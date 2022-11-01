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Обстрел села в Белгородской области: есть повреждения и пострадавший
Обстрел села в Белгородской области: есть повреждения и пострадавший - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Обстрел села в Белгородской области: есть повреждения и пострадавший
Украинские войска обстреляли село Козинка Грайворонского округа Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T16:37
2022-11-01T16:37
2022-11-01T16:37
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Козинка Грайворонского округа Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На месте работают глава округа Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы. Они проводят подомовой обход территории.В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.В соответствии с указом президента РФ, в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221027/rezhim-chs-vveli-v-chetyrekh-selakh-belgorodskoy-oblasti-zhiteley-otselyat-1125125931.html
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Обстрел села в Белгородской области: есть повреждения и пострадавший
При обстреле ВСУ села в Белгородской области произошел пожар, пострадал человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Козинка Грайворонского округа Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства горит столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. По предварительным данным, есть один пострадавший. Ранение легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь молодому человеку уже оказана", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте работают глава округа Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы. Они проводят подомовой обход территории.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.
В соответствии с указом президента РФ, в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.