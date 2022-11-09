https://crimea.ria.ru/20221109/zakharova-rasskazala-o-riskakh-zernovoy-sdelki-1125299673.html

Захарова рассказала о рисках "зерновой сделки"

Захарова рассказала о рисках "зерновой сделки" - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Захарова рассказала о рисках "зерновой сделки"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала опасения, связанные с реализацией "зерновой сделки". Об этом она сообщила во время брифинга. РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T16:28

2022-11-09T16:28

2022-11-09T16:28

российская федерация (россия, рф)

экономика

в мире

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала опасения, связанные с реализацией "зерновой сделки". Об этом она сообщила во время брифинга.Официальный представитель МИД напомнила, что в 30-е годы прошлого века запад намеренно принимал от России оплату за станки и оборудование только зерном в надежде сорвать индустриализацию страны."Не без помощи Запада в те годы Россия и союзные республики пережили страшный голодомор. И тогда, и теперь Запад считает это возможным – использовать продовольствие, как инструмент давления", – подчеркнула Захарова.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, экспорт российских удобрений и зерна по-прежнему блокируется странами Запада.Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что серьезнейшие меры по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки должны быть приняты в самое ближайшее время. Российская сторона призвала генсека ООН к выполнению обязательств, возложенных им на себя в соответствии с его собственной инициативой.

https://crimea.ria.ru/20221102/rossiya-ostavlyaet-za-soboy-pravo-vyyti-iz-zernovoy-sdelki--putin-1125214729.html

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российская федерация (россия, рф), экономика, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова