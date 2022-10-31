Российский ТЭК заменил почти всю импортную химию в отрасли
Российским производителям удалось заменить импортную химию в ТЭК
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМанометр на объекте высокогорной газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области, Украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В топливно-энергетическом комплексе РФ (ТЭК) удалось заместить импортные химические составляющие, используемые в отрасли. Об этом сообщил член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Вагит Алекперов.
"Сегодня главное – это наладить стабильное обеспечение нефтяной отрасли оборудованием и материалами. На этом все и сконцентрировано. Огромная работа ведется для того, чтобы не просто декларировать импортозамещение, а реально сегодня производить продукцию и внедрять ее на российском рынке", – сказал он.
По данным Алекперова, "практически всю химию мы заместили, осталось где-то 5-6%".
Также в отрасли уже есть отечественная техника для гидроразрыва. Сейчас разрабатываются и проходят испытания новые машины, уточнил он.
Как сообщал РИА Новости Крым, в России в рамках импортозамещения разработают отечественные спинальные системы для детей от 5 до 10 лет. По данным Минздрава РФ, над этим работают специалисты НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера.
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