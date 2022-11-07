В Севастополе на выплаты мобилизованным выделяют дополнительные деньги
Развожаев поручил до конца недели выплатить по 200 тыс. руб. мобилизованным севастопольцам
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе выделят дополнительные деньги на выплаты мобилизованным горожанам и добровольцам. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В конце прошлой недели департамент получил от военкоматов дополнительную информацию о зачислении в воинские части мобилизованных. Большая часть необходимой информации у нас теперь есть. В связи с этим потребовалось дополнительное выделение средств. Если раньше мы выделяли деньги из резервного фонда, то теперь источник выплаты становится программным. Распорядителем средств назначен департамент труда и социальной защиты правительства Севастополя", - уточнил Развожаев и поручил осуществить выплаты до конца недели.
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Он также указал, что на сегодняшний день 367 мобилизованных севастопольцев уже получили по 200 тысяч рублей.
Ранее правительство Севастополя анонсировало предоставление дополнительных льгот всем севастопольцам, принимающим участие в спецоперации на Украине, в том числе выплат каждому участнику СВО по 200 тысяч рублей.
Об аналогичной мере поддержки ранее заявил глава Крыма Сергей Аксенов.