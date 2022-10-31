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Попадание в подстанцию у ДнепроГЭС – Запорожье в дыму - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Попадание в подстанцию у ДнепроГЭС – Запорожье в дыму
Попадание в подстанцию у ДнепроГЭС – Запорожье в дыму - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Попадание в подстанцию у ДнепроГЭС – Запорожье в дыму
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о попадании в подстанцию у ДнепроГЭС в Запорожье. РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T10:58
2022-10-31T10:58
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о попадании в подстанцию у ДнепроГЭС в Запорожье.По его словам, с 9:50 в областном центре, находящемся под контролем киевского режима, прозвучало не менее пяти взрывов. Над городом поднимаются высокие столбы густого черного дыма.ДнепроГЭС - крупнейшая гидроэлектростанция Украины, расположенная на реке Днепр в городе Запорожье. В 1932—1956 годах являлась крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы.Как сообщалось, в понедельник утром серия взрывов прозвучала в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Черкасской, Хмельницкой, Полтавской и других областях Украины. Прилеты зафиксированы на объектах критической инфраструктуры, часть городов остались без света и воды. По всей стране объявлена воздушная тревога.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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запорожская область, специальная военная операция рф на украине, украина
Попадание в подстанцию у ДнепроГЭС – Запорожье в дыму

Рогов сообщил о взрыве на подстанции около ДнепроГЭС в Запорожье

10:58 31.10.2022
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПодстанция. Архивное фото
Подстанция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о попадании в подстанцию у ДнепроГЭС в Запорожье.
По его словам, с 9:50 в областном центре, находящемся под контролем киевского режима, прозвучало не менее пяти взрывов. Над городом поднимаются высокие столбы густого черного дыма.
"По предварительной информации, в Запорожье попадание в подстанцию около ДнепроГЭС", - написал он в своем Telegram-канале.
ДнепроГЭС - крупнейшая гидроэлектростанция Украины, расположенная на реке Днепр в городе Запорожье. В 1932—1956 годах являлась крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы.
Как сообщалось, в понедельник утром серия взрывов прозвучала в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Черкасской, Хмельницкой, Полтавской и других областях Украины. Прилеты зафиксированы на объектах критической инфраструктуры, часть городов остались без света и воды. По всей стране объявлена воздушная тревога.
Запорожская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеУкраина
 
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