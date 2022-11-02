https://crimea.ria.ru/20221102/semi-mobilizovannykh-smogut-poluchat-podderzhku-v-formate-edinogo-okna-1125216332.html

Семьи мобилизованных смогут получать поддержку в формате единого окна

Семьи мобилизованных смогут получать поддержку в формате единого окна - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Семьи мобилизованных смогут получать поддержку в формате единого окна

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова выступила с инициативой создания системы единого окна для оказания поддержки семьям мобилизованных россиян. Об этом она... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T18:09

2022-11-02T18:09

2022-11-02T18:09

крым

анна кузнецова

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова выступила с инициативой создания системы единого окна для оказания поддержки семьям мобилизованных россиян. Об этом она сообщила журналистам в ходе рабочей поездки в Крым.Зампредседателя Госдумы также отметила необходимость приведения к единому стандарту мер поддержки семей мобилизованных."Сегодня существует 46 вариантов различных мер поддержки на территории России. Среди них есть те, которые максимально востребованы, они очень полезны, очень нужны, мы их предлагаем включить в единый перечень мер поддержки, который должен быть утвержден", - убеждена Кузнецова.

https://crimea.ria.ru/20221102/aksenov-rasskazal-o-reabilitatsii-ranenykh-v-khode-svo-v-sanatoriyakh-kryma-1125215685.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, анна кузнецова, частичная мобилизация