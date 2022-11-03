https://crimea.ria.ru/20221103/eksport-rossiyskikh-udobreniy-i-zerna-po-prezhnemu-blokiruetsya--lavrov-1125225967.html
Экспорт российских удобрений и зерна по-прежнему блокируется – Лавров
Экспорт российских удобрений и зерна по-прежнему блокируется – Лавров - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Экспорт российских удобрений и зерна по-прежнему блокируется – Лавров
Вторая часть пакета соглашений по зерновой сделке, касающаяся снятия ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений, по-прежнему не выполняется,... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T14:19
2022-11-03T14:19
2022-11-03T14:20
сергей лавров
оон
экономика
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Вторая часть пакета соглашений по зерновой сделке, касающаяся снятия ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений, по-прежнему не выполняется, констатировал глава МИД РФ Сергей Лавров."Как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось, в то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенной в свое время генсеком ООН (Антониу) Гутеррешем, и которая предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Иордании.Лавров заявил, что серьезнейшие меры по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки должны быть приняты в самое ближайшее время. Российская сторона призвала генсека ООН к выполнению обязательств, возложенных им на себя в соответствии с его собственной инициативой.Лавров подчеркнул, что объемы российского экспорта продукции несопоставимо выше, чем соответствующих украинских товаров.
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сергей лавров, оон, экономика, санкции против россии
Экспорт российских удобрений и зерна по-прежнему блокируется – Лавров
Лавров: препятствия на пути экспорта российских удобрений и зерна по-прежнему не сняты
14:19 03.11.2022 (обновлено: 14:20 03.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Вторая часть пакета соглашений по зерновой сделке, касающаяся снятия ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений, по-прежнему не выполняется, констатировал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось, в то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенной в свое время генсеком ООН (Антониу) Гутеррешем, и которая предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Иордании.
Лавров заявил, что серьезнейшие меры по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки должны быть приняты в самое ближайшее время. Российская сторона призвала генсека ООН к выполнению обязательств, возложенных им на себя в соответствии с его собственной инициативой.
"Надеюсь, что те страны, которые сохраняют препоны на пути нашего экспорта удобрений и зерна, также осознают свою ответственность как поддержавших сделку, предложенную генеральным секретарем, которая состояла из двух частей – украинской и российской". В отношении второй части этого пакета должны быть предприняты серьезнейшие меры в самое ближайшее время", - подчеркнул глава МИД РФ.
Лавров подчеркнул, что объемы российского экспорта продукции несопоставимо выше, чем соответствующих украинских товаров.