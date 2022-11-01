https://crimea.ria.ru/20221101/rasshirenie-zony-otseleniya-chego-ozhidat-na-khersonskom-fronte-1125190028.html

Расширение зоны отселения: чего ожидать на херсонском фронте

Расширение зоны отселения: чего ожидать на херсонском фронте - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Расширение зоны отселения: чего ожидать на херсонском фронте

Расширение зоны эвакуации в Херсонской области не должно вызывать панику - ВС РФ не сдадут Херсон, однако уже в самое ближайшее время в этом районе могут... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T12:39

2022-11-01T12:39

2022-11-01T12:39

херсонская область

мнения

военное положение в новых регионах россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Расширение зоны эвакуации в Херсонской области не должно вызывать панику - ВС РФ не сдадут Херсон, однако уже в самое ближайшее время в этом районе могут развернуться ожесточенные бои. В этой связи вывоз гражданского населения необходимо проводить сейчас, пока есть возможность делать это в относительно спокойной обстановке, считает военный эксперт Алексей Леонков.О расширении зоны вывоза жителей Херсонской области стало известно накануне вечером. Врио главы региона Владимир Сальдо сообщил, что она распространится на 15 километров от Днепра в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.Отселение жителей Херсонской области: куда обращаться >>При этом Леонков уверен, что сдавать Херсон не планируют, в противном случае ВС РФ отводили бы свои подразделения на другие направления."Если бы собирались сдавать Херсон, войска ушли бы, поскольку для нас важно беречь жизни военных. Кроме того, уже получен горький опыт: украинские войска устраивают геноцид местного населения, в том числе дистанционно, обстреливая мирные населенные пункты, когда войти в них не удается", - считает он.ВСУ ударили ракетами по Антоновскому мосту и барже в Херсоне >>По мнению Леонкова, самые ожесточенные бои на Херсонщине развернутся уже в первой-второй декаде ноября: "Бои будут жестокие. Противник пойдет во все тяжкие. Они должны уже что-то предпринимать, поскольку перед ними поставлена как раз такая задача. Но город мы удержим", - прогнозирует эксперт.

https://crimea.ria.ru/20221026/mo-ukrainy-pokhvastalos-realistichnym-planom-po-khersonskoy-oblasti-1125097291.html

херсонская область

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2022

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

херсонская область, мнения, военное положение в новых регионах россии