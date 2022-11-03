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Керченская паромная переправа: действует штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 03.11.2022
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Керченская паромная переправа: действует штормовое предупреждение
Керченская паромная переправа: действует штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Керченская паромная переправа: действует штормовое предупреждение
Более 24,5 тысяч человек и 13,7 тысяч единиц транспорта перевезено через Керченскую переправу с запуска движения паромов. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T10:38
2022-11-03T10:38
крым
транспорт
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Более 24,5 тысяч человек и 13,7 тысяч единиц транспорта перевезено через Керченскую переправу с запуска движения паромов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.На линии курсируют семь паромов, они выполнили совокупно 430 рейсов.По данным гидрометцентра, в районе пролива из-за сильного ветра действует штормовое предупреждение.
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крым, транспорт, ситуация на керченской переправе
Керченская паромная переправа: действует штормовое предупреждение

На Керченской паромной переправе 3 ноября действует штормовое предупреждение

10:38 03.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром "Лаврентий" в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра.
Паром Лаврентий в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра. - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Более 24,5 тысяч человек и 13,7 тысяч единиц транспорта перевезено через Керченскую переправу с запуска движения паромов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 24 537 пассажиров, 13 704 единицы автотранспорта и 730 железнодорожных вагонов", - говорится в сообщении.
На линии курсируют семь паромов, они выполнили совокупно 430 рейсов.
По данным гидрометцентра, в районе пролива из-за сильного ветра действует штормовое предупреждение.
"По проливу действует штормовое предупреждение, юго-западный ветер 12-15 м/с. Согласно прогнозу Росгидромета, днем в четверг ветер сменится на юго-западный и ослабеет до 6-11 м/с, порывами до 14 м/с. Видимость хорошая, без существенных осадков, высота волн 20-70 см, температура воздуха днем +13…15 градусов", - подытожили в Минтрансе.
КрымТранспортСитуация на Керченской переправе
 
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