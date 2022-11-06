https://crimea.ria.ru/20221106/belgorodskaya-oblast-prodlila-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1125250437.html

Белгородская область продлила "желтый" уровень террористической опасности

Белгородская область продлила "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Белгородская область продлила "желтый" уровень террористической опасности

В Белгородской области "желтый" уровень террористической опасности продлен до 21 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T10:14

2022-11-06T10:14

2022-11-06T10:14

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Белгородской области "желтый" уровень террористической опасности продлен до 21 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он также добавил, что на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.В соответствии с указом президента РФ, в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале ноября украинские войска обстреляли село Козинка Грайворонского округа Белгородской области.

белгородская область

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2022

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белгородская область