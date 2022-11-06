https://crimea.ria.ru/20221106/kak-vosstanovit-kislotnost-zheludka-bez-tabletok-1125226937.html

Как восстановить кислотность желудка без таблеток

Как восстановить кислотность желудка без таблеток - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Как восстановить кислотность желудка без таблеток

Эндокринолог Илья Мегеря дал советы по восстановлению кислотности желудка без медикаментозной терапии. В первую очередь нужно исключить гаджеты и просмотр... РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T19:29

2022-11-06T19:29

2022-11-06T19:29

общество

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Эндокринолог Илья Мегеря дал советы по восстановлению кислотности желудка без медикаментозной терапии. В первую очередь нужно исключить гаджеты и просмотр новостей во время приема пищи.Среди обязательных рекомендаций – пить воду с лимоном перед каждым приемом пищи. Это незаменимый помощник в вопросах баланса кислотности желудка, подчеркивает эндокринолог. Также пищу нужно тщательно пережевывать и принимать вовремя. Самое идеальное время для плотного ужина — 19:30, за 2–3 часа до сна, советует Мегеря.Регулярное потребление минералки поможет восполнить в организме дефицит микроэлементов и справиться с потерей лишней жидкости. Эндокринолог также советует следить за дефицитом железа и цинка и по возможности немедленно его устранять.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, не заболеть в холодную погоду помогут объятия, смех и массаж.

https://crimea.ria.ru/20220918/chto-budet-esli-vypivat-kazhdyy-den-po-ryumke-vodki-1124532229.html

https://crimea.ria.ru/20220404/Luchshe-ne-smeshivat-sochetanie-kakikh-produktov-mozhet-byt-opasnym-1119430317.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, совет эксперта