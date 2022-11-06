Как восстановить кислотность желудка без таблеток
Эндокринолог назвал простые способы восстановить кислотность желудка без медикаментов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Эндокринолог Илья Мегеря дал советы по восстановлению кислотности желудка без медикаментозной терапии. В первую очередь нужно исключить гаджеты и просмотр новостей во время приема пищи.
"Надо наслаждаться пищей, ее подачей и запахами. Первый кусочек и вовсе попробуйте съесть с закрытыми глазами. Есть надо в спокойной обстановке. Кортизол — гормон, который вырабатывается во время стресса, блокирует кислотность. Поэтому ешьте всегда в приятной компании, без гаджетов, теленовостей и ссор", – цитирует врача "Доктор Питер".
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Среди обязательных рекомендаций – пить воду с лимоном перед каждым приемом пищи. Это незаменимый помощник в вопросах баланса кислотности желудка, подчеркивает эндокринолог. Также пищу нужно тщательно пережевывать и принимать вовремя. Самое идеальное время для плотного ужина — 19:30, за 2–3 часа до сна, советует Мегеря.
Регулярное потребление минералки поможет восполнить в организме дефицит микроэлементов и справиться с потерей лишней жидкости. Эндокринолог также советует следить за дефицитом железа и цинка и по возможности немедленно его устранять.
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