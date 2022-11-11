https://crimea.ria.ru/20221111/gogolyu-syuzhet-by-ponravilsya-na-vyborakh-v-ssha-pobedili-umershie-politiki-1125317241.html
"Гоголю сюжет бы понравился": на выборах в США победили умершие политики
"Гоголю сюжет бы понравился": на выборах в США победили умершие политики - РИА Новости Крым, 11.11.2022
"Гоголю сюжет бы понравился": на выборах в США победили умершие политики
В ходе промежуточных выборов в США в двух штатах одержали победу кандидаты, скончавшиеся задолго до выборов. Об этом в своем Telegram-канале написал... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T09:54
2022-11-11T09:54
2022-11-11T09:54
сша
в мире
политика
вячеслав володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В ходе промежуточных выборов в США в двух штатах одержали победу кандидаты, скончавшиеся задолго до выборов. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он сравнил американскую политику со знаменитым гоголевским произведением "Мертвые души".Аналогичная история произошла в Теннесси, где 72% голосов отдали за представительницу демократов Барбару Купер, умершую в октябре. По мнению Володина, эти примеры доказывают, что продвигаемые США стандарты ничего не стоят, а американская политическая система в прямом смысле слова мертва."Николаю Васильевичу Гоголю сюжет бы понравился", - подытожил спикер российского парламента.В США завершилось голосование на промежуточных выборах. По итогам волеизъявления будут избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и трех заморских территорий США. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.Голосование на промежуточных выборах в США состоялось 8 ноября. По итогам волеизъявления избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, американцы выбирали губернаторов 36 штатов и 3 заморских территорий США.
https://crimea.ria.ru/20221109/amerikanskoe-obschestvo-raskoloto-napopolam-ekspert-o-vyborakh-v-ssha-1125295287.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, в мире, политика, вячеслав володин
"Гоголю сюжет бы понравился": на выборах в США победили умершие политики
На выборах в США в двух штатах победили умершие кандидаты - Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В ходе промежуточных выборов в США в двух штатах одержали победу кандидаты, скончавшиеся задолго до выборов. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он сравнил американскую политику со знаменитым гоголевским произведением "Мертвые души".
"В штате Пенсильвания победу одержал конгрессмен-демократ Тони ДеЛука, набравший 85% голосов. Интересный момент — как оказалось, он скончался еще в начале октября. Его имя не стали убирать из бюллетеня. Соперница ДеЛуки устала подчеркивать в своих обращениях к избирателям, что она — единственный живой кандидат в округе. Но победил все равно покойник", - написал Володин.
Аналогичная история произошла в Теннесси, где 72% голосов отдали за представительницу демократов Барбару Купер, умершую в октябре. По мнению Володина, эти примеры доказывают, что продвигаемые США стандарты ничего не стоят, а американская политическая система в прямом смысле слова мертва.
"Николаю Васильевичу Гоголю сюжет бы понравился", - подытожил спикер российского парламента.
В США завершилось голосование на промежуточных выборах. По итогам волеизъявления будут избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и трех заморских территорий США. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.
Голосование на промежуточных выборах в США состоялось 8 ноября. По итогам волеизъявления избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, американцы выбирали губернаторов 36 штатов и 3 заморских территорий США.