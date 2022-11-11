https://crimea.ria.ru/20221111/pochemu-postvybornyy-rasklad-v-ssha-vygoden-rossii---mnenie-1125329391.html
Почему поствыборный расклад в США выгоден России - мнение
Почему поствыборный расклад в США выгоден России - мнение - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Почему поствыборный расклад в США выгоден России - мнение
Прошедшие в США выборы в Конгресс засвидетельствовали раскол в обществе и в элитах, следствием которого станет глубинный политический кризис, что выгодно для... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T16:25
2022-11-11T16:25
2022-11-11T16:25
сша
политика
мнения
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125329178_0:23:1024:599_1920x0_80_0_0_c0c392fd3e1e3e8f0944d1b8c5e979b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Прошедшие в США выборы в Конгресс засвидетельствовали раскол в обществе и в элитах, следствием которого станет глубинный политический кризис, что выгодно для России. Такое мнение высказал политолог-американист, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.По мнению Евстафьева, России этот расклад очень выгоден, поскольку "нам не нужно, чтобы Америка стала great again" (снова великой – ред.)."Гоголю сюжет бы понравился": на выборах в США победили умершие политики >>"Нам в США нужен полноценный, хороший, глубинный социально-экономический кризис, который переходит в социально-политическую фазу. Нам надо, чтобы Америка играла минимальную, сокращающуюся роль в европейских и вообще в мировых делах. Поэтому вот этот клинч, в который вошли партии и элиты, нам выгоден", - добавил политолог.Во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Результаты голосования официально не объявлены, но согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей могут получить республиканцы.
https://crimea.ria.ru/20221110/kak-izmenitsya-politika-ssha-po-rossii-i-ukraine-posle-vyborov--mnenie-1125301518.html
сша
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125329178_98:0:927:622_1920x0_80_0_0_61bee3f88434afdba25aecbac513acff.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, политика, мнения, российская федерация (россия, рф)
Почему поствыборный расклад в США выгоден России - мнение
Политолог объяснил выгоду для России от поствыборных раскладов в США
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Прошедшие в США выборы в Конгресс засвидетельствовали раскол в обществе и в элитах, следствием которого станет глубинный политический кризис, что выгодно для России. Такое мнение высказал политолог-американист, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
"Главное, что показали выборы – это исчерпанность возможностей двухпартийной американской системы. Америка расколота примерно пополам: по штатам, по Сенату, плюс-минус по Палате представителей. Это абсолютно четкая демонстрация того, что США вступают в полосу институционального кризиса. Это именно то, чего они боялись с начала "нулевых", уповая на устойчивость своей политической системы", – сказал эксперт в ходе пресс-конференции на площадке международного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
По мнению Евстафьева, России этот расклад очень выгоден, поскольку "нам не нужно, чтобы Америка стала great again" (снова великой – ред.).
"Нам в США нужен полноценный, хороший, глубинный социально-экономический кризис, который переходит в социально-политическую фазу. Нам надо, чтобы Америка играла минимальную, сокращающуюся роль в европейских и вообще в мировых делах. Поэтому вот этот клинч, в который вошли партии и элиты, нам выгоден", - добавил политолог.
Во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Результаты голосования официально не объявлены, но согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей могут получить республиканцы.