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Белгородская область продлила "желтый" уровень террористической опасности
Белгородская область продлила "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Белгородская область продлила "желтый" уровень террористической опасности
В Белгородской области "желтый" уровень террористической опасности продлен до 21 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T10:14
2022-11-06T10:14
2022-11-06T10:14
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Белгородской области "желтый" уровень террористической опасности продлен до 21 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он также добавил, что на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.В соответствии с указом президента РФ, в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале ноября украинские войска обстреляли село Козинка Грайворонского округа Белгородской области.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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белгородская область
Белгородская область продлила "желтый" уровень террористической опасности
Власти Белгородщины продлили "желтый" уровень террористической опасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Белгородской области "желтый" уровень террористической опасности продлен до 21 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"До 21 ноября на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.
В соответствии с указом президента РФ, в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, в начале ноября украинские войска обстреляли село Козинка Грайворонского округа Белгородской области.