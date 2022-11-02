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Как победа Нетаньяху повлияет на курс Израиля в отношении России – мнение
Как победа Нетаньяху повлияет на курс Израиля в отношении России – мнение - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Как победа Нетаньяху повлияет на курс Израиля в отношении России – мнение
Израиль не будет резко менять свою политику в отношении России и украинского конфликта при Биньямине Нетаньяху, который с высокой долей вероятности вновь займет РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T16:54
2022-11-02T16:54
2022-11-02T17:04
израиль
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Израиль не будет резко менять свою политику в отношении России и украинского конфликта при Биньямине Нетаньяху, который с высокой долей вероятности вновь займет кресло-премьер-министра страны по итогам выборов, считает заотделом изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис.В то же время, отметил Марьясис, Израиль, как любая страна, подвергается внешнему давлению, в том числе со стороны США и Евросоюза. Это давление будет продолжаться, и Нетаньяху будет вынужден на него реагировать, считает политолог.Что касается позиции Тель-Авива по украинскому конфликту и оказания помощи Киеву, при новом премьер-министре Израиль продолжит соблюдать условный нейтралитет, считает аналитик."В этом плане на Израиль тоже давят, не только извне, но и изнутри. В Израиле живет много выходцев как из России, так и с Украины, и израильское руководство не может не учитывать их позиции. А они зачастую кардинально противоположные. Поэтому это все непросто, но пока Тель-Авиву удается держать условный нейтралитет. Израиль в ближайшее время, особенно при Нетаньяху, вряд ли начнет присоединяться к каким-то официальным санкциям и вряд ли начнет резко выступать в этом плане на международной арене", – прогнозирует Марьясис.Эксперт не исключил, что Тель-Авив продолжит оказывать Киеву определенную помощь, но не будет поставлять Киеву вооружение.1 ноября в Израиле прошли досрочные парламентские выборы. Согласно предварительным итогам голосования, победу одерживает блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху, который сможет сформировать право-религиозное правительство со своими традиционными коалиционными партнерами – ультраортодоксальными и крайне правыми партиями.
https://crimea.ria.ru/20221023/pochemu-izrail-otkazalsya-postavlyat-ukraine-sistemy-pvo--mnenie-1125024698.html
https://crimea.ria.ru/20221026/izrail-mozhet-izmenit-pozitsiyu-po-postavkam-oruzhiya-kievu--politolog-1125074181.html
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израиль, политика, украина
Как победа Нетаньяху повлияет на курс Израиля в отношении России – мнение
Политолог Марьясис оценил значение результатов выборов в Израиле для России
16:54 02.11.2022 (обновлено: 17:04 02.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Израиль не будет резко менять свою политику в отношении России и украинского конфликта при Биньямине Нетаньяху, который с высокой долей вероятности вновь займет кресло-премьер-министра страны по итогам выборов, считает заотделом изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис.
"У Нетаньяху хорошая история взаимоотношений лично с Владимиром Путиным. Мы знаем, что кроме общегосударственных дел, между двумя лидерами есть личные контакты, поэтому Нетаньяху был одним из самых эффективных лидеров с точки зрения взаимоотношений с Россией. Вряд ли в этом плане что-то поменялось. Нетаньяху будет проще обсуждать какие-то вопросы с российским руководством. Не думаю, что Израиль резко поменяет свою политику", - сказал эксперт на круглом столе в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
В то же время, отметил Марьясис, Израиль, как любая страна, подвергается внешнему давлению, в том числе со стороны США и Евросоюза. Это давление будет продолжаться, и Нетаньяху будет вынужден на него реагировать, считает политолог.
Что касается позиции Тель-Авива по украинскому конфликту и оказания помощи Киеву, при новом премьер-министре Израиль продолжит соблюдать условный нейтралитет, считает аналитик.
"В этом плане на Израиль тоже давят, не только извне, но и изнутри. В Израиле живет много выходцев как из России, так и с Украины, и израильское руководство не может не учитывать их позиции. А они зачастую кардинально противоположные. Поэтому это все непросто, но пока Тель-Авиву удается держать условный нейтралитет. Израиль в ближайшее время, особенно при Нетаньяху, вряд ли начнет присоединяться к каким-то официальным санкциям и вряд ли начнет резко выступать в этом плане на международной арене", – прогнозирует Марьясис.
Эксперт не исключил, что Тель-Авив продолжит оказывать Киеву определенную помощь, но не будет поставлять Киеву вооружение.
"Думаю, что Израиль будет все-таки стараться на словах или на деле соблюдать условный нейтральный статус, стараясь не быть частью этого конфликта ни с какой стороны. У Нетаньяху есть все шансы оказать этому мощную поддержку, потому что есть багаж положительных отношений с российским руководством", - подытожил он.
1 ноября в Израиле прошли досрочные парламентские выборы. Согласно предварительным итогам голосования, победу одерживает блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху, который сможет сформировать право-религиозное правительство со своими традиционными коалиционными партнерами – ультраортодоксальными и крайне правыми партиями.