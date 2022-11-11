https://crimea.ria.ru/20221111/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-11-noyabrya-1125339311.html
Главные события и заявления дня: 11 ноября
Главные события и заявления дня: 11 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Главные события и заявления дня: 11 ноября
ВС РФ завершили переброску сил на левый берег Днепра. В Кремле оценили вероятность изменения статуса Херсонщины. В Крыму простились с замглавы Херсонской... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T22:03
2022-11-11T22:03
2022-11-11T22:03
главное за день
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
запорожская область
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125339194_18:0:1262:700_1920x0_80_0_0_fc4c7f49593c2a5d92faa9efce264d4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ завершили переброску сил на левый берег Днепра. В Кремле оценили вероятность изменения статуса Херсонщины. В Крыму простились с замглавы Херсонской области Стремоусовым. Террор в Мелитополе: замминистра области стал жертвой покушения. В Крыму увековечили память еще троих героев СВО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВС РФ завершили переброску на левый берег ДнепраПерегруппировка подразделений ВС РФ на левый берег Днепра завершена. Об этом сообщили в Минобороны России."На Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр", – сообщили в МО.В ведомстве добавили, что всего перегруппировано более 30 тысяч российских военных, около 5 тысяч единиц техники и вооружения, а также материальное имущество. В Кремле оценили вероятность изменения статуса ХерсонщиныНесмотря на отвод войск из Херсона, статус всего региона останется неизменным, область является территорией РФ и это закреплено в российской Конституции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это субъект Российской Федерации. Здесь нет и не может быть никаких изменений", - сказал он.Песков также ответил на вопрос о том, считают ли в Кремле унизительным отвод войск из Херсона. В Крыму простились с замглавы Херсонской области СтремоусовымВ Симферополе простились с погибшим в ДТП заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым.Отпевание прошло в кафедральном Александро-Невском соборе.Присутствовавший на церемонии замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в своей речи отметил, что Стремоусов никогда ничего не просил для себя, а его главной задачей было служение людям, своей стране, городу. Теракт в МелитополеВ Мелитополе совершено покушение на замминистра по культуре Запорожской области. По сообщению пресс-службы администрации региона, теракт произошел около 8 утра."В ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник, террористы заложили самодельное взрывное устройство", – уточнили в администрации и добавили, что чиновник выжил.В Крыму увековечили память еще троих героев СВОКрыму открыли еще три мемориальные доски в память о героях специальной военной операции, две из них появились в Симферополе, третья – в Сакском районе Крыма. Они посвящены героям спецоперации Илье Нечайкину, Евгению Бухарину, Ивану Булгакову.
https://crimea.ria.ru/20221111/chto-budet-dalshe-posle-otvoda-voysk-iz-khersona--prognoz-eksperta-1125338023.html
https://crimea.ria.ru/20221111/aksenov-nazval-stremousova-nastoyaschim-voinom-1125323415.html
https://crimea.ria.ru/20221111/v-melitopole-soversheno-pokushenie-na-zamministra-zaporozhskoy-oblasti-1125317712.html
херсонская область
запорожская область
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125339194_174:0:1107:700_1920x0_80_0_0_7745aeed48d5acbff1fbd61ee6fd4e4a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, специальная военная операция рф на украине, херсонская область, запорожская область, крым
Главные события и заявления дня: 11 ноября
Главные события и заявления пятницы, 11 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ завершили переброску сил на левый берег Днепра. В Кремле оценили вероятность изменения статуса Херсонщины. В Крыму простились с замглавы Херсонской области Стремоусовым. Террор в Мелитополе: замминистра области стал жертвой покушения. В Крыму увековечили память еще троих героев СВО.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
ВС РФ завершили переброску на левый берег Днепра
Перегруппировка подразделений ВС РФ на левый берег Днепра завершена
. Об этом сообщили в Минобороны России.
"На Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр", – сообщили в МО.
В ведомстве добавили, что всего перегруппировано
более 30 тысяч российских военных, около 5 тысяч единиц техники и вооружения, а также материальное имущество.
В Кремле оценили вероятность изменения статуса Херсонщины
Несмотря на отвод войск из Херсона, статус всего региона останется неизменным
, область является территорией РФ и это закреплено в российской Конституции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это субъект Российской Федерации. Здесь нет и не может быть никаких изменений", - сказал он.
Песков также ответил на вопрос о том, считают ли в Кремле унизительным отвод войск из Херсона.
В Крыму простились с замглавы Херсонской области Стремоусовым
В Симферополе простились
с погибшим в ДТП заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым.
Отпевание прошло в кафедральном Александро-Невском соборе.
Присутствовавший на церемонии замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в своей речи отметил
, что Стремоусов никогда ничего не просил для себя, а его главной задачей было служение людям, своей стране, городу.
В Мелитополе совершено покушение
на замминистра по культуре Запорожской области. По сообщению пресс-службы администрации региона, теракт произошел около 8 утра.
"В ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник, террористы заложили самодельное взрывное устройство", – уточнили в администрации и добавили, что чиновник выжил.
В Крыму увековечили память еще троих героев СВО
Крыму открыли
еще три мемориальные доски в память о героях специальной военной операции, две из них появились в Симферополе, третья – в Сакском районе Крыма. Они посвящены героям спецоперации Илье Нечайкину, Евгению Бухарину, Ивану Булгакову.