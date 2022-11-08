https://crimea.ria.ru/20221108/dvizhenie-avtomobiley-po-krymskomu-mostu-ostanovleno-1125271059.html

Движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено на время проведения технологических работ, время ограничения – до 16:00. Об этом сообщает оперативный... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T08:56

2022-11-08T08:56

2022-11-08T08:56

крымский мост

транспорт

общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено на время проведения технологических работ, время ограничения – до 16:00. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.Министерства транспорта Крыма и Краснодарского края рекомендовали водителям на это время воздержаться от поездок через мост или же воспользоваться альтернативными маршрутами через новые регионы РФ.Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что движение автобусов по Крымскому мосту также будет приостановлено, они будут ожидать завершения работ на автостанциях. А вот поезда во вторник будут ходить штатно, кроме того, на время ограничения автомобильного движения запустят дополнительный пригородный поезд по маршруту Керчь – Анапа.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.

крымский мост

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, общество, крым