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На Крымский мост направлен первый 300-тонный пролет для монтажа - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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На Крымский мост направлен первый 300-тонный пролет для монтажа
На Крымский мост направлен первый 300-тонный пролет для монтажа - РИА Новости Крым, 07.11.2022
На Крымский мост направлен первый 300-тонный пролет для монтажа
Первый готовый пролет Крымского моста направлен к участку транспортного перехода, на котором будет производиться его монтаж, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T20:13
2022-11-07T20:15
крымский мост
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Первый готовый пролет Крымского моста направлен к участку транспортного перехода, на котором будет производиться его монтаж, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Поезда "Таврия" поменяли расписание из-за работ на Крымском мосту &gt;&gt;По его словам, пролет имеет гидроизолирующий слой и антикоррозионную защиту, на нем установлены металлоконструкции смотровых ходов.Движение по обеим полосам Крымского моста восстановят 20 декабря &gt;&gt;Ранее Минтранс России предупредил о том, что 8 ноября с 4 часов утра до 16:00 будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами.
https://crimea.ria.ru/20221106/na-krymskom-mostu-ukrepili-chetyre-proleta--khusnullin-1125252440.html
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крымский мост, чп на крымском мосту, марат хуснуллин
На Крымский мост направлен первый 300-тонный пролет для монтажа

Хуснуллин: первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа

20:13 07.11.2022 (обновлено: 20:15 07.11.2022)
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаНа Крымский мост отправили первый 300-тонный пролет для монтажа
На Крымский мост отправили первый 300-тонный пролет для монтажа
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Первый готовый пролет Крымского моста направлен к участку транспортного перехода, на котором будет производиться его монтаж, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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"Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн. Конструкцию перевозят на многоколесном самоходном модуле", - написал Хуснуллин.
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По его словам, пролет имеет гидроизолирующий слой и антикоррозионную защиту, на нем установлены металлоконструкции смотровых ходов.
Движение по обеим полосам Крымского моста восстановят 20 декабря >>
Ранее Минтранс России предупредил о том, что 8 ноября с 4 часов утра до 16:00 будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами.
 
Крымский мостЧП на Крымском мостуМарат Хуснуллин
 
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