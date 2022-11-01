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Кубань приняла более 10 тысяч жителей Херсонщины
Кубань приняла более 10 тысяч жителей Херсонщины - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Кубань приняла более 10 тысяч жителей Херсонщины
Более 10 тысяч жителей Херсонской области прибыли в Краснодарский край после объявления о вывозе людей из опасной территории региона. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T12:31
2022-11-01T12:31
2022-11-01T12:31
херсонская область
военное положение в новых регионах россии
общество
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Более 10 тысяч жителей Херсонской области прибыли в Краснодарский край после объявления о вывозе людей из опасной территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации."Краснодарский край принял более десяти тысяч жителей Херсонской области", – говорится в сообщении.Для жителей в городах края работают информационные центры, где оформить необходимые документы им помогают сотрудники администрации, управления соцзащиты и образования, центра занятости, Пенсионного фонда, отдела по делам несовершеннолетних и других структур.Первый поезд с жителями Херсонщины, преимущественно детьми, в том числе из детских домов, прибыл в Анапский район 11 октября.18 октября власти Херсонской области объявили о перемещении людей на левый берег Днепра в связи с непосредственной опасностью затопления территорий в связи с планируемым ВСУ разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра, а также необходимостью создания российскими войсками масштабных оборонительных укреплений, "чтобы любое нападение было отбито".22 октября жителей Херсонщины призвали немедленно покинуть правый берег Днепра в "из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак" со стороны ВСУ.31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщил о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра.
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херсонская область, военное положение в новых регионах россии, общество, кубань
Кубань приняла более 10 тысяч жителей Херсонщины
Более 10 тысяч жителей Херсонской области приняли в Краснодарском крае
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Более 10 тысяч жителей Херсонской области прибыли в Краснодарский край после объявления о вывозе людей из опасной территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"Краснодарский край принял более десяти тысяч жителей Херсонской области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть людей – свыше 8,8 тысяч человек – размещены в отелях Анапы, еще около 790 человек приняли в здравницах Темрюкского района и свыше 450 человек в Туапсе.
Для жителей в городах края работают информационные центры, где оформить необходимые документы им помогают сотрудники администрации, управления соцзащиты и образования, центра занятости, Пенсионного фонда, отдела по делам несовершеннолетних и других структур.
Первый поезд с жителями Херсонщины, преимущественно детьми, в том числе из детских домов, прибыл в Анапский район 11 октября.
18 октября власти Херсонской области объявили о перемещении людей на левый берег
Днепра в связи с непосредственной опасностью затопления территорий в связи с планируемым ВСУ разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра, а также необходимостью создания российскими войсками масштабных оборонительных укреплений, "чтобы любое нападение было отбито".
22 октября жителей Херсонщины призвали немедленно покинуть правый берег Днепра
в "из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак" со стороны ВСУ.