Рейтинг@Mail.ru
Экспорт российских удобрений и зерна по-прежнему блокируется – Лавров - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221103/eksport-rossiyskikh-udobreniy-i-zerna-po-prezhnemu-blokiruetsya--lavrov-1125225967.html
Экспорт российских удобрений и зерна по-прежнему блокируется – Лавров
Экспорт российских удобрений и зерна по-прежнему блокируется – Лавров - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Экспорт российских удобрений и зерна по-прежнему блокируется – Лавров
Вторая часть пакета соглашений по зерновой сделке, касающаяся снятия ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений, по-прежнему не выполняется,... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T14:19
2022-11-03T14:20
сергей лавров
оон
экономика
санкции против россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125137102_0:0:3282:1846_1920x0_80_0_0_9032319c09da2eb848621cd147f454b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Вторая часть пакета соглашений по зерновой сделке, касающаяся снятия ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений, по-прежнему не выполняется, констатировал глава МИД РФ Сергей Лавров."Как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось, в то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенной в свое время генсеком ООН (Антониу) Гутеррешем, и которая предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Иордании.Лавров заявил, что серьезнейшие меры по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки должны быть приняты в самое ближайшее время. Российская сторона призвала генсека ООН к выполнению обязательств, возложенных им на себя в соответствии с его собственной инициативой.Лавров подчеркнул, что объемы российского экспорта продукции несопоставимо выше, чем соответствующих украинских товаров.
https://crimea.ria.ru/20220916/rossiya-gotova-besplatno-postavlyat-udobreniya-razvivayuschimsya-stranam-1124524321.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125137102_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_7069cd6465363543338bd803bfcfa3f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, оон, экономика, санкции против россии
Экспорт российских удобрений и зерна по-прежнему блокируется – Лавров

Лавров: препятствия на пути экспорта российских удобрений и зерна по-прежнему не сняты

14:19 03.11.2022 (обновлено: 14:20 03.11.2022)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗёрна пшеницы с полей разгружаются из зерновоза на сушильном комплексе
Зёрна пшеницы с полей разгружаются из зерновоза на сушильном комплексе - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Вторая часть пакета соглашений по зерновой сделке, касающаяся снятия ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений, по-прежнему не выполняется, констатировал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось, в то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенной в свое время генсеком ООН (Антониу) Гутеррешем, и которая предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Иордании.
Лавров заявил, что серьезнейшие меры по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки должны быть приняты в самое ближайшее время. Российская сторона призвала генсека ООН к выполнению обязательств, возложенных им на себя в соответствии с его собственной инициативой.
"Надеюсь, что те страны, которые сохраняют препоны на пути нашего экспорта удобрений и зерна, также осознают свою ответственность как поддержавших сделку, предложенную генеральным секретарем, которая состояла из двух частей – украинской и российской". В отношении второй части этого пакета должны быть предприняты серьезнейшие меры в самое ближайшее время", - подчеркнул глава МИД РФ.
Лавров подчеркнул, что объемы российского экспорта продукции несопоставимо выше, чем соответствующих украинских товаров.
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 12:02
Россия готова бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам
 
Сергей ЛавровООНЭкономикаСанкции против России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:52Лавров: РФ удовлетворена гарантиями Киева по морским зерновым коридорам
14:44Поиск выброшенных в море дельфинов в Севастополе приостановлен
14:19Экспорт российских удобрений и зерна по-прежнему блокируется – Лавров
14:11Крым простился со Светланой Бабаевой
13:56ВСУ нанесли удар по центру Донецка: поврежден автобус, ранены люди
12:39В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды
12:20В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи славы
12:03Очередь на переправу в Крым: сколько грузовиков ждут паром
11:45ЧП в Крыму: прокуратура проверяет информацию о поджоге подростка
11:40В Севастополе возбудили дело по факту жестокого обращения с дельфинами
11:38Украина обесточила две линии ЗАЭС - Энергодар остался без тепла
11:08ВСУ обстреляли администрацию Голой Пристани в Херсонской области
11:03Стало известно, кто выкинул дельфинов в море в Севастополе
10:48Крымчанина будут судить за убийство пенсионерки и разбой
10:38Керченская паромная переправа: действует штормовое предупреждение
10:19Сводка по COVID-19: сколько новых случаев и смертей в Крыму и Севастополе
10:15Киев создает "грязную бомбу" при участии западных кураторов – Патрушев
09:56Супруги из Севастополя обманом завладели квартирой пенсионерки
09:30Кто и как голосовал по резолюции России о биолабораториях на Украине
09:18Шольц изменил свою позицию в отношении Путина – Эрдоган
Лента новостейМолния