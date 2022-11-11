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На левый берег Днепра выведено свыше 30 тысяч российских военных - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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На левый берег Днепра выведено свыше 30 тысяч российских военных
На левый берег Днепра выведено свыше 30 тысяч российских военных - РИА Новости Крым, 11.11.2022
На левый берег Днепра выведено свыше 30 тысяч российских военных
Более 30 тысяч российских военных перегруппировались на левую часть Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T17:24
2022-11-11T17:29
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Более 30 тысяч российских военных перегруппировались на левую часть Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Всего выведено свыше 30 тысяч российских военнослужащих, около 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество", - говорится в сообщении.На левый берег Днепра также переправлена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту. Ремонтные подразделения уже приступили к ее обслуживанию."В результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра", - добавили в Минобороны.По заявлению оборонного ведомства, выведенные с правого берега соединения и воинские части ВС России заняли укрепленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции. Несмотря на попытки ВСУ сорвать переброску российских войск, потерь среди личного состава и техники не допущено.Ранее в пятницу в Минобороны сообщили о завершении перегруппировки подразделений российских войск на левый берег Днепра, потерь личного состава и вооружения не допущено.9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу по предложению командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отдал приказ отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям.
https://crimea.ria.ru/20221111/izmenenie-statusa-khersonskoy-oblasti-nevozmozhno---kreml-1125323780.html
https://crimea.ria.ru/20221111/v-khersonskoy-oblasti-prodolzhaetsya-vyvoz-lyudey-s-oboikh-beregov-dnepra-1125329815.html
https://crimea.ria.ru/20221111/vsu-pytalis-sorvat-perebrosku-voysk-i-perevozku-zhiteley-cherez-dnepr-1125325355.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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4.7
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, херсонская область
На левый берег Днепра выведено свыше 30 тысяч российских военных

Минобороны: на левый берег Днепра выведено свыше 30 тысяч российских военных

17:24 11.11.2022 (обновлено: 17:29 11.11.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы группировки "Бахмут" ЧВК "Вагнер"
Бойцы группировки Бахмут ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Более 30 тысяч российских военных перегруппировались на левую часть Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Всего выведено свыше 30 тысяч российских военнослужащих, около 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество", - говорится в сообщении.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
12:57
Изменение статуса Херсонской области невозможно - Кремль
На левый берег Днепра также переправлена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту. Ремонтные подразделения уже приступили к ее обслуживанию.
"В результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра", - добавили в Минобороны.
Набережная реки Днепр в Херсоне.
16:37
В Херсонской области продолжается вывоз людей с обоих берегов Днепра
По заявлению оборонного ведомства, выведенные с правого берега соединения и воинские части ВС России заняли укрепленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции. Несмотря на попытки ВСУ сорвать переброску российских войск, потерь среди личного состава и техники не допущено.
"Российскими средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки отражены все попытки нанесения ракетных ударов", - добавили в ведомстве.
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13:35
ВСУ пытались сорвать переброску войск и перевозку жителей через Днепр
Ранее в пятницу в Минобороны сообщили о завершении перегруппировки подразделений российских войск на левый берег Днепра, потерь личного состава и вооружения не допущено.
9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу по предложению командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отдал приказ отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФХерсонская область
 
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