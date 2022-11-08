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Движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено
Движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено
Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено на время проведения технологических работ, время ограничения – до 16:00. Об этом сообщает оперативный... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T08:56
2022-11-08T08:56
2022-11-08T08:56
крымский мост
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общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено на время проведения технологических работ, время ограничения – до 16:00. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.Министерства транспорта Крыма и Краснодарского края рекомендовали водителям на это время воздержаться от поездок через мост или же воспользоваться альтернативными маршрутами через новые регионы РФ.Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что движение автобусов по Крымскому мосту также будет приостановлено, они будут ожидать завершения работ на автостанциях. А вот поезда во вторник будут ходить штатно, кроме того, на время ограничения автомобильного движения запустят дополнительный пригородный поезд по маршруту Керчь – Анапа.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, транспорт, общество, крым
Движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено
На Крымском мосту приостановлено движение автомобилей до 16 часов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено на время проведения технологических работ, время ограничения – до 16:00. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.
"Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят 8 ноября с 04:00 до 16:00. Это связано с проведением технологических работ", - говорится в сообщении.
Министерства транспорта Крыма и Краснодарского края рекомендовали водителям на это время воздержаться от поездок через мост или же воспользоваться альтернативными маршрутами через новые регионы РФ.
Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что движение автобусов по Крымскому мосту также будет приостановлено, они будут ожидать завершения работ на автостанциях. А вот поезда
во вторник будут ходить штатно, кроме того, на время ограничения автомобильного движения запустят дополнительный пригородный поезд по маршруту Керчь – Анапа.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.