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РФ не позволит проход судов через Черное море без досмотра - Небезя - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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РФ не позволит проход судов через Черное море без досмотра - Небезя
РФ не позволит проход судов через Черное море без досмотра - Небезя - РИА Новости Крым, 31.10.2022
РФ не позволит проход судов через Черное море без досмотра - Небезя
Россия будет вынуждена самостоятельно досматривать суда, договоренности о перемещении которых по черноморскому гуманитарному коридору в рамках "зерновой сделки" РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T20:15
2022-10-31T20:15
оон
экономика
российская федерация (россия, рф)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Россия будет вынуждена самостоятельно досматривать суда, договоренности о перемещении которых по черноморскому гуманитарному коридору в рамках "зерновой сделки" достигнуты без участия РФ. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.Небезя подчеркнул, что РФ будет принимать самостоятельные меры по контролю сухогрузов, пропущенных совместным координационным центром без участия российской стороны, поскольку допустить перемещение судов без досмотра нельзя на фоне злоупотреблений, которые уже фиксировались российскими экспертами и с учетом того, что гуманитарный коридор пролегает в зоне конфликта.По словам постпреда, в РФ выработает подходы к дальнейшей реализации "черноморской инициативы" в ближайшее время.Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины после того, как Киев совершил теракт в акватории Севастополя 29 октября. Напомним, ранним утром в тот день беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах. Заявление о выходе РФ из сделки опубликовало Минобороны РФ спустя несколько часов после инцидента. При этом ранее МИД РФ указывал на потенциальную угрозу по "зерновой сделке" после теракта на Крымском мосту. Также отмечалось, что за время реализации "черноморской инициативы" свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках.Накануне представители Турции, Украины и ООН согласовали план движения на 31 октября по морскому гуманитарному коридору 16 судов, идущих из Украины и прибывающих. Делегация ООН проинформировала об этом Москву, которая 29 октября объявила о выходе из зерновой сделки.
https://crimea.ria.ru/20221031/rossiya-mozhet-polnostyu-zamestit-ukrainskoe-zerno-na-mirovom-rynke-1125169040.html
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оон, экономика, российская федерация (россия, рф), в мире

РФ не позволит проход судов через Черное море без досмотра - Небезя

20:15 31.10.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя. Архивное фото
Василий Небензя. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Россия будет вынуждена самостоятельно досматривать суда, договоренности о перемещении которых по черноморскому гуманитарному коридору в рамках "зерновой сделки" достигнуты без участия РФ. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля "черноморская инициатива" без нас выполняться не должна. А принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают", - цитирует постпреда РИА Новости.
Небезя подчеркнул, что РФ будет принимать самостоятельные меры по контролю сухогрузов, пропущенных совместным координационным центром без участия российской стороны, поскольку допустить перемещение судов без досмотра нельзя на фоне злоупотреблений, которые уже фиксировались российскими экспертами и с учетом того, что гуманитарный коридор пролегает в зоне конфликта.
По словам постпреда, в РФ выработает подходы к дальнейшей реализации "черноморской инициативы" в ближайшее время.
Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины после того, как Киев совершил теракт в акватории Севастополя 29 октября. Напомним, ранним утром в тот день беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах. Заявление о выходе РФ из сделки опубликовало Минобороны РФ спустя несколько часов после инцидента. При этом ранее МИД РФ указывал на потенциальную угрозу по "зерновой сделке" после теракта на Крымском мосту. Также отмечалось, что за время реализации "черноморской инициативы" свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках.
Накануне представители Турции, Украины и ООН согласовали план движения на 31 октября по морскому гуманитарному коридору 16 судов, идущих из Украины и прибывающих. Делегация ООН проинформировала об этом Москву, которая 29 октября объявила о выходе из зерновой сделки.
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