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В Севастополе на выплаты мобилизованным выделяют дополнительные деньги - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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В Севастополе на выплаты мобилизованным выделяют дополнительные деньги
В Севастополе на выплаты мобилизованным выделяют дополнительные деньги - РИА Новости Крым, 07.11.2022
В Севастополе на выплаты мобилизованным выделяют дополнительные деньги
В Севастополе выделят дополнительные деньги на выплаты мобилизованным горожанам и добровольцам. Соответствующее постановление было принято на заседании... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T22:27
2022-11-07T22:27
севастополь
михаил развожаев
частичная мобилизация
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе выделят дополнительные деньги на выплаты мобилизованным горожанам и добровольцам. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он также указал, что на сегодняшний день 367 мобилизованных севастопольцев уже получили по 200 тысяч рублей.Ранее правительство Севастополя анонсировало предоставление дополнительных льгот всем севастопольцам, принимающим участие в спецоперации на Украине, в том числе выплат каждому участнику СВО по 200 тысяч рублей.Об аналогичной мере поддержки ранее заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
https://crimea.ria.ru/20221010/lgoty-dlya-uchastnikov-svo-i-ikh-semey-v-sevastopole-zakonoproekt-1124807722.html
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севастополь, михаил развожаев, частичная мобилизация, общество
В Севастополе на выплаты мобилизованным выделяют дополнительные деньги

Развожаев поручил до конца недели выплатить по 200 тыс. руб. мобилизованным севастопольцам

22:27 07.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе выделят дополнительные деньги на выплаты мобилизованным горожанам и добровольцам. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В конце прошлой недели департамент получил от военкоматов дополнительную информацию о зачислении в воинские части мобилизованных. Большая часть необходимой информации у нас теперь есть. В связи с этим потребовалось дополнительное выделение средств. Если раньше мы выделяли деньги из резервного фонда, то теперь источник выплаты становится программным. Распорядителем средств назначен департамент труда и социальной защиты правительства Севастополя", - уточнил Развожаев и поручил осуществить выплаты до конца недели.
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 16:47
Льготы для участников СВО и их семей в Севастополе: законопроект
Он также указал, что на сегодняшний день 367 мобилизованных севастопольцев уже получили по 200 тысяч рублей.
Ранее правительство Севастополя анонсировало предоставление дополнительных льгот всем севастопольцам, принимающим участие в спецоперации на Украине, в том числе выплат каждому участнику СВО по 200 тысяч рублей.
Об аналогичной мере поддержки ранее заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
 
СевастопольМихаил РазвожаевЧастичная мобилизацияОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
22:27В Севастополе на выплаты мобилизованным выделяют дополнительные деньги
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