВыборы в США. Фото AFP
Выборы в США. Фото AFP
© SETH HERALD
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Прошедшие в США выборы в Конгресс засвидетельствовали раскол в обществе и в элитах, следствием которого станет глубинный политический кризис, что выгодно для России. Такое мнение высказал политолог-американист, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
"Главное, что показали выборы – это исчерпанность возможностей двухпартийной американской системы. Америка расколота примерно пополам: по штатам, по Сенату, плюс-минус по Палате представителей. Это абсолютно четкая демонстрация того, что США вступают в полосу институционального кризиса. Это именно то, чего они боялись с начала "нулевых", уповая на устойчивость своей политической системы", – сказал эксперт в ходе пресс-конференции на площадке международного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
По мнению Евстафьева, России этот расклад очень выгоден, поскольку "нам не нужно, чтобы Америка стала great again" (снова великой – ред.).
"Гоголю сюжет бы понравился": на выборах в США победили умершие политики >>
"Нам в США нужен полноценный, хороший, глубинный социально-экономический кризис, который переходит в социально-политическую фазу. Нам надо, чтобы Америка играла минимальную, сокращающуюся роль в европейских и вообще в мировых делах. Поэтому вот этот клинч, в который вошли партии и элиты, нам выгоден", - добавил политолог.
Во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Результаты голосования официально не объявлены, но согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей могут получить республиканцы.
Выборы президента США - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 03:36
Как изменится политика США по России и Украине после выборов – мнение
 
СШАПолитикаМненияРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:13Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев
17:52Обрушено два пролета Антоновского моста в Херсоне
17:35Российские военные наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра
17:35В Евпатории после прорыва трубы затопило раскопки античного городища
17:24На левый берег Днепра выведено свыше 30 тысяч российских военных
16:57В Севастополе прокуратура через суд добивается ликвидации свалки
16:48В Крыму женщина задолжала 290 тысяч рублей алиментов и обокрала мать
16:37В Херсонской области продолжается вывоз людей с обоих берегов Днепра
16:25Почему поствыборный расклад в США выгоден России - мнение
16:07В Крыму предлагают давать субсидии только на форму производства России
15:49В Керчи и прилегающих населенных пунктах на сутки отключат воду
15:36Севастополец из-за неразделенной любви трижды поджигал дом чужой жены
15:28В Севастополе за взятку будут судить студента морского вуза
15:12В Крыму увековечили память еще троих героев спецоперации
14:54Дворец водных видов спорта в Симферополе обещают открыть в следующем году
14:49Обвиняемого по делу о подрыве опор ЛЭП в Крыму оставили под стражей
14:41Сенатор оценил призыв американского генерала к переговорам РФ и Украины
14:06Ссора одноклассников в школе Ставропольского края: умер один подросток
13:47Ялтинца осудили за избиение до смерти родной матери
13:43Российские военные сорвали атаку польских наемников в ЛНР
Лента новостейМолния