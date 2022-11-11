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Главные события и заявления дня: 11 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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Главные события и заявления дня: 11 ноября
Главные события и заявления дня: 11 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Главные события и заявления дня: 11 ноября
ВС РФ завершили переброску сил на левый берег Днепра. В Кремле оценили вероятность изменения статуса Херсонщины. В Крыму простились с замглавы Херсонской... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T22:03
2022-11-11T22:03
главное за день
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
запорожская область
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ завершили переброску сил на левый берег Днепра. В Кремле оценили вероятность изменения статуса Херсонщины. В Крыму простились с замглавы Херсонской области Стремоусовым. Террор в Мелитополе: замминистра области стал жертвой покушения. В Крыму увековечили память еще троих героев СВО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВС РФ завершили переброску на левый берег ДнепраПерегруппировка подразделений ВС РФ на левый берег Днепра завершена. Об этом сообщили в Минобороны России."На Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр", – сообщили в МО.В ведомстве добавили, что всего перегруппировано более 30 тысяч российских военных, около 5 тысяч единиц техники и вооружения, а также материальное имущество. В Кремле оценили вероятность изменения статуса ХерсонщиныНесмотря на отвод войск из Херсона, статус всего региона останется неизменным, область является территорией РФ и это закреплено в российской Конституции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это субъект Российской Федерации. Здесь нет и не может быть никаких изменений", - сказал он.Песков также ответил на вопрос о том, считают ли в Кремле унизительным отвод войск из Херсона. В Крыму простились с замглавы Херсонской области СтремоусовымВ Симферополе простились с погибшим в ДТП заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым.Отпевание прошло в кафедральном Александро-Невском соборе.Присутствовавший на церемонии замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в своей речи отметил, что Стремоусов никогда ничего не просил для себя, а его главной задачей было служение людям, своей стране, городу. Теракт в МелитополеВ Мелитополе совершено покушение на замминистра по культуре Запорожской области. По сообщению пресс-службы администрации региона, теракт произошел около 8 утра."В ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник, террористы заложили самодельное взрывное устройство", – уточнили в администрации и добавили, что чиновник выжил.В Крыму увековечили память еще троих героев СВОКрыму открыли еще три мемориальные доски в память о героях специальной военной операции, две из них появились в Симферополе, третья – в Сакском районе Крыма. Они посвящены героям спецоперации Илье Нечайкину, Евгению Бухарину, Ивану Булгакову.
https://crimea.ria.ru/20221111/chto-budet-dalshe-posle-otvoda-voysk-iz-khersona--prognoz-eksperta-1125338023.html
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главное за день, специальная военная операция рф на украине, херсонская область, запорожская область, крым
Главные события и заявления дня: 11 ноября

Главные события и заявления пятницы, 11 ноября

22:03 11.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДва пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены
Два пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ завершили переброску сил на левый берег Днепра. В Кремле оценили вероятность изменения статуса Херсонщины. В Крыму простились с замглавы Херсонской области Стремоусовым. Террор в Мелитополе: замминистра области стал жертвой покушения. В Крыму увековечили память еще троих героев СВО.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
ВС РФ завершили переброску на левый берег Днепра
Перегруппировка подразделений ВС РФ на левый берег Днепра завершена. Об этом сообщили в Минобороны России.
"На Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр", – сообщили в МО.
В ведомстве добавили, что всего перегруппировано более 30 тысяч российских военных, около 5 тысяч единиц техники и вооружения, а также материальное имущество.
БТР-80 российских военнослужащих на военной позиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
19:13
Что будет дальше после отвода войск из Херсона – прогноз эксперта
В Кремле оценили вероятность изменения статуса Херсонщины
Несмотря на отвод войск из Херсона, статус всего региона останется неизменным, область является территорией РФ и это закреплено в российской Конституции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это субъект Российской Федерации. Здесь нет и не может быть никаких изменений", - сказал он.
Песков также ответил на вопрос о том, считают ли в Кремле унизительным отвод войск из Херсона.
В Крыму простились с замглавы Херсонской области Стремоусовым
В Симферополе простились с погибшим в ДТП заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым.
Отпевание прошло в кафедральном Александро-Невском соборе.
Присутствовавший на церемонии замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в своей речи отметил, что Стремоусов никогда ничего не просил для себя, а его главной задачей было служение людям, своей стране, городу.
Прощание с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в Симферополе
12:42
Аксенов назвал Стремоусова настоящим воином
Теракт в Мелитополе
В Мелитополе совершено покушение на замминистра по культуре Запорожской области. По сообщению пресс-службы администрации региона, теракт произошел около 8 утра.
"В ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник, террористы заложили самодельное взрывное устройство", – уточнили в администрации и добавили, что чиновник выжил.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
10:22
В Мелитополе совершено покушение на замминистра Запорожской области
В Крыму увековечили память еще троих героев СВО
Крыму открыли еще три мемориальные доски в память о героях специальной военной операции, две из них появились в Симферополе, третья – в Сакском районе Крыма. Они посвящены героям спецоперации Илье Нечайкину, Евгению Бухарину, Ивану Булгакову.
 
Главное за деньСпециальная военная операция РФ на УкраинеХерсонская областьЗапорожская областьКрым
 
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22:03Главные события и заявления дня: 11 ноября
21:51В Севастополь впервые приедет с гастролями Мариупольский драмтеатр
21:32Врачи рассказали о необычном тренде в использовании ботокса у модников
21:19Кому повысят зарплату с нового года
20:58Севастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительстве
20:36В сейме Польши требуют от украинцев осудить ОУН-УПА*
20:18Эксперт заявил о серьезной дилемме для США в вопросе Украины
19:57К поискам дельфинов из Севастополя подключилась Кубань
19:43Пять лет тюрьмы за рецидив: поправка в закон о запрете пропаганды ЛГБТ
19:31Какой будет погода в Крыму на выходных
19:13Что будет дальше после отвода войск из Херсона – прогноз эксперта
18:52Власти Крыма установили размер выплат получившим ранения военным
18:32ВСУ из артиллерии обстреляли пригород Новой Каховки
18:13Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев
17:52Обрушено два пролета Антоновского моста в Херсоне 0:14
17:35Российские военные наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра
17:35В Евпатории после прорыва трубы затопило раскопки античного городища
17:24На левый берег Днепра выведено свыше 30 тысяч российских военных
16:57В Севастополе прокуратура через суд добивается ликвидации свалки
16:48В Крыму женщина задолжала 290 тысяч рублей алиментов и обокрала мать
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