https://crimea.ria.ru/20221106/na-krymskom-mostu-ukrepili-chetyre-proleta--khusnullin-1125252440.html

На Крымском мосту укрепили четыре пролета — Хуснуллин

На Крымском мосту укрепили четыре пролета — Хуснуллин - РИА Новости Крым, 06.11.2022

На Крымском мосту укрепили четыре пролета — Хуснуллин

Обследованы все пролеты Крымского моста, четыре из них, которые были повреждены взрывной волной, усилены дополнительно. Об этом в воскресенье сообщил... РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T14:38

2022-11-06T14:38

2022-11-06T14:38

крымский мост

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Обследованы все пролеты Крымского моста, четыре из них, которые были повреждены взрывной волной, усилены дополнительно. Об этом в воскресенье сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По словам вице-премьера, обследование всех остальных пролетов моста завершено."Все остальное обследовано, все остальное нормально. Поэтому мы с запасом взяли еще дополнительно четыре — там, где взрывной волной были определенные повреждения, но мы их сейчас усилили, по ним мы едем сейчас", - добавил он.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, движение по Крымскому мосту будет приостановлено на 12 часов для проведения ремонтно-восстановительных работ.

https://crimea.ria.ru/20221106/krymskiy-most-zakroyut-na-12-chasov--mintrans-rf----1125251661.html

крымский мост

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2022

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крымский мост, марат хуснуллин