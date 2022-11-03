https://crimea.ria.ru/20221103/eksport-rossiyskikh-udobreniy-i-zerna-po-prezhnemu-blokiruetsya--lavrov-1125225967.html

Экспорт российских удобрений и зерна по-прежнему блокируется – Лавров

Экспорт российских удобрений и зерна по-прежнему блокируется – Лавров - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Экспорт российских удобрений и зерна по-прежнему блокируется – Лавров

Вторая часть пакета соглашений по зерновой сделке, касающаяся снятия ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений, по-прежнему не выполняется,... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T14:19

2022-11-03T14:19

2022-11-03T14:20

сергей лавров

оон

экономика

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Вторая часть пакета соглашений по зерновой сделке, касающаяся снятия ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений, по-прежнему не выполняется, констатировал глава МИД РФ Сергей Лавров."Как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось, в то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенной в свое время генсеком ООН (Антониу) Гутеррешем, и которая предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Иордании.Лавров заявил, что серьезнейшие меры по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки должны быть приняты в самое ближайшее время. Российская сторона призвала генсека ООН к выполнению обязательств, возложенных им на себя в соответствии с его собственной инициативой.Лавров подчеркнул, что объемы российского экспорта продукции несопоставимо выше, чем соответствующих украинских товаров.

https://crimea.ria.ru/20220916/rossiya-gotova-besplatno-postavlyat-udobreniya-razvivayuschimsya-stranam-1124524321.html

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сергей лавров, оон, экономика, санкции против россии