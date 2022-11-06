https://crimea.ria.ru/20221106/pozhar-v-kafe-na-ay-petri-ploschadyu-1200-kv-m-prokuratura-nachala-proverku-1125249890.html
Пожар в кафе на Ай-Петри площадью 1200 кв. м: прокуратура начала проверку
Пожар в кафе на Ай-Петри площадью 1200 кв. м: прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Пожар в кафе на Ай-Петри площадью 1200 кв. м: прокуратура начала проверку
Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в кафе в поселке Охотничье, который распространился более чем на 1200 кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T09:17
2022-11-06T09:17
2022-11-06T09:21
происшествия
прокуратура республики крым
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999457_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_551444b1d325b5bbe609f8b9077c54f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в кафе в поселке Охотничье, который распространился более чем на 1200 кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.Уточняется что силами МЧС проведено тушение пожара на площади более 1200 кв. м. Ранее было известно о возгорании на площади около 400 кв.м. По уточненным данным горело кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка."В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению нарушений требований пожарной безопасности", — разъяснили в прокуратуре.Там уточнили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в субботу в Крыму на плато Ай-Петри в районе метеостанции возник сильный пожар.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999457_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7454309fc0df89ed70126f97cd1093b6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, прокуратура республики крым, крым
Пожар в кафе на Ай-Петри площадью 1200 кв. м: прокуратура начала проверку
Прокуратура проводит проверку после пожара на Ай-Петри
09:17 06.11.2022 (обновлено: 09:21 06.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в кафе в поселке Охотничье, который распространился более чем на 1200 кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
"Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с сообщением, поступившим 5 ноября 2022 года, о возгорании на территории одного из кафе, расположенных в поселке Охотничье города Ялты", — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется что силами МЧС проведено тушение пожара на площади более 1200 кв. м. Ранее было известно о возгорании на площади около 400 кв.м. По уточненным данным горело кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка.
"В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению нарушений требований пожарной безопасности", — разъяснили в прокуратуре.
Там уточнили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, в субботу в Крыму на плато Ай-Петри в районе метеостанции возник сильный пожар.