https://crimea.ria.ru/20221103/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-deystvuet-shtormovoe-preduprezhdenie-1125221206.html

Керченская паромная переправа: действует штормовое предупреждение

Керченская паромная переправа: действует штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Керченская паромная переправа: действует штормовое предупреждение

Более 24,5 тысяч человек и 13,7 тысяч единиц транспорта перевезено через Керченскую переправу с запуска движения паромов. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T10:38

2022-11-03T10:38

2022-11-03T10:38

крым

транспорт

ситуация на керченской переправе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Более 24,5 тысяч человек и 13,7 тысяч единиц транспорта перевезено через Керченскую переправу с запуска движения паромов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.На линии курсируют семь паромов, они выполнили совокупно 430 рейсов.По данным гидрометцентра, в районе пролива из-за сильного ветра действует штормовое предупреждение.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, ситуация на керченской переправе