https://crimea.ria.ru/20221101/obstrel-sela-v-belgorodskoy-oblasti-est-povrezhdeniya-i-postradavshiy-1125194790.html

Обстрел села в Белгородской области: есть повреждения и пострадавший

Обстрел села в Белгородской области: есть повреждения и пострадавший - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Обстрел села в Белгородской области: есть повреждения и пострадавший

Украинские войска обстреляли село Козинка Грайворонского округа Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T16:37

2022-11-01T16:37

2022-11-01T16:37

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125194679_0:378:810:834_1920x0_80_0_0_5d97d6a4f2b23af398dc18dc2051e51d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Козинка Грайворонского округа Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На месте работают глава округа Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы. Они проводят подомовой обход территории.В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.В соответствии с указом президента РФ, в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20221027/rezhim-chs-vveli-v-chetyrekh-selakh-belgorodskoy-oblasti-zhiteley-otselyat-1125125931.html

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия