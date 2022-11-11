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Главные события и заявления дня: 11 ноября

Главные события и заявления дня: 11 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Главные события и заявления дня: 11 ноября

ВС РФ завершили переброску сил на левый берег Днепра. В Кремле оценили вероятность изменения статуса Херсонщины. В Крыму простились с замглавы Херсонской... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T22:03

2022-11-11T22:03

2022-11-11T22:03

главное за день

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ завершили переброску сил на левый берег Днепра. В Кремле оценили вероятность изменения статуса Херсонщины. В Крыму простились с замглавы Херсонской области Стремоусовым. Террор в Мелитополе: замминистра области стал жертвой покушения. В Крыму увековечили память еще троих героев СВО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВС РФ завершили переброску на левый берег ДнепраПерегруппировка подразделений ВС РФ на левый берег Днепра завершена. Об этом сообщили в Минобороны России."На Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр", – сообщили в МО.В ведомстве добавили, что всего перегруппировано более 30 тысяч российских военных, около 5 тысяч единиц техники и вооружения, а также материальное имущество. В Кремле оценили вероятность изменения статуса ХерсонщиныНесмотря на отвод войск из Херсона, статус всего региона останется неизменным, область является территорией РФ и это закреплено в российской Конституции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это субъект Российской Федерации. Здесь нет и не может быть никаких изменений", - сказал он.Песков также ответил на вопрос о том, считают ли в Кремле унизительным отвод войск из Херсона. В Крыму простились с замглавы Херсонской области СтремоусовымВ Симферополе простились с погибшим в ДТП заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым.Отпевание прошло в кафедральном Александро-Невском соборе.Присутствовавший на церемонии замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в своей речи отметил, что Стремоусов никогда ничего не просил для себя, а его главной задачей было служение людям, своей стране, городу. Теракт в МелитополеВ Мелитополе совершено покушение на замминистра по культуре Запорожской области. По сообщению пресс-службы администрации региона, теракт произошел около 8 утра."В ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник, террористы заложили самодельное взрывное устройство", – уточнили в администрации и добавили, что чиновник выжил.В Крыму увековечили память еще троих героев СВОКрыму открыли еще три мемориальные доски в память о героях специальной военной операции, две из них появились в Симферополе, третья – в Сакском районе Крыма. Они посвящены героям спецоперации Илье Нечайкину, Евгению Бухарину, Ивану Булгакову.

https://crimea.ria.ru/20221111/chto-budet-dalshe-posle-otvoda-voysk-iz-khersona--prognoz-eksperta-1125338023.html

https://crimea.ria.ru/20221111/aksenov-nazval-stremousova-nastoyaschim-voinom-1125323415.html

https://crimea.ria.ru/20221111/v-melitopole-soversheno-pokushenie-na-zamministra-zaporozhskoy-oblasti-1125317712.html

херсонская область

запорожская область

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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