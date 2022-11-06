https://crimea.ria.ru/20221106/pozhar-v-kafe-na-ay-petri-ploschadyu-1200-kv-m-prokuratura-nachala-proverku-1125249890.html

Пожар в кафе на Ай-Петри площадью 1200 кв. м: прокуратура начала проверку

Пожар в кафе на Ай-Петри площадью 1200 кв. м: прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Пожар в кафе на Ай-Петри площадью 1200 кв. м: прокуратура начала проверку

Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в кафе в поселке Охотничье, который распространился более чем на 1200 кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T09:17

2022-11-06T09:17

2022-11-06T09:21

происшествия

прокуратура республики крым

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в кафе в поселке Охотничье, который распространился более чем на 1200 кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.Уточняется что силами МЧС проведено тушение пожара на площади более 1200 кв. м. Ранее было известно о возгорании на площади около 400 кв.м. По уточненным данным горело кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка."В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению нарушений требований пожарной безопасности", — разъяснили в прокуратуре.Там уточнили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в субботу в Крыму на плато Ай-Петри в районе метеостанции возник сильный пожар.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, прокуратура республики крым, крым