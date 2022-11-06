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Как тушили пожар в кафе на Ай-Петри: более 40 человек боролись с огнем - РИА Новости Крым, 06.11.2022
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Как тушили пожар в кафе на Ай-Петри: более 40 человек боролись с огнем
Как тушили пожар в кафе на Ай-Петри: более 40 человек боролись с огнем - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Как тушили пожар в кафе на Ай-Петри: более 40 человек боролись с огнем
Пожар в кафе на Ай-Петри ликвидирован, пострадавших нет, в тушении были задействованы более 40 человек и 14 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Пожар в кафе на Ай-Петри ликвидирован, пострадавших нет, в тушении были задействованы более 40 человек и 14 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.Информация о пожаре на плато Ай-Петри поступила в 21:35 в субботу 5 ноября. Возгорание было обнаружено в кафе близ поселка Охотничье в районе метеостанции.По данным ведомства, пожар был локализирован уже в 23:26, через два часа после поступления сообщения в Центр управления в кризисных ситуациях. Всего для ликвидации пожара привлечены силы и средства от РСЧС: 25 чел. и 9 ед. техники, от МЧС России 19 чел. и 5 ед. техники.Полностью потушить возгорание спасателям удалось в 03:09. Общая площадь возгорания от первоначальных 400 кв. м. возросла до 1200 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, прокуратура начала проверку в связи с пожаром в кафе в поселке Охотничье.
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РИА Новости Крым
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5
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гу мчс рф по республике крым, происшествия, ялта, крым
Как тушили пожар в кафе на Ай-Петри: более 40 человек боролись с огнем

Ликвидировать пожар на Ай-Петри удалось только через шесть часов — МЧС

09:52 06.11.2022 (обновлено: 09:53 06.11.2022)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в кафе на Ай-Петри
Пожар в кафе на Ай-Петри
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Пожар в кафе на Ай-Петри ликвидирован, пострадавших нет, в тушении были задействованы более 40 человек и 14 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.
Информация о пожаре на плато Ай-Петри поступила в 21:35 в субботу 5 ноября. Возгорание было обнаружено в кафе близ поселка Охотничье в районе метеостанции.
"Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. По прибытии на место было установлено, что горит кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка", — сообщили спасатели.
По данным ведомства, пожар был локализирован уже в 23:26, через два часа после поступления сообщения в Центр управления в кризисных ситуациях. Всего для ликвидации пожара привлечены силы и средства от РСЧС: 25 чел. и 9 ед. техники, от МЧС России 19 чел. и 5 ед. техники.
Полностью потушить возгорание спасателям удалось в 03:09. Общая площадь возгорания от первоначальных 400 кв. м. возросла до 1200 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, прокуратура начала проверку в связи с пожаром в кафе в поселке Охотничье.
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияЯлтаКрым
 
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