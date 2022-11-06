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Пожар в кафе на Ай-Петри площадью 1200 кв. м: прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 06.11.2022
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Пожар в кафе на Ай-Петри площадью 1200 кв. м: прокуратура начала проверку
Пожар в кафе на Ай-Петри площадью 1200 кв. м: прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Пожар в кафе на Ай-Петри площадью 1200 кв. м: прокуратура начала проверку
Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в кафе в поселке Охотничье, который распространился более чем на 1200 кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T09:17
2022-11-06T09:21
происшествия
прокуратура республики крым
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в кафе в поселке Охотничье, который распространился более чем на 1200 кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.Уточняется что силами МЧС проведено тушение пожара на площади более 1200 кв. м. Ранее было известно о возгорании на площади около 400 кв.м. По уточненным данным горело кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка."В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению нарушений требований пожарной безопасности", — разъяснили в прокуратуре.Там уточнили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в субботу в Крыму на плато Ай-Петри в районе метеостанции возник сильный пожар.
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происшествия, прокуратура республики крым, крым
Пожар в кафе на Ай-Петри площадью 1200 кв. м: прокуратура начала проверку

Прокуратура проводит проверку после пожара на Ай-Петри

09:17 06.11.2022 (обновлено: 09:21 06.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
Учения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в кафе в поселке Охотничье, который распространился более чем на 1200 кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
"Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с сообщением, поступившим 5 ноября 2022 года, о возгорании на территории одного из кафе, расположенных в поселке Охотничье города Ялты", — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется что силами МЧС проведено тушение пожара на площади более 1200 кв. м. Ранее было известно о возгорании на площади около 400 кв.м. По уточненным данным горело кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка.
"В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению нарушений требований пожарной безопасности", — разъяснили в прокуратуре.
Там уточнили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в субботу в Крыму на плато Ай-Петри в районе метеостанции возник сильный пожар.
 
ПроисшествияПрокуратура Республики КрымКрым
 
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