https://crimea.ria.ru/20221031/rossiyskiy-tek-zamenil-pochti-vsyu-importnuyu-khimiyu-v-otrasli-1125173416.html

Российский ТЭК заменил почти всю импортную химию в отрасли

Российский ТЭК заменил почти всю импортную химию в отрасли - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Российский ТЭК заменил почти всю импортную химию в отрасли

В топливно-энергетическом комплексе РФ (ТЭК) удалось заместить импортные химические составляющие, используемые в отрасли. Об этом сообщил член бюро правления... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T13:53

2022-10-31T13:53

2022-10-31T13:53

экономика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В топливно-энергетическом комплексе РФ (ТЭК) удалось заместить импортные химические составляющие, используемые в отрасли. Об этом сообщил член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Вагит Алекперов.По данным Алекперова, "практически всю химию мы заместили, осталось где-то 5-6%".Также в отрасли уже есть отечественная техника для гидроразрыва. Сейчас разрабатываются и проходят испытания новые машины, уточнил он.Как сообщал РИА Новости Крым, в России в рамках импортозамещения разработают отечественные спинальные системы для детей от 5 до 10 лет. По данным Минздрава РФ, над этим работают специалисты НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера.

https://crimea.ria.ru/20220416/kogo-i-kak-v-sevastopole-otblagodaryat-za-importozameschenie-1122956713.html

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2022

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экономика, российская федерация (россия, рф)