https://crimea.ria.ru/20221102/sredniy-uroven-reagirovaniya-v-sevastopole-chto-izmenilos-dlya-turistov-1125202448.html

Средний уровень реагирования в Севастополе: что изменилось для туристов

Средний уровень реагирования в Севастополе: что изменилось для туристов - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Средний уровень реагирования в Севастополе: что изменилось для туристов

В Севастополе введены незначительные ограничения для туристов в связи со средним уровнем реагирования, действующим в регионе согласно указу президента РФ. Об... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-02T07:02

2022-11-02T07:02

2022-11-01T22:18

севастополь

туризм в крыму

безопасность республики крым и севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе введены незначительные ограничения для туристов в связи со средним уровнем реагирования, действующим в регионе согласно указу президента РФ. Об этом РИА Новости Крым сообщили в управлении правительства города федерального значения.Указом президента от 19 октября в Севастополе и Крыму, а также еще шести приграничных регионах России был введен средний уровень реагирования. В связи с чем усиливается охрана общественного порядка, охрана военных и важных объектов и т.п. Кроме того, 28 октября в Севастополе был продлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. Согласно информации, полученной в Управлении туризма Севастополя, все 23 туроператора, ведущие деятельность на территории региона, "работают в штатном режиме". Что касается зарегистрированных туристических маршрутов, – все они актуальны."Все, что у нас есть на территории Севастополя, – виа феррата, пешие и велосипедные маршруты Большой Севастопольской тропы – все это актуально и все действует", – рассказали в управлении.Единственное ограничение для любителей активного отдыха на природе – парапланы.Здесь добавили, что морские прогулки в Севастополе также свернуты, но исключительно потому, что "уже не сезон". Ходят только катера, которые соединяют Северную сторону с центром города, в штатном режиме.

https://crimea.ria.ru/20221019/razvozhaev-soobschil-o-dopolnitelnykh-merakh-bezopasnosti-v-sevastopole-1124987713.html

севастополь

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, туризм в крыму, безопасность республики крым и севастополя