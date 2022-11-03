https://crimea.ria.ru/20221103/ochered-na-perepravu-v-krym-skolko-gruzovikov-zhdut-parom-1125222580.html

Очередь на переправу в Крым: сколько грузовиков ждут паром

Очередь на переправу в Крым: сколько грузовиков ждут паром - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Очередь на переправу в Крым: сколько грузовиков ждут паром

В четверг переправы через Керченский пролив в Крым ожидают 150 грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T12:03

2022-11-03T12:03

2022-11-03T12:03

керченская паромная переправа

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В четверг переправы через Керченский пролив в Крым ожидают 150 грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.Днем ранее очередь на переправу через Керченский пролив состояла из 320 грузовых автомобилей.Ранее в краевом оперативном штабе сообщали, что проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров.Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.По данным Минтранса России, более 24,5 тысяч человек и 13,7 тысяч единиц транспорта перевезено через Керченскую переправу с момента запуска движения паромов 9 октября.Гидрометцентр предупредил, что в районе пролива из-за сильного ветра действует штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20221026/furam-ogranichat-vezd-na-perepravu-chto-stanet-s-tsenami-v-krymu-1125096926.html

крым

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керченская паромная переправа, транспорт, крым