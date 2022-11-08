https://crimea.ria.ru/20221108/obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-paromy-vypolnili-bolee-500-reysov-1125274262.html

Обстановка на Керченской переправе: паромы выполнили более 500 рейсов

Обстановка на Керченской переправе: паромы выполнили более 500 рейсов - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Обстановка на Керченской переправе: паромы выполнили более 500 рейсов

Более 27 тысяч пассажиров и 16 тысяч автотранспортных средств перевезено через Керченскую переправу с момента запуска паромного сообщения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T11:09

2022-11-08T11:09

2022-11-08T11:09

керченская паромная переправа

транспорт

крым

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Более 27 тысяч пассажиров и 16 тысяч автотранспортных средств перевезено через Керченскую переправу с момента запуска паромного сообщения. Об этом сообщили в Минтрансе России.На Крымский мост направлен первый 300-тонный пролет для монтажа — видео >>По данным метеорологов, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Скорость ветра составляет 4-8 м/с, однако днем прогнозируется его усиление."Согласно прогнозу Росгидромета, днем ожидается северо-восточный ветер 12-18 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн – 10-60 см, температура воздуха днем +7…9 градусов, вода в море +10…11", - заключили в ведомстве.Накануне в оперштабе Краснодарского края сообщили, что очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края нет, переправы ожидали всего семь большегрузов.Во вторник, 8 ноября, автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено на время проведения технологических работ, время ограничения – до 16:00.

https://crimea.ria.ru/20221107/ogranichenie-na-krymskom-mostu-kak-budut-khodit-poezda-i-avtobusy-1125260188.html

крым

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, транспорт, крым, кубань