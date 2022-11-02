https://crimea.ria.ru/20221102/v-sevastopole-mozhet-poyavitsya-tsentr-sozdaniya-dronov-1125217588.html

В Севастополе может появиться центр создания дронов

В Севастополе может появиться центр создания дронов - РИА Новости Крым, 02.11.2022

В Севастополе может появиться центр создания дронов

В Севастополе может появиться центр создания подводных и надводных дронов. С такой просьбой губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к президенту... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T19:17

2022-11-02T19:17

2022-11-02T19:18

севастополь

михаил развожаев

владимир путин (политик)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе может появиться центр создания подводных и надводных дронов. С такой просьбой губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к президенту Владимиру Путину в ходе доклада в Москве.По заверения губернатора, развитие отрасли и работа на гособоронзаказ обеспечит новые рабочие места и в целом поднимет севастопольскую промзону на новый уровень.В свою очередь президент одобрил идею и обещал поручить профильным министерствам и ведомствам ее проработать.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Украина делает ставку на "войну дронов" накануне зимы и анонсирует собственные разработки. Военные эксперты уверены, что Украине не выиграть навязываемую России "войну дронов".

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине