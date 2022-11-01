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В районах спецоперации задержали 27 пособников ВСУ - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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В районах спецоперации задержали 27 пособников ВСУ
В районах спецоперации задержали 27 пособников ВСУ - РИА Новости Крым, 01.11.2022
В районах спецоперации задержали 27 пособников ВСУ
Сотрудники Росгвардии задержали 27 пособников ВСУ в районах проведения спецоперации и изъяли около 170 единиц боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T12:26
2022-11-01T12:26
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
военное положение в новых регионах россии
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники Росгвардии задержали 27 пособников ВСУ в районах проведения спецоперации и изъяли около 170 единиц боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства."Подразделения ведомства изъяли из незаконного оборота около 170 единиц огнестрельного оружия, гранат, выстрелов для гранатомета, артиллерийских снарядов, более 50 тысяч патронов различного калибра и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств", – говорится в сообщении.Ранее сообщалось о нападении диверсантов на РОВД в Херсоне.
https://crimea.ria.ru/20221020/masterskaya-po-izgotovleniyu-svu-i-skhrony-nakhodki-rosgvardii-v-zone-svo-1124992826.html
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4.7
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), военное положение в новых регионах россии, специальная военная операция рф на украине
В районах спецоперации задержали 27 пособников ВСУ

Бойцы Росгвардии задержали 27 диверсантов в Херсонской и Запорожской областях

12:26 01.11.2022
 
© Пресс-служба РосгвардииСотрудники Росгвардии задержали 27 пособников ВСУ в районах проведения спецоперации и изъяли около 170 единиц боеприпасов.
Сотрудники Росгвардии задержали 27 пособников ВСУ в районах проведения спецоперации и изъяли около 170 единиц боеприпасов.
© Пресс-служба Росгвардии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники Росгвардии задержали 27 пособников ВСУ в районах проведения спецоперации и изъяли около 170 единиц боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Противодиверсионная работа регулярно проводится в Херсонской и Запорожской областях. Бойцы отмечают, что значительную поддержку Росгвардии оказывают местные жители, сообщая о подозрительных лицах и найденных предметах.
"Подразделения ведомства изъяли из незаконного оборота около 170 единиц огнестрельного оружия, гранат, выстрелов для гранатомета, артиллерийских снарядов, более 50 тысяч патронов различного калибра и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о нападении диверсантов на РОВД в Херсоне.
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