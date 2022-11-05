https://crimea.ria.ru/20221105/v-lnr-zaderzhany-bolee-20-posobnikov-sbu-1125245687.html

В ЛНР задержаны более 20 пособников СБУ

В ЛНР задержаны более 20 пособников СБУ - РИА Новости Крым, 05.11.2022

В ЛНР задержаны более 20 пособников СБУ

Российские спецслужбы вместе с Росгвардией задержали в ЛНР более 20 человек, подозреваемых в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T16:41

2022-11-05T16:41

2022-11-05T16:41

луганская народная республика (лнр)

военное положение в новых регионах россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Российские спецслужбы вместе с Росгвардией задержали в ЛНР более 20 человек, подозреваемых в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах."Российские спецслужбы при силовой поддержке Росгвардии в очередной раз провели масштабный комплекс оперативно-боевых мероприятий по нейтрализации пособников СБУ. Задержано более 20 лиц, по оперативным данным, причастных к сотрудничеству со спецслужбами Украины", - заявил источник.По его словам, все были задержаны в освобожденных в ходе специальной военной операции районах ЛНР.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, сотрудники Росгвардии задержали 27 пособников ВСУ в районах проведения спецоперации и изъяли около 170 единиц боеприпасов

луганская народная республика (лнр)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), военное положение в новых регионах россии