https://crimea.ria.ru/20221108/obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-paromy-vypolnili-bolee-500-reysov-1125274262.html
Обстановка на Керченской переправе: паромы выполнили более 500 рейсов
Обстановка на Керченской переправе: паромы выполнили более 500 рейсов - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Обстановка на Керченской переправе: паромы выполнили более 500 рейсов
Более 27 тысяч пассажиров и 16 тысяч автотранспортных средств перевезено через Керченскую переправу с момента запуска паромного сообщения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T11:09
2022-11-08T11:09
2022-11-08T11:09
керченская паромная переправа
транспорт
крым
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125096527_0:230:3117:1983_1920x0_80_0_0_889e4971a23d95a10f8114cd61db7545.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Более 27 тысяч пассажиров и 16 тысяч автотранспортных средств перевезено через Керченскую переправу с момента запуска паромного сообщения. Об этом сообщили в Минтрансе России.На Крымский мост направлен первый 300-тонный пролет для монтажа — видео >>По данным метеорологов, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Скорость ветра составляет 4-8 м/с, однако днем прогнозируется его усиление."Согласно прогнозу Росгидромета, днем ожидается северо-восточный ветер 12-18 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн – 10-60 см, температура воздуха днем +7…9 градусов, вода в море +10…11", - заключили в ведомстве.Накануне в оперштабе Краснодарского края сообщили, что очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края нет, переправы ожидали всего семь большегрузов.Во вторник, 8 ноября, автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено на время проведения технологических работ, время ограничения – до 16:00.
https://crimea.ria.ru/20221107/ogranichenie-na-krymskom-mostu-kak-budut-khodit-poezda-i-avtobusy-1125260188.html
крым
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125096527_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_d9ca95284df2fd5c845e9cc1f6613a47.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, транспорт, крым, кубань
Обстановка на Керченской переправе: паромы выполнили более 500 рейсов
На Керченской переправе паромы выполнили более 500 рейсов