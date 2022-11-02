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В Севастополе может появиться центр создания дронов - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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В Севастополе может появиться центр создания дронов
В Севастополе может появиться центр создания дронов - РИА Новости Крым, 02.11.2022
В Севастополе может появиться центр создания дронов
В Севастополе может появиться центр создания подводных и надводных дронов. С такой просьбой губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к президенту... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T19:17
2022-11-02T19:18
севастополь
михаил развожаев
владимир путин (политик)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе может появиться центр создания подводных и надводных дронов. С такой просьбой губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к президенту Владимиру Путину в ходе доклада в Москве.По заверения губернатора, развитие отрасли и работа на гособоронзаказ обеспечит новые рабочие места и в целом поднимет севастопольскую промзону на новый уровень.В свою очередь президент одобрил идею и обещал поручить профильным министерствам и ведомствам ее проработать.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Украина делает ставку на "войну дронов" накануне зимы и анонсирует собственные разработки. Военные эксперты уверены, что Украине не выиграть навязываемую России "войну дронов".
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севастополь, михаил развожаев, владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине
В Севастополе может появиться центр создания дронов

Севастополь может стать базой для центра создания дронов – надводных и подводных

19:17 02.11.2022 (обновлено: 19:18 02.11.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Севастополя Михаил Развожаев. Архивное фото
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе может появиться центр создания подводных и надводных дронов. С такой просьбой губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к президенту Владимиру Путину в ходе доклада в Москве.
"Хотел просить вашей поддержки по созданию центра беспилотных летательных аппаратов в Севастополе. Мы проработали этот вопрос с Агентством стратегических инициатив и получили положительный отклик. В Севастополе традиционно сильная база приборостроения и в условиях проведения специальной военной операции это было бы уместно", – сказал Развожаев.
По заверения губернатора, развитие отрасли и работа на гособоронзаказ обеспечит новые рабочие места и в целом поднимет севастопольскую промзону на новый уровень.
В свою очередь президент одобрил идею и обещал поручить профильным министерствам и ведомствам ее проработать.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Украина делает ставку на "войну дронов" накануне зимы и анонсирует собственные разработки. Военные эксперты уверены, что Украине не выиграть навязываемую России "войну дронов".
СевастопольМихаил РазвожаевВладимир Путин (политик)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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