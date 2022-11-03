https://crimea.ria.ru/20221103/v-krymu-nesovershennoletniy-bez-prav-vletel-v-stolb-na-inomarke-1125229897.html

В Крыму несовершеннолетний без прав влетел в столб на иномарке

В Крыму несовершеннолетний без прав влетел в столб на иномарке - РИА Новости Крым, 03.11.2022

В Крыму несовершеннолетний без прав влетел в столб на иномарке

В городе Саки в Крыму несовершеннолетний водитель без прав врезался в столб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T18:14

2022-11-03T18:14

2022-11-03T18:14

ситуация на дорогах крыма

происшествия

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/03/1125229784_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_2034ba63290bd504326d2614620ff315.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В городе Саки в Крыму несовершеннолетний водитель без прав врезался в столб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Сообщается, что дорожный инцидент произошел утром на улице Комсомольской. Молодой человек за рулем иномарки не учел особенности состояния транспортного средства, дорожные условия и не справился с управлением, отметили в ведомстве.Пострадавших нет. Механические повреждения получили только автомобили и столб.Правоохранители составили административные протоколы в отношении несовершеннолетнего нарушителя, а также того, кто передал ему управление транспортным средством, уточнили в ведомстве.Накануне, 2 ноября, в Крыму в ДТП с участием четырех автомобилей пострадали шестеро, один человек погиб.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым