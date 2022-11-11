https://crimea.ria.ru/20221111/pochemu-postvybornyy-rasklad-v-ssha-vygoden-rossii---mnenie-1125329391.html

Почему поствыборный расклад в США выгоден России - мнение

Почему поствыборный расклад в США выгоден России - мнение - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Почему поствыборный расклад в США выгоден России - мнение

Прошедшие в США выборы в Конгресс засвидетельствовали раскол в обществе и в элитах, следствием которого станет глубинный политический кризис, что выгодно для... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T16:25

2022-11-11T16:25

2022-11-11T16:25

сша

политика

мнения

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Прошедшие в США выборы в Конгресс засвидетельствовали раскол в обществе и в элитах, следствием которого станет глубинный политический кризис, что выгодно для России. Такое мнение высказал политолог-американист, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.По мнению Евстафьева, России этот расклад очень выгоден, поскольку "нам не нужно, чтобы Америка стала great again" (снова великой – ред.)."Гоголю сюжет бы понравился": на выборах в США победили умершие политики >>"Нам в США нужен полноценный, хороший, глубинный социально-экономический кризис, который переходит в социально-политическую фазу. Нам надо, чтобы Америка играла минимальную, сокращающуюся роль в европейских и вообще в мировых делах. Поэтому вот этот клинч, в который вошли партии и элиты, нам выгоден", - добавил политолог.Во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Результаты голосования официально не объявлены, но согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей могут получить республиканцы.

https://crimea.ria.ru/20221110/kak-izmenitsya-politika-ssha-po-rossii-i-ukraine-posle-vyborov--mnenie-1125301518.html

сша

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сша, политика, мнения, российская федерация (россия, рф)