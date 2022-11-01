Рейтинг@Mail.ru
Кубань приняла более 10 тысяч жителей Херсонщины - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221101/kuban-prinyala-bolee-10-tysyach-zhiteley-khersonschiny-1125189876.html
Кубань приняла более 10 тысяч жителей Херсонщины
Кубань приняла более 10 тысяч жителей Херсонщины - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Кубань приняла более 10 тысяч жителей Херсонщины
Более 10 тысяч жителей Херсонской области прибыли в Краснодарский край после объявления о вывозе людей из опасной территории региона. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T12:31
2022-11-01T12:31
херсонская область
военное положение в новых регионах россии
общество
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125189760_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97d3af2a61dc92b1fa1d5d8cb63f2e09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Более 10 тысяч жителей Херсонской области прибыли в Краснодарский край после объявления о вывозе людей из опасной территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации."Краснодарский край принял более десяти тысяч жителей Херсонской области", – говорится в сообщении.Для жителей в городах края работают информационные центры, где оформить необходимые документы им помогают сотрудники администрации, управления соцзащиты и образования, центра занятости, Пенсионного фонда, отдела по делам несовершеннолетних и других структур.Первый поезд с жителями Херсонщины, преимущественно детьми, в том числе из детских домов, прибыл в Анапский район 11 октября.18 октября власти Херсонской области объявили о перемещении людей на левый берег Днепра в связи с непосредственной опасностью затопления территорий в связи с планируемым ВСУ разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра, а также необходимостью создания российскими войсками масштабных оборонительных укреплений, "чтобы любое нападение было отбито".22 октября жителей Херсонщины призвали немедленно покинуть правый берег Днепра в "из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак" со стороны ВСУ.31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщил о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра.
https://crimea.ria.ru/20221101/otselenie-zhiteley-khersonskoy-oblasti-kuda-obraschatsya-1125189291.html
херсонская область
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125189760_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_047e4c8ea3fc207e770a19fc48d753b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, военное положение в новых регионах россии, общество, кубань
Кубань приняла более 10 тысяч жителей Херсонщины

Более 10 тысяч жителей Херсонской области приняли в Краснодарском крае

12:31 01.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители Херсонской области на железнодорожном вокзале в Анапе.
Эвакуированные жители Херсонской области на железнодорожном вокзале в Анапе. - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Более 10 тысяч жителей Херсонской области прибыли в Краснодарский край после объявления о вывозе людей из опасной территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"Краснодарский край принял более десяти тысяч жителей Херсонской области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть людей – свыше 8,8 тысяч человек – размещены в отелях Анапы, еще около 790 человек приняли в здравницах Темрюкского района и свыше 450 человек в Туапсе.
Для жителей в городах края работают информационные центры, где оформить необходимые документы им помогают сотрудники администрации, управления соцзащиты и образования, центра занятости, Пенсионного фонда, отдела по делам несовершеннолетних и других структур.
Первый поезд с жителями Херсонщины, преимущественно детьми, в том числе из детских домов, прибыл в Анапский район 11 октября.
18 октября власти Херсонской области объявили о перемещении людей на левый берег Днепра в связи с непосредственной опасностью затопления территорий в связи с планируемым ВСУ разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра, а также необходимостью создания российскими войсками масштабных оборонительных укреплений, "чтобы любое нападение было отбито".
22 октября жителей Херсонщины призвали немедленно покинуть правый берег Днепра в "из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак" со стороны ВСУ.
31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщил о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра.
Вещи жителей Херсонской области на вокзале в Джанкое - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
12:12
Отселение жителей Херсонской области: куда обращаться
 
Херсонская областьВоенное положение в новых регионах РоссииОбществоКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04ПСБ расширяет региональную сеть в Крыму и Севастополе
12:58Что будет с виллой Зеленского в Крыму - сенатор
12:39Расширение зоны отселения: чего ожидать на херсонском фронте
12:31Кубань приняла более 10 тысяч жителей Херсонщины
12:26В районах спецоперации задержали 27 пособников ВСУ
12:12Отселение жителей Херсонской области: куда обращаться
11:49РНКБ вошел в топ-20 рейтинга инновационных банков по версии "Сколково"
11:45Доходы мобилизованных не учтут: как поддержат нуждающиеся семьи
11:41Украина ждет от ЕС оборудование и запчасти на восстановление энергетики
11:27Где в Крыму отключат воду во вторник
11:22Чего не хватает крымскому покупателю: мнение местных 2:34
11:06COVID-19 в Крыму и Севастополе – что изменилось за сутки
11:03Ситуация на Керченской переправе на утро вторника
10:45Восемь автомобилей сожгли на парковке полиции в Херсоне
10:44"Укрэнерго" продолжает отключать электричество у абонентов по всей стране
10:36Эксперт оценил вероятность новой волны мобилизации в России
10:31В Генштабе назвали количество добровольцев в России
10:05МАГАТЭ начало проверку украинских объектов по "грязной бомбе"
10:02Доступная среда для всех: как банки обслуживают инклюзивных клиентов
09:51Вывоз людей из Херсонской области: сколько жителей отселят и куда
Лента новостейМолния