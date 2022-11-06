https://crimea.ria.ru/20221106/ekspert-rasskazal-kak-rasschitat-finansovuyu-podushku-bezopasnosti-1125254004.html
Эксперт рассказал как рассчитать финансовую "подушку безопасности"
Эксперт рассказал как рассчитать финансовую "подушку безопасности" - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Эксперт рассказал как рассчитать финансовую "подушку безопасности"
Финансовая "подушка безопасности" должна быть рассчитана хотя бы на полгода, поэтому необходимо начать вести учет своих доходов и расходов. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T18:45
2022-11-06T18:45
2022-11-06T17:42
общество
экономика
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Финансовая "подушка безопасности" должна быть рассчитана хотя бы на полгода, поэтому необходимо начать вести учет своих доходов и расходов. Об этом рассказал руководитель аудиторско-консалтинговой группы "АИП" Сергей Елин, пишет "Радио 1"."Каждый человек должен вести минимальный учет своих доходов и расходов. Проанализировав свою статистику, можно сделать вывод, что для конкретной семьи или человека будет прожиточный минимум. Это такой размер денежных средств, на которые человек сможет просуществовать, не имея дохода, определенное количество месяцев", — рассказал эксперт.По его словам, нормальной финансовой "подушкой безопасности" являются запасы на полгода вперед. При этом предпринимателям эксперт советует запастись финансами в размере годового содержания, аргументировав это высокими рисками.Елин сообщил, что сегодня у 18% опрошенных "подушки безопасности" хватит на 1-2 месяца, у 15% - меньше месяца. Сделавших запасы денег на полгода - 6%. По словам специалиста, такую статистику нельзя назвать положительной. Чтобы увеличить "подушку безопасности" эксперт посоветовал обзавестись вторым доходом.Он также предложил хранить какую-то часть денежных средств наличными, чтобы была возможность решить какую-либо проблему в моменте. Другую часть, по совету эксперта, стоит поместить в разные банки, чтобы снизить риски.
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общество, экономика, совет эксперта
Эксперт рассказал как рассчитать финансовую "подушку безопасности"
Как рассчитать финансовую "подушку безопасности" — советы эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым.
Финансовая "подушка безопасности" должна быть рассчитана хотя бы на полгода, поэтому необходимо начать вести учет своих доходов и расходов. Об этом рассказал руководитель аудиторско-консалтинговой группы "АИП" Сергей Елин, пишет "Радио 1"
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"Каждый человек должен вести минимальный учет своих доходов и расходов. Проанализировав свою статистику, можно сделать вывод, что для конкретной семьи или человека будет прожиточный минимум. Это такой размер денежных средств, на которые человек сможет просуществовать, не имея дохода, определенное количество месяцев", — рассказал эксперт.
По его словам, нормальной финансовой "подушкой безопасности" являются запасы на полгода вперед. При этом предпринимателям эксперт советует запастись финансами в размере годового содержания, аргументировав это высокими рисками.
Елин сообщил, что сегодня у 18% опрошенных "подушки безопасности" хватит на 1-2 месяца, у 15% - меньше месяца. Сделавших запасы денег на полгода - 6%. По словам специалиста, такую статистику нельзя назвать положительной. Чтобы увеличить "подушку безопасности" эксперт посоветовал обзавестись вторым доходом.
"Советую обратить внимание в сторону формирования второго дохода. Экономия – одна из составляющих, которая позволяет аккумулировать средства. Другая составляющая – больше зарабатывать. Стоит рассмотреть статус самозанятого, можно будет заниматься дополнительной деятельностью на законных основаниях", — порекомендовал Елин.
Он также предложил хранить какую-то часть денежных средств наличными, чтобы была возможность решить какую-либо проблему в моменте. Другую часть, по совету эксперта, стоит поместить в разные банки, чтобы снизить риски.