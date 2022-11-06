https://crimea.ria.ru/20221106/kak-tushili-pozhar-na-ay-petri-likvidirovat-smogli-cherez-shest-chasov-1125250270.html
Как тушили пожар в кафе на Ай-Петри: более 40 человек боролись с огнем
Как тушили пожар в кафе на Ай-Петри: более 40 человек боролись с огнем - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Как тушили пожар в кафе на Ай-Петри: более 40 человек боролись с огнем
Пожар в кафе на Ай-Петри ликвидирован, пострадавших нет, в тушении были задействованы более 40 человек и 14 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T09:52
2022-11-06T09:52
2022-11-06T09:53
гу мчс рф по республике крым
происшествия
ялта
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/06/1125250059_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a59b15ba50f44688ddd8cda497e1a0fe.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Пожар в кафе на Ай-Петри ликвидирован, пострадавших нет, в тушении были задействованы более 40 человек и 14 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.Информация о пожаре на плато Ай-Петри поступила в 21:35 в субботу 5 ноября. Возгорание было обнаружено в кафе близ поселка Охотничье в районе метеостанции.По данным ведомства, пожар был локализирован уже в 23:26, через два часа после поступления сообщения в Центр управления в кризисных ситуациях. Всего для ликвидации пожара привлечены силы и средства от РСЧС: 25 чел. и 9 ед. техники, от МЧС России 19 чел. и 5 ед. техники.Полностью потушить возгорание спасателям удалось в 03:09. Общая площадь возгорания от первоначальных 400 кв. м. возросла до 1200 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, прокуратура начала проверку в связи с пожаром в кафе в поселке Охотничье.
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/06/1125250059_129:0:1089:720_1920x0_80_0_0_41a1ee3e9163d02bbb710ebb8884dae7.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гу мчс рф по республике крым, происшествия, ялта, крым
Как тушили пожар в кафе на Ай-Петри: более 40 человек боролись с огнем
Ликвидировать пожар на Ай-Петри удалось только через шесть часов — МЧС
09:52 06.11.2022 (обновлено: 09:53 06.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Пожар в кафе на Ай-Петри ликвидирован, пострадавших нет, в тушении были задействованы более 40 человек и 14 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.
Информация о пожаре на плато Ай-Петри
поступила в 21:35 в субботу 5 ноября. Возгорание было обнаружено в кафе близ поселка Охотничье в районе метеостанции.
"Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. По прибытии на место было установлено, что горит кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка", — сообщили спасатели.
По данным ведомства, пожар был локализирован уже в 23:26, через два часа после поступления сообщения в Центр управления в кризисных ситуациях. Всего для ликвидации пожара привлечены силы и средства от РСЧС: 25 чел. и 9 ед. техники, от МЧС России 19 чел. и 5 ед. техники.
Полностью потушить возгорание спасателям удалось в 03:09. Общая площадь возгорания от первоначальных 400 кв. м. возросла до 1200 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, прокуратура начала проверку в связи с пожаром в кафе в поселке Охотничье.