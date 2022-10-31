https://crimea.ria.ru/20221031/popadanie-v-podstantsiyu-u-dneproges--zaporozhe-v-dymu-1125169624.html

Попадание в подстанцию у ДнепроГЭС – Запорожье в дыму

Попадание в подстанцию у ДнепроГЭС – Запорожье в дыму - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Попадание в подстанцию у ДнепроГЭС – Запорожье в дыму

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о попадании в подстанцию у ДнепроГЭС в Запорожье. РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T10:58

2022-10-31T10:58

2022-10-31T10:58

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о попадании в подстанцию у ДнепроГЭС в Запорожье.По его словам, с 9:50 в областном центре, находящемся под контролем киевского режима, прозвучало не менее пяти взрывов. Над городом поднимаются высокие столбы густого черного дыма.ДнепроГЭС - крупнейшая гидроэлектростанция Украины, расположенная на реке Днепр в городе Запорожье. В 1932—1956 годах являлась крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы.Как сообщалось, в понедельник утром серия взрывов прозвучала в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Черкасской, Хмельницкой, Полтавской и других областях Украины. Прилеты зафиксированы на объектах критической инфраструктуры, часть городов остались без света и воды. По всей стране объявлена воздушная тревога.

запорожская область

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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