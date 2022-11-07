https://crimea.ria.ru/20221107/v-sevastopole-na-vyplaty-mobilizovannym-vydelyayut-dopolnitelnye-dengi-1125270238.html

В Севастополе на выплаты мобилизованным выделяют дополнительные деньги

В Севастополе на выплаты мобилизованным выделяют дополнительные деньги - РИА Новости Крым, 07.11.2022

В Севастополе на выплаты мобилизованным выделяют дополнительные деньги

В Севастополе выделят дополнительные деньги на выплаты мобилизованным горожанам и добровольцам. Соответствующее постановление было принято на заседании... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T22:27

2022-11-07T22:27

2022-11-07T22:27

севастополь

михаил развожаев

частичная мобилизация

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе выделят дополнительные деньги на выплаты мобилизованным горожанам и добровольцам. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он также указал, что на сегодняшний день 367 мобилизованных севастопольцев уже получили по 200 тысяч рублей.Ранее правительство Севастополя анонсировало предоставление дополнительных льгот всем севастопольцам, принимающим участие в спецоперации на Украине, в том числе выплат каждому участнику СВО по 200 тысяч рублей.Об аналогичной мере поддержки ранее заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

https://crimea.ria.ru/20221010/lgoty-dlya-uchastnikov-svo-i-ikh-semey-v-sevastopole-zakonoproekt-1124807722.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, частичная мобилизация, общество