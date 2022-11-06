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На Крымском мосту укрепили четыре пролета — Хуснуллин - РИА Новости Крым, 06.11.2022
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На Крымском мосту укрепили четыре пролета — Хуснуллин
На Крымском мосту укрепили четыре пролета — Хуснуллин - РИА Новости Крым, 06.11.2022
На Крымском мосту укрепили четыре пролета — Хуснуллин
Обследованы все пролеты Крымского моста, четыре из них, которые были повреждены взрывной волной, усилены дополнительно. Об этом в воскресенье сообщил... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T14:38
2022-11-06T14:38
крымский мост
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Обследованы все пролеты Крымского моста, четыре из них, которые были повреждены взрывной волной, усилены дополнительно. Об этом в воскресенье сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По словам вице-премьера, обследование всех остальных пролетов моста завершено."Все остальное обследовано, все остальное нормально. Поэтому мы с запасом взяли еще дополнительно четыре — там, где взрывной волной были определенные повреждения, но мы их сейчас усилили, по ним мы едем сейчас", - добавил он.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, движение по Крымскому мосту будет приостановлено на 12 часов для проведения ремонтно-восстановительных работ.
https://crimea.ria.ru/20221106/krymskiy-most-zakroyut-na-12-chasov--mintrans-rf----1125251661.html
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крымский мост, марат хуснуллин
На Крымском мосту укрепили четыре пролета — Хуснуллин

Хуснуллин рассказал о работах на Крымском мосту: все пролеты обследованы

14:38 06.11.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТулун. Год после наводнения
Тулун. Год после наводнения - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Обследованы все пролеты Крымского моста, четыре из них, которые были повреждены взрывной волной, усилены дополнительно. Об этом в воскресенье сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Параллельно отрабатываем железнодорожную часть. У нас одна часть работает. Два пролета нужно менять", - рассказал Хуснуллин в эфире "Россия 1", пишет РИА Новости.
По словам вице-премьера, обследование всех остальных пролетов моста завершено.
"Все остальное обследовано, все остальное нормально. Поэтому мы с запасом взяли еще дополнительно четыре — там, где взрывной волной были определенные повреждения, но мы их сейчас усилили, по ним мы едем сейчас", - добавил он.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, движение по Крымскому мосту будет приостановлено на 12 часов для проведения ремонтно-восстановительных работ.
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