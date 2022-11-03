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В Крыму несовершеннолетний без прав влетел в столб на иномарке
В Крыму несовершеннолетний без прав влетел в столб на иномарке - РИА Новости Крым, 03.11.2022
В Крыму несовершеннолетний без прав влетел в столб на иномарке
В городе Саки в Крыму несовершеннолетний водитель без прав врезался в столб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T18:14
2022-11-03T18:14
2022-11-03T18:14
ситуация на дорогах крыма
происшествия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В городе Саки в Крыму несовершеннолетний водитель без прав врезался в столб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Сообщается, что дорожный инцидент произошел утром на улице Комсомольской. Молодой человек за рулем иномарки не учел особенности состояния транспортного средства, дорожные условия и не справился с управлением, отметили в ведомстве.Пострадавших нет. Механические повреждения получили только автомобили и столб.Правоохранители составили административные протоколы в отношении несовершеннолетнего нарушителя, а также того, кто передал ему управление транспортным средством, уточнили в ведомстве.Накануне, 2 ноября, в Крыму в ДТП с участием четырех автомобилей пострадали шестеро, один человек погиб.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, крым
В Крыму несовершеннолетний без прав влетел в столб на иномарке
В Крыму несовершеннолетний водитель иномарки вылетел на тротуар и врезался в столб
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В городе Саки в Крыму несовершеннолетний водитель без прав врезался в столб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Сообщается, что дорожный инцидент произошел утром на улице Комсомольской. Молодой человек за рулем иномарки не учел особенности состояния транспортного средства, дорожные условия и не справился с управлением, отметили в ведомстве.
"Несовершеннолетний водитель автомобиля Mitsubishi 2008 г.р., не имеющий права управления транспортными средствами <...> совершил наезд на припаркованный справа по ходу движения автомобиль ВАЗ-2107, после чего продолжил движение и допустил наезд на опору электропередачи ", – рассказали в полиции.
Пострадавших нет. Механические повреждения получили только автомобили и столб.
Правоохранители составили административные протоколы в отношении несовершеннолетнего нарушителя, а также того, кто передал ему управление транспортным средством, уточнили в ведомстве.
Накануне, 2 ноября, в Крыму в ДТП с участием четырех автомобилей пострадали шестеро, один человек погиб.