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В массовом ДТП в Крыму один человек погиб, пострадали шестеро - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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В массовом ДТП в Крыму один человек погиб, пострадали шестеро
В массовом ДТП в Крыму один человек погиб, пострадали шестеро - РИА Новости Крым, 02.11.2022
В массовом ДТП в Крыму один человек погиб, пострадали шестеро
Шесть человек получили травмы, один погиб в результате ДТП с участием трех легковых и грузового автомобилей в Первомайском районе Крыма, возбуждено уголовное... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T15:21
2022-11-02T15:42
прокуратура республики крым
происшествия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Шесть человек получили травмы, один погиб в результате ДТП с участием трех легковых и грузового автомобилей в Первомайском районе Крыма, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.По данным следствия, авария произошла во вторник, 1 ноября, на автомобильной дороге Симферополь-Красноперекопск. В результате ДТП мужчина, находившийся в автомобиле "Лада", от полученных травм скончался. Пострадали водители, а также четверо пассажиров легковых транспортных средств, среди которых несовершеннолетняя 2007 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.
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прокуратура республики крым, происшествия, крым
В массовом ДТП в Крыму один человек погиб, пострадали шестеро

В ДТП с участием четырех автомобилей в Крыму пострадали шесть человек, один погиб

15:21 02.11.2022 (обновлено: 15:42 02.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЗдание прокуратуры Республики Крым
Здание прокуратуры Республики Крым - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Шесть человек получили травмы, один погиб в результате ДТП с участием трех легковых и грузового автомобилей в Первомайском районе Крыма, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По данным следствия, авария произошла во вторник, 1 ноября, на автомобильной дороге Симферополь-Красноперекопск.

"Водитель автомобиля "Лада", двигаясь в районе села Гришино, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "КамАЗ" и легковым Renault. После этого Renault столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ЗАЗ", — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП мужчина, находившийся в автомобиле "Лада", от полученных травм скончался.
Пострадали водители, а также четверо пассажиров легковых транспортных средств, среди которых несовершеннолетняя 2007 года рождения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.
Прокуратура Республики КрымПроисшествияКрым
 
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