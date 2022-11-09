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Захарова рассказала о рисках "зерновой сделки" - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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Захарова рассказала о рисках "зерновой сделки"
Захарова рассказала о рисках "зерновой сделки" - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Захарова рассказала о рисках "зерновой сделки"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала опасения, связанные с реализацией "зерновой сделки". Об этом она сообщила во время брифинга. РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T16:28
2022-11-09T16:28
российская федерация (россия, рф)
экономика
в мире
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала опасения, связанные с реализацией "зерновой сделки". Об этом она сообщила во время брифинга.Официальный представитель МИД напомнила, что в 30-е годы прошлого века запад намеренно принимал от России оплату за станки и оборудование только зерном в надежде сорвать индустриализацию страны."Не без помощи Запада в те годы Россия и союзные республики пережили страшный голодомор. И тогда, и теперь Запад считает это возможным – использовать продовольствие, как инструмент давления", – подчеркнула Захарова.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, экспорт российских удобрений и зерна по-прежнему блокируется странами Запада.Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что серьезнейшие меры по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки должны быть приняты в самое ближайшее время. Российская сторона призвала генсека ООН к выполнению обязательств, возложенных им на себя в соответствии с его собственной инициативой.
https://crimea.ria.ru/20221102/rossiya-ostavlyaet-za-soboy-pravo-vyyti-iz-zernovoy-sdelki--putin-1125214729.html
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российская федерация (россия, рф), экономика, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова
Захарова рассказала о рисках "зерновой сделки"

Захарова: до сих пор нет прогресса по российской части "зерновой сделки"

16:28 09.11.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала опасения, связанные с реализацией "зерновой сделки". Об этом она сообщила во время брифинга.
"Вы спросите – что будет со сделкой? С ней будет ровно то, что будет с российской ее частью. Договоренности выполняются с такими сбоями, что их нельзя назвать реализованными. При этом напомню, что Россия абсолютно бесплатно готова поставить беднейшим странам 300 тысяч тонн удобрений и 5 тысяч тонн зерновых", – сказала Захарова.
Официальный представитель МИД напомнила, что в 30-е годы прошлого века запад намеренно принимал от России оплату за станки и оборудование только зерном в надежде сорвать индустриализацию страны.
"Не без помощи Запада в те годы Россия и союзные республики пережили страшный голодомор. И тогда, и теперь Запад считает это возможным – использовать продовольствие, как инструмент давления", – подчеркнула Захарова.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, экспорт российских удобрений и зерна по-прежнему блокируется странами Запада.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что серьезнейшие меры по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки должны быть приняты в самое ближайшее время. Российская сторона призвала генсека ООН к выполнению обязательств, возложенных им на себя в соответствии с его собственной инициативой.
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Российская Федерация (Россия, РФ)ЭкономикаВ миреМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария Захарова
 
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