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Расширение зоны отселения: чего ожидать на херсонском фронте - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Расширение зоны отселения: чего ожидать на херсонском фронте
Расширение зоны отселения: чего ожидать на херсонском фронте - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Расширение зоны отселения: чего ожидать на херсонском фронте
Расширение зоны эвакуации в Херсонской области не должно вызывать панику - ВС РФ не сдадут Херсон, однако уже в самое ближайшее время в этом районе могут... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T12:39
2022-11-01T12:39
херсонская область
мнения
военное положение в новых регионах россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Расширение зоны эвакуации в Херсонской области не должно вызывать панику - ВС РФ не сдадут Херсон, однако уже в самое ближайшее время в этом районе могут развернуться ожесточенные бои. В этой связи вывоз гражданского населения необходимо проводить сейчас, пока есть возможность делать это в относительно спокойной обстановке, считает военный эксперт Алексей Леонков.О расширении зоны вывоза жителей Херсонской области стало известно накануне вечером. Врио главы региона Владимир Сальдо сообщил, что она распространится на 15 километров от Днепра в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.Отселение жителей Херсонской области: куда обращаться &gt;&gt;При этом Леонков уверен, что сдавать Херсон не планируют, в противном случае ВС РФ отводили бы свои подразделения на другие направления."Если бы собирались сдавать Херсон, войска ушли бы, поскольку для нас важно беречь жизни военных. Кроме того, уже получен горький опыт: украинские войска устраивают геноцид местного населения, в том числе дистанционно, обстреливая мирные населенные пункты, когда войти в них не удается", - считает он.ВСУ ударили ракетами по Антоновскому мосту и барже в Херсоне &gt;&gt;По мнению Леонкова, самые ожесточенные бои на Херсонщине развернутся уже в первой-второй декаде ноября: "Бои будут жестокие. Противник пойдет во все тяжкие. Они должны уже что-то предпринимать, поскольку перед ними поставлена как раз такая задача. Но город мы удержим", - прогнозирует эксперт.
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Галина Оленева
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
херсонская область, мнения, военное положение в новых регионах россии
Расширение зоны отселения: чего ожидать на херсонском фронте

Военный эксперт Леонков дал прогноз по херсонскому направлению

12:39 01.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Расширение зоны эвакуации в Херсонской области не должно вызывать панику - ВС РФ не сдадут Херсон, однако уже в самое ближайшее время в этом районе могут развернуться ожесточенные бои. В этой связи вывоз гражданского населения необходимо проводить сейчас, пока есть возможность делать это в относительно спокойной обстановке, считает военный эксперт Алексей Леонков.
О расширении зоны вывоза жителей Херсонской области стало известно накануне вечером. Врио главы региона Владимир Сальдо сообщил, что она распространится на 15 километров от Днепра в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.
Отселение жителей Херсонской области: куда обращаться >>
"Эвакуация нужна ,чтобы сохранить жизни граждан, которые попадают в зону затопления, в случае подрыва Каховской ГЭС. Этого никто не исключает. В этом случае нашим войскам будет сложно - подразделения на правом берегу на какое-то время окажутся отрезанными, по ним будут бить ВСУ. Эту сложность усугубило бы присутствие гражданских лиц, и эвакуировать их было бы невозможно, тем более, под обстрелами. Поэтому лучше сделать это спокойно. Никаких других целей эвакуация не преследует. Это не должно вызывать панику. Все панические настроения распространяют, прежде всего, украинские Telegram-каналы, маскирующиеся под российские патриотические", - сказал военный эксперт в комментарии РИА Новости Крым.
При этом Леонков уверен, что сдавать Херсон не планируют, в противном случае ВС РФ отводили бы свои подразделения на другие направления.
"Если бы собирались сдавать Херсон, войска ушли бы, поскольку для нас важно беречь жизни военных. Кроме того, уже получен горький опыт: украинские войска устраивают геноцид местного населения, в том числе дистанционно, обстреливая мирные населенные пункты, когда войти в них не удается", - считает он.
ВСУ ударили ракетами по Антоновскому мосту и барже в Херсоне >>
По мнению Леонкова, самые ожесточенные бои на Херсонщине развернутся уже в первой-второй декаде ноября: "Бои будут жестокие. Противник пойдет во все тяжкие. Они должны уже что-то предпринимать, поскольку перед ними поставлена как раз такая задача. Но город мы удержим", - прогнозирует эксперт.
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