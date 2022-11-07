https://crimea.ria.ru/20221107/na-krymskiy-most-napravlen-pervyy-300-tonnyy-prolet-dlya-montazha-1125269858.html
На Крымский мост направлен первый 300-тонный пролет для монтажа
На Крымский мост направлен первый 300-тонный пролет для монтажа - РИА Новости Крым, 07.11.2022
На Крымский мост направлен первый 300-тонный пролет для монтажа
Первый готовый пролет Крымского моста направлен к участку транспортного перехода, на котором будет производиться его монтаж, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T20:13
2022-11-07T20:13
2022-11-07T20:15
крымский мост
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Первый готовый пролет Крымского моста направлен к участку транспортного перехода, на котором будет производиться его монтаж, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Поезда "Таврия" поменяли расписание из-за работ на Крымском мосту >>По его словам, пролет имеет гидроизолирующий слой и антикоррозионную защиту, на нем установлены металлоконструкции смотровых ходов.Движение по обеим полосам Крымского моста восстановят 20 декабря >>Ранее Минтранс России предупредил о том, что 8 ноября с 4 часов утра до 16:00 будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами.
https://crimea.ria.ru/20221106/na-krymskom-mostu-ukrepili-chetyre-proleta--khusnullin-1125252440.html
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крымский мост, чп на крымском мосту, марат хуснуллин
На Крымский мост направлен первый 300-тонный пролет для монтажа
Хуснуллин: первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа
20:13 07.11.2022 (обновлено: 20:15 07.11.2022)