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В ЛНР задержаны более 20 пособников СБУ
В ЛНР задержаны более 20 пособников СБУ - РИА Новости Крым, 05.11.2022
В ЛНР задержаны более 20 пособников СБУ
Российские спецслужбы вместе с Росгвардией задержали в ЛНР более 20 человек, подозреваемых в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T16:41
2022-11-05T16:41
2022-11-05T16:41
луганская народная республика (лнр)
военное положение в новых регионах россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Российские спецслужбы вместе с Росгвардией задержали в ЛНР более 20 человек, подозреваемых в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах."Российские спецслужбы при силовой поддержке Росгвардии в очередной раз провели масштабный комплекс оперативно-боевых мероприятий по нейтрализации пособников СБУ. Задержано более 20 лиц, по оперативным данным, причастных к сотрудничеству со спецслужбами Украины", - заявил источник.По его словам, все были задержаны в освобожденных в ходе специальной военной операции районах ЛНР.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, сотрудники Росгвардии задержали 27 пособников ВСУ в районах проведения спецоперации и изъяли около 170 единиц боеприпасов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика (лнр), военное положение в новых регионах россии
В ЛНР задержаны более 20 пособников СБУ
РИА Новости: спецслужбы и Рогвардия задержали в ЛНР более 20 пособников СБУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Российские спецслужбы вместе с Росгвардией задержали в ЛНР более 20 человек, подозреваемых в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Российские спецслужбы при силовой поддержке Росгвардии в очередной раз провели масштабный комплекс оперативно-боевых мероприятий по нейтрализации пособников СБУ. Задержано более 20 лиц, по оперативным данным, причастных к сотрудничеству со спецслужбами Украины", - заявил источник.
По его словам, все были задержаны в освобожденных в ходе специальной военной операции районах ЛНР.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, сотрудники Росгвардии задержали 27 пособников ВСУ
в районах проведения спецоперации и изъяли около 170 единиц боеприпасов