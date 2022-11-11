https://crimea.ria.ru/20221111/gogolyu-syuzhet-by-ponravilsya-na-vyborakh-v-ssha-pobedili-umershie-politiki-1125317241.html

"Гоголю сюжет бы понравился": на выборах в США победили умершие политики

"Гоголю сюжет бы понравился": на выборах в США победили умершие политики - РИА Новости Крым, 11.11.2022

"Гоголю сюжет бы понравился": на выборах в США победили умершие политики

В ходе промежуточных выборов в США в двух штатах одержали победу кандидаты, скончавшиеся задолго до выборов. Об этом в своем Telegram-канале написал... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T09:54

2022-11-11T09:54

2022-11-11T09:54

сша

в мире

политика

вячеслав володин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В ходе промежуточных выборов в США в двух штатах одержали победу кандидаты, скончавшиеся задолго до выборов. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он сравнил американскую политику со знаменитым гоголевским произведением "Мертвые души".Аналогичная история произошла в Теннесси, где 72% голосов отдали за представительницу демократов Барбару Купер, умершую в октябре. По мнению Володина, эти примеры доказывают, что продвигаемые США стандарты ничего не стоят, а американская политическая система в прямом смысле слова мертва."Николаю Васильевичу Гоголю сюжет бы понравился", - подытожил спикер российского парламента.В США завершилось голосование на промежуточных выборах. По итогам волеизъявления будут избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и трех заморских территорий США. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.Голосование на промежуточных выборах в США состоялось 8 ноября. По итогам волеизъявления избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, американцы выбирали губернаторов 36 штатов и 3 заморских территорий США.

https://crimea.ria.ru/20221109/amerikanskoe-obschestvo-raskoloto-napopolam-ekspert-o-vyborakh-v-ssha-1125295287.html

https://crimea.ria.ru/20221110/kak-izmenitsya-politika-ssha-po-rossii-i-ukraine-posle-vyborov--mnenie-1125301518.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире, политика, вячеслав володин