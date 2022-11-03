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Очередь на переправу в Крым: сколько грузовиков ждут паром
Очередь на переправу в Крым: сколько грузовиков ждут паром - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Очередь на переправу в Крым: сколько грузовиков ждут паром
В четверг переправы через Керченский пролив в Крым ожидают 150 грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T12:03
2022-11-03T12:03
2022-11-03T12:03
керченская паромная переправа
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В четверг переправы через Керченский пролив в Крым ожидают 150 грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.Днем ранее очередь на переправу через Керченский пролив состояла из 320 грузовых автомобилей.Ранее в краевом оперативном штабе сообщали, что проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров.Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.По данным Минтранса России, более 24,5 тысяч человек и 13,7 тысяч единиц транспорта перевезено через Керченскую переправу с момента запуска движения паромов 9 октября.Гидрометцентр предупредил, что в районе пролива из-за сильного ветра действует штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20221026/furam-ogranichat-vezd-na-perepravu-chto-stanet-s-tsenami-v-krymu-1125096926.html
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керченская паромная переправа, транспорт, крым
Очередь на переправу в Крым: сколько грузовиков ждут паром
Очередь грузовиков на переправу в Крым сократилась до 150 — власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В четверг переправы через Керченский пролив в Крым ожидают 150 грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
"На перехватывающих стоянках для большегрузов в Темрюкском районе находятся 150 грузовиков. На парковках продолжают работать волонтеры. Организовано бесплатное горячее питание, есть пункты обогрева", — говорится в сообщении.
Днем ранее очередь на переправу через Керченский пролив состояла из 320 грузовых автомобилей.
Ранее в краевом оперативном штабе сообщали, что проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров.
Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
По данным Минтранса России, более 24,5 тысяч человек и 13,7 тысяч единиц транспорта перевезено через Керченскую переправу с момента запуска движения паромов 9 октября.
Гидрометцентр предупредил, что в районе пролива из-за сильного ветра действует штормовое предупреждение.