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В массовом ДТП в Крыму один человек погиб, пострадали шестеро

В массовом ДТП в Крыму один человек погиб, пострадали шестеро - РИА Новости Крым, 02.11.2022

В массовом ДТП в Крыму один человек погиб, пострадали шестеро

Шесть человек получили травмы, один погиб в результате ДТП с участием трех легковых и грузового автомобилей в Первомайском районе Крыма, возбуждено уголовное... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T15:21

2022-11-02T15:21

2022-11-02T15:42

прокуратура республики крым

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Шесть человек получили травмы, один погиб в результате ДТП с участием трех легковых и грузового автомобилей в Первомайском районе Крыма, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.По данным следствия, авария произошла во вторник, 1 ноября, на автомобильной дороге Симферополь-Красноперекопск. В результате ДТП мужчина, находившийся в автомобиле "Лада", от полученных травм скончался. Пострадали водители, а также четверо пассажиров легковых транспортных средств, среди которых несовершеннолетняя 2007 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, происшествия, крым