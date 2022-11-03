Рейтинг@Mail.ru
В Крыму несовершеннолетний без прав влетел в столб на иномарке - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20221103/v-krymu-nesovershennoletniy-bez-prav-vletel-v-stolb-na-inomarke-1125229897.html
В Крыму несовершеннолетний без прав влетел в столб на иномарке
В Крыму несовершеннолетний без прав влетел в столб на иномарке - РИА Новости Крым, 03.11.2022
В Крыму несовершеннолетний без прав влетел в столб на иномарке
В городе Саки в Крыму несовершеннолетний водитель без прав врезался в столб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T18:14
2022-11-03T18:14
ситуация на дорогах крыма
происшествия
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/03/1125229784_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_2034ba63290bd504326d2614620ff315.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В городе Саки в Крыму несовершеннолетний водитель без прав врезался в столб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Сообщается, что дорожный инцидент произошел утром на улице Комсомольской. Молодой человек за рулем иномарки не учел особенности состояния транспортного средства, дорожные условия и не справился с управлением, отметили в ведомстве.Пострадавших нет. Механические повреждения получили только автомобили и столб.Правоохранители составили административные протоколы в отношении несовершеннолетнего нарушителя, а также того, кто передал ему управление транспортным средством, уточнили в ведомстве.Накануне, 2 ноября, в Крыму в ДТП с участием четырех автомобилей пострадали шестеро, один человек погиб.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/03/1125229784_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_fe5370fa66ab8c2367ba5c4336ae6044.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, крым
В Крыму несовершеннолетний без прав влетел в столб на иномарке

В Крыму несовершеннолетний водитель иномарки вылетел на тротуар и врезался в столб

18:14 03.11.2022
 
© МВД по Республике КрымДТП с участием несовершеннолетнего в Саках
ДТП с участием несовершеннолетнего в Саках
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В городе Саки в Крыму несовершеннолетний водитель без прав врезался в столб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Сообщается, что дорожный инцидент произошел утром на улице Комсомольской. Молодой человек за рулем иномарки не учел особенности состояния транспортного средства, дорожные условия и не справился с управлением, отметили в ведомстве.
"Несовершеннолетний водитель автомобиля Mitsubishi 2008 г.р., не имеющий права управления транспортными средствами <...> совершил наезд на припаркованный справа по ходу движения автомобиль ВАЗ-2107, после чего продолжил движение и допустил наезд на опору электропередачи ", – рассказали в полиции.
Пострадавших нет. Механические повреждения получили только автомобили и столб.
Правоохранители составили административные протоколы в отношении несовершеннолетнего нарушителя, а также того, кто передал ему управление транспортным средством, уточнили в ведомстве.
Накануне, 2 ноября, в Крыму в ДТП с участием четырех автомобилей пострадали шестеро, один человек погиб.
Ситуация на дорогах КрымаПроисшествияКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:27В Севастополе осудят экс-полицейских за мошенничество с жильем
18:14В Крыму несовершеннолетний без прав влетел в столб на иномарке
18:03Симферопольцам предлагают начать День народного единства с зарядки
17:47МАГАТЭ отчиталось о проверке трех объектов на Украине
17:40Помощник Кадырова назначен замкомандующего Народной милиции ЛНР
17:19Российские военные сбили вертолет ВСУ и восемь беспилотников
17:11В Ставрополье задержали еще двух боевиков банды Басаева и Хаттаба
17:03Биолог оценил шансы севастопольских дельфинов на выживание в море
16:46Из украинского плена вернулись 107 военных - Минобороны
16:24В Херсонской области отбиты пять атак мотопехоты ВСУ
16:06Атака на Севастополь: МИД России вызвал посла Британии
15:33Сальдо назвал терактом удар ВСУ по администрации Голой Пристани
15:25Российские военные разбили в ЛНР две роты иностранных наемников
15:07Новые железнодорожные платформы появятся в Крыму
14:52Лавров: РФ удовлетворена гарантиями Киева по морским зерновым коридорам
14:44Поиск выброшенных в море дельфинов в Севастополе приостановлен
14:19Экспорт российских удобрений и зерна по-прежнему блокируется – Лавров
14:11Крым простился со Светланой Бабаевой
13:56ВСУ нанесли удар по центру Донецка: поврежден автобус, ранены люди
12:39В Симферополе и ряде городов Крыма в четверг не будет воды
Лента новостейМолния