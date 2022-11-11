https://crimea.ria.ru/20221111/chto-budet-dalshe-posle-otvoda-voysk-iz-khersona--prognoz-eksperta-1125338023.html
Что будет дальше после отвода войск из Херсона – прогноз эксперта
Что будет дальше после отвода войск из Херсона – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Что будет дальше после отвода войск из Херсона – прогноз эксперта
После отвода российских войск на левый берег Днепра Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытку прорыва в направлении Крыма, но она не будет... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T19:13
2022-11-11T19:13
2022-11-11T19:13
херсонская область
крым
специальная военная операция рф на украине
авторы
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. После отвода российских войск на левый берег Днепра Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытку прорыва в направлении Крыма, но она не будет успешной. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.Эксперт также усомнился в возможностях ВСУ перебросить дополнительные силы в Донбасс и Запорожскую область, поскольку их резервы уже серьезно истощены."Фактически Украина резервы живой силы и техники исчерпала. Техники и вооружения она много не получит от Запада, потому что там прошла уже "зачистка" всего. Свою армию она пополнять может только за счет людей и наемников не очень сомнительного боевого качества. Те, кто раньше не подлежали призыву, с низкой боеспособностью, и наемники не могут составить сейчас новой боевой мощи", - пояснил аналитик.По мнению Подберезкина, ситуация хоть и медленно, но неуклонно начнет меняться в пользу Вооруженных сил России и формирований народных республик Донбасса.Решение отвести войска из Херсона было, по его словам, "совершенно очевидным", поскольку в численности группировки на этом направлении ВС РФ уступали противнику."Мы отошли и тем самым, думаю, смогли спасти часть людей, которые в противном случае попали бы в окружение и были бы уничтожены", – пояснил Подберезкин.В пятницу Минобороны РФ сообщило, что на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, около 5 тысяч единиц вооружения и техники. В ведомстве подчеркнули, что в результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все военнослужащие переправлены на левый берег Днепра.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что решение отвести войска из Херсона "не было легким ни для кого", но этот отвод был необходим для сохранения жизни российских военнослужащих и защиты Крыма.
https://crimea.ria.ru/20221111/rossiyskie-voennye-nanosyat-udary-po-vsu-na-pravom-beregu-dnepra-1125335857.html
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
херсонская область, крым, специальная военная операция рф на украине, авторы, мнения
Что будет дальше после отвода войск из Херсона – прогноз эксперта
Военный эксперт Подберезкин назвал сценарий развития СВО после отвода войск из Херсона
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. После отвода российских войск на левый берег Днепра Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытку прорыва в направлении Крыма, но она не будет успешной. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.
"Как могут дальше развиваться события? Думаю, ВСУ предпримут попытку сделать прорыв в направлении Крыма. У них, конечно, ничего не получится. В этом смысле я совершенно спокоен. Сил на прорыв в глубину на 30-50 километров у них не хватит. Попробовать они, конечно, могут, как они это сделали уже с Запорожской АЭС, пытаясь ее захватить. Но я абсолютно уверен, что у них ничего не получится", - сказал Подберезкин.
Эксперт также усомнился в возможностях ВСУ перебросить дополнительные силы в Донбасс и Запорожскую область, поскольку их резервы уже серьезно истощены.
"Фактически Украина резервы живой силы и техники исчерпала. Техники и вооружения она много не получит от Запада, потому что там прошла уже "зачистка" всего. Свою армию она пополнять может только за счет людей и наемников не очень сомнительного боевого качества. Те, кто раньше не подлежали призыву, с низкой боеспособностью, и наемники не могут составить сейчас новой боевой мощи", - пояснил аналитик.
По мнению Подберезкина, ситуация хоть и медленно, но неуклонно начнет меняться в пользу Вооруженных сил России и формирований народных республик Донбасса.
"Пойдет медленное, но неуклонное изменение соотношения сил в нашу пользу. У нас больше резервов, у нас будет лучше подготовка, мы это сделаем лучше и быстрее. По мере изменения соотношений сил будет меняться наша тактика. Думаю, что не только Херсон, но и Николаев, и Одесса – это наши ближайшие зимние операции", - прогнозирует военный эксперт.
Решение отвести войска из Херсона было, по его словам, "совершенно очевидным", поскольку в численности группировки на этом направлении ВС РФ уступали противнику.
"Мы отошли и тем самым, думаю, смогли спасти часть людей, которые в противном случае попали бы в окружение и были бы уничтожены", – пояснил Подберезкин.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных
, около 5 тысяч единиц вооружения и техники. В ведомстве подчеркнули, что в результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все военнослужащие переправлены на левый берег Днепра.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что решение отвести войска из Херсона "не было легким ни для кого", но этот отвод был необходим для сохранения жизни российских военнослужащих и защиты Крыма.