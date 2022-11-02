https://crimea.ria.ru/20221102/semi-mobilizovannykh-smogut-poluchat-podderzhku-v-formate-edinogo-okna-1125216332.html
Семьи мобилизованных смогут получать поддержку в формате единого окна
Семьи мобилизованных смогут получать поддержку в формате единого окна - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Семьи мобилизованных смогут получать поддержку в формате единого окна
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова выступила с инициативой создания системы единого окна для оказания поддержки семьям мобилизованных россиян. Об этом она... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T18:09
2022-11-02T18:09
2022-11-02T18:09
крым
анна кузнецова
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова выступила с инициативой создания системы единого окна для оказания поддержки семьям мобилизованных россиян. Об этом она сообщила журналистам в ходе рабочей поездки в Крым.Зампредседателя Госдумы также отметила необходимость приведения к единому стандарту мер поддержки семей мобилизованных."Сегодня существует 46 вариантов различных мер поддержки на территории России. Среди них есть те, которые максимально востребованы, они очень полезны, очень нужны, мы их предлагаем включить в единый перечень мер поддержки, который должен быть утвержден", - убеждена Кузнецова.
https://crimea.ria.ru/20221102/aksenov-rasskazal-o-reabilitatsii-ranenykh-v-khode-svo-v-sanatoriyakh-kryma-1125215685.html
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, анна кузнецова, частичная мобилизация
Семьи мобилизованных смогут получать поддержку в формате единого окна
Кузнецова: должно быть создано единое окно для оказания поддержки семей мобилизованных
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова выступила с инициативой создания системы единого окна для оказания поддержки семьям мобилизованных россиян. Об этом она сообщила журналистам в ходе рабочей поездки в Крым.
"155 горячих линий, 100 телефонов доверия... Как может семья быстро сориентироваться в этом многообразии? Должно быть единое окно, куда могут обратиться семьи мобилизованных за различными форматами поддержки", - сказала Кузнецова.
Зампредседателя Госдумы также отметила необходимость приведения к единому стандарту мер поддержки семей мобилизованных.
"Сегодня существует 46 вариантов различных мер поддержки на территории России. Среди них есть те, которые максимально востребованы, они очень полезны, очень нужны, мы их предлагаем включить в единый перечень мер поддержки, который должен быть утвержден", - убеждена Кузнецова.