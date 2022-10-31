https://crimea.ria.ru/20221031/putin-soobschil-o-soglasovanii-sovmestnogo-zayavleniya-po-krabakhu-1125183160.html

РФ, Армения и Азербайджан согласовали заявление по Карабаху - Путин

РФ, Армения и Азербайджан согласовали заявление по Карабаху - Путин - РИА Новости Крым, 31.10.2022

РФ, Армения и Азербайджан согласовали заявление по Карабаху - Путин

Россия, Армения и Азербайджан согласовали трехстороннее совместное заявление по Карабаху, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T21:11

2022-10-31T21:11

2022-10-31T21:25

армения

азербайджан

политика

владимир путин (политик)

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Россия, Армения и Азербайджан согласовали трехстороннее совместное заявление по Карабаху, сообщил президент РФ Владимир Путин.При этом встреча, которая продлилась более двух часов, оказалась полезной по мнению всех ее участников и "создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом", добавил президент.Также президент подчеркнул, что РФ приложит все усилия по урегулирования армяно-азербайджанских взаимоотношений и для урегулирования ситуации в Карабахе.В начале августа вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия по ряду направлений линии соприкосновения. Ранее министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило об ударе военных Азербайджана по постоянному месту дислокаций одной из воинских частей непризнанной республики. По данным ведомства, в результате атаки двое военнослужащих погибли, еще 14 получили ранения. В свою очередь в министерстве обороны Азербайджана сообщили о гибели одного военного в результате обстрела азербайджанских позиций в Карабахе со стороны армянских военных формирований. В ходе операции "Возмездие" ВС Азербайджана уничтожили несколько боевых позиций армянских вооруженных формирований и взяли под контроль господствующие высоты вдоль Карабахского хребта. Президент Нагорного Карабаха на фоне обострения обстановки объявил частичную военную мобилизацию.

армения

азербайджан

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, азербайджан, политика, владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф)