https://crimea.ria.ru/20221106/ekspert-rasskazal-kak-rasschitat-finansovuyu-podushku-bezopasnosti-1125254004.html

Эксперт рассказал как рассчитать финансовую "подушку безопасности"

Эксперт рассказал как рассчитать финансовую "подушку безопасности" - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Эксперт рассказал как рассчитать финансовую "подушку безопасности"

Финансовая "подушка безопасности" должна быть рассчитана хотя бы на полгода, поэтому необходимо начать вести учет своих доходов и расходов. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T18:45

2022-11-06T18:45

2022-11-06T17:42

общество

экономика

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Финансовая "подушка безопасности" должна быть рассчитана хотя бы на полгода, поэтому необходимо начать вести учет своих доходов и расходов. Об этом рассказал руководитель аудиторско-консалтинговой группы "АИП" Сергей Елин, пишет "Радио 1"."Каждый человек должен вести минимальный учет своих доходов и расходов. Проанализировав свою статистику, можно сделать вывод, что для конкретной семьи или человека будет прожиточный минимум. Это такой размер денежных средств, на которые человек сможет просуществовать, не имея дохода, определенное количество месяцев", — рассказал эксперт.По его словам, нормальной финансовой "подушкой безопасности" являются запасы на полгода вперед. При этом предпринимателям эксперт советует запастись финансами в размере годового содержания, аргументировав это высокими рисками.Елин сообщил, что сегодня у 18% опрошенных "подушки безопасности" хватит на 1-2 месяца, у 15% - меньше месяца. Сделавших запасы денег на полгода - 6%. По словам специалиста, такую статистику нельзя назвать положительной. Чтобы увеличить "подушку безопасности" эксперт посоветовал обзавестись вторым доходом.Он также предложил хранить какую-то часть денежных средств наличными, чтобы была возможность решить какую-либо проблему в моменте. Другую часть, по совету эксперта, стоит поместить в разные банки, чтобы снизить риски.

https://crimea.ria.ru/20220110/kak-sekonomit-na-benzine---sovety-avtoeksperta-1121978774.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экономика, совет эксперта