https://crimea.ria.ru/20221111/na-levyy-bereg-dnepra-vyvedeno-svyshe-30-tysyach-rossiyskikh-voennykh-1125335597.html

На левый берег Днепра выведено свыше 30 тысяч российских военных

На левый берег Днепра выведено свыше 30 тысяч российских военных - РИА Новости Крым, 11.11.2022

На левый берег Днепра выведено свыше 30 тысяч российских военных

Более 30 тысяч российских военных перегруппировались на левую часть Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T17:24

2022-11-11T17:24

2022-11-11T17:29

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Более 30 тысяч российских военных перегруппировались на левую часть Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Всего выведено свыше 30 тысяч российских военнослужащих, около 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество", - говорится в сообщении.На левый берег Днепра также переправлена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту. Ремонтные подразделения уже приступили к ее обслуживанию."В результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра", - добавили в Минобороны.По заявлению оборонного ведомства, выведенные с правого берега соединения и воинские части ВС России заняли укрепленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции. Несмотря на попытки ВСУ сорвать переброску российских войск, потерь среди личного состава и техники не допущено.Ранее в пятницу в Минобороны сообщили о завершении перегруппировки подразделений российских войск на левый берег Днепра, потерь личного состава и вооружения не допущено.9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу по предложению командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отдал приказ отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям.

https://crimea.ria.ru/20221111/izmenenie-statusa-khersonskoy-oblasti-nevozmozhno---kreml-1125323780.html

https://crimea.ria.ru/20221111/v-khersonskoy-oblasti-prodolzhaetsya-vyvoz-lyudey-s-oboikh-beregov-dnepra-1125329815.html

https://crimea.ria.ru/20221111/vsu-pytalis-sorvat-perebrosku-voysk-i-perevozku-zhiteley-cherez-dnepr-1125325355.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, херсонская область