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Обстановка на Керченской переправе: паромы выполнили более 500 рейсов - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Обстановка на Керченской переправе: паромы выполнили более 500 рейсов
Обстановка на Керченской переправе: паромы выполнили более 500 рейсов - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Обстановка на Керченской переправе: паромы выполнили более 500 рейсов
Более 27 тысяч пассажиров и 16 тысяч автотранспортных средств перевезено через Керченскую переправу с момента запуска паромного сообщения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T11:09
2022-11-08T11:09
керченская паромная переправа
транспорт
крым
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Более 27 тысяч пассажиров и 16 тысяч автотранспортных средств перевезено через Керченскую переправу с момента запуска паромного сообщения. Об этом сообщили в Минтрансе России.На Крымский мост направлен первый 300-тонный пролет для монтажа — видео &gt;&gt;По данным метеорологов, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Скорость ветра составляет 4-8 м/с, однако днем прогнозируется его усиление."Согласно прогнозу Росгидромета, днем ожидается северо-восточный ветер 12-18 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн – 10-60 см, температура воздуха днем +7…9 градусов, вода в море +10…11", - заключили в ведомстве.Накануне в оперштабе Краснодарского края сообщили, что очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края нет, переправы ожидали всего семь большегрузов.Во вторник, 8 ноября, автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено на время проведения технологических работ, время ограничения – до 16:00.
https://crimea.ria.ru/20221107/ogranichenie-na-krymskom-mostu-kak-budut-khodit-poezda-i-avtobusy-1125260188.html
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керченская паромная переправа, транспорт, крым, кубань
Обстановка на Керченской переправе: паромы выполнили более 500 рейсов

На Керченской переправе паромы выполнили более 500 рейсов

11:09 08.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром в Керченском проливе
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Более 27 тысяч пассажиров и 16 тысяч автотранспортных средств перевезено через Керченскую переправу с момента запуска паромного сообщения. Об этом сообщили в Минтрансе России.
На Крымский мост направлен первый 300-тонный пролет для монтажа — видео >>
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 27 215 пассажиров, 16 078 единиц автотранспорта и 1021 железнодорожный вагон. На линии работают семь паромов, они совокупно выполнили 502 рейса", - говорится в сообщении.
По данным метеорологов, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Скорость ветра составляет 4-8 м/с, однако днем прогнозируется его усиление.
"Согласно прогнозу Росгидромета, днем ожидается северо-восточный ветер 12-18 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн – 10-60 см, температура воздуха днем +7…9 градусов, вода в море +10…11", - заключили в ведомстве.
Накануне в оперштабе Краснодарского края сообщили, что очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края нет, переправы ожидали всего семь большегрузов.
Во вторник, 8 ноября, автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено на время проведения технологических работ, время ограничения – до 16:00.
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