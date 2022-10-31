Рейтинг@Mail.ru
Российский ТЭК заменил почти всю импортную химию в отрасли - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221031/rossiyskiy-tek-zamenil-pochti-vsyu-importnuyu-khimiyu-v-otrasli-1125173416.html
Российский ТЭК заменил почти всю импортную химию в отрасли
Российский ТЭК заменил почти всю импортную химию в отрасли - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Российский ТЭК заменил почти всю импортную химию в отрасли
В топливно-энергетическом комплексе РФ (ТЭК) удалось заместить импортные химические составляющие, используемые в отрасли. Об этом сообщил член бюро правления... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T13:53
2022-10-31T13:53
экономика
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111074/59/1110745936_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_508d38ea8e91c8cfe4a4b133caf57f87.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В топливно-энергетическом комплексе РФ (ТЭК) удалось заместить импортные химические составляющие, используемые в отрасли. Об этом сообщил член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Вагит Алекперов.По данным Алекперова, "практически всю химию мы заместили, осталось где-то 5-6%".Также в отрасли уже есть отечественная техника для гидроразрыва. Сейчас разрабатываются и проходят испытания новые машины, уточнил он.Как сообщал РИА Новости Крым, в России в рамках импортозамещения разработают отечественные спинальные системы для детей от 5 до 10 лет. По данным Минздрава РФ, над этим работают специалисты НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера.
https://crimea.ria.ru/20220416/kogo-i-kak-v-sevastopole-otblagodaryat-za-importozameschenie-1122956713.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111074/59/1110745936_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_11de3d1f073c73ad90a2e47794b3cb77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, российская федерация (россия, рф)
Российский ТЭК заменил почти всю импортную химию в отрасли

Российским производителям удалось заменить импортную химию в ТЭК

13:53 31.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМанометр на объекте высокогорной газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области, Украина
Манометр на объекте высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области, Украина - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В топливно-энергетическом комплексе РФ (ТЭК) удалось заместить импортные химические составляющие, используемые в отрасли. Об этом сообщил член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Вагит Алекперов.
"Сегодня главное – это наладить стабильное обеспечение нефтяной отрасли оборудованием и материалами. На этом все и сконцентрировано. Огромная работа ведется для того, чтобы не просто декларировать импортозамещение, а реально сегодня производить продукцию и внедрять ее на российском рынке", – сказал он.
По данным Алекперова, "практически всю химию мы заместили, осталось где-то 5-6%".
Также в отрасли уже есть отечественная техника для гидроразрыва. Сейчас разрабатываются и проходят испытания новые машины, уточнил он.
Как сообщал РИА Новости Крым, в России в рамках импортозамещения разработают отечественные спинальные системы для детей от 5 до 10 лет. По данным Минздрава РФ, над этим работают специалисты НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 08:01
Кого и как в Севастополе "отблагодарят" за импортозамещение
ЭкономикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17Между Крымом и материком запустят рельсовые автобусы вместо "Ласточек"
14:39Савельев рассказал об интенсивности движения на Крымском мосту
14:36В Крыму инициируют досрочную пенсию лицам из подразделений особого риска
14:33ВС России за сутки уничтожили 8 пунктов управления украинских войск
14:22ВС РФ успешно отразили попытки наступления ВСУ по двум направлениям – МО
14:11Аксенов объяснил задержки в снабжении мобилизованных крымчан
14:04ВС РФ поразили новые цели управления и энергетики на Украине – Минобороны
13:53Российский ТЭК заменил почти всю импортную химию в отрасли
13:44Названа цель заявлений Киева о планах "отвоевать" Крым
13:42Удары по Украине: повреждены 18 объектов, обесточены сотни городов и сел
13:35Аксенов назвал подлежащие национализации предприятия Крыма
13:32Киев остался без воды из-за повреждения энергообъекта
13:04Сбитая украинской ПВО ракета упала в Молдавии — МВД
12:47Расходы крымского бюджета выросли на треть — куда направляли средства
12:40Очереди на въезд в Крым: что происходит на границе и как снизят нагрузку
12:35Экс-мэр Симферополя временно возглавил администрацию Белгорода
12:34Франция разрабатывает сухопутный коридор для вывоза зерна из Украины
12:27ВСУ обстреляли из HIMARS гостинцу в Алчевске — под завалами люди
12:23Осенний призыв: куда поедут новобранцы — МО РФ
11:53Два смерча образовались в Черном море – пугающее видео
Лента новостейМолния