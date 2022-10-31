https://crimea.ria.ru/20221031/vzryvy-v-regionakh-ukrainy-povrezhdena-kriticheskaya-infrastruktura-1125167974.html

Взрывы в регионах Украины: повреждена критическая инфраструктура

Взрывы в регионах Украины: повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Взрывы в регионах Украины: повреждена критическая инфраструктура

Взрывы в понедельник утром слышны в Киеве, Харькове, Запорожье, Кривом Роге и других областях Украины, почти по всей территории страны объявлена воздушная... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T09:48

2022-10-31T09:48

2022-10-31T09:50

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Взрывы в понедельник утром слышны в Киеве, Харькове, Запорожье, Кривом Роге и других областях Украины, почти по всей территории страны объявлена воздушная тревога.Так, в Харькове удар нанесен по объекту критической инфраструктуры, заявил мэр города Игорь Терехов.Харьковский метрополитен приостановил движение поездов после сообщений об ударе.Взрывы раздаются и в Киеве, часть города обесточена, передает украинское издание ТСН."В Киеве слышны взрывы. В разных частях города выключен свет... По меньшей мере пять взрывов было слышно в Вышгородском районе Киевщины", - говорится в Telegram-канале СМИ.В свою очередь мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что удары нанесены по объектам критической инфраструктуры, часть города без света и воды. Объекты критической инфраструктуры повреждены также в Запорожье, Днепропетровской и Черкасской областях. В регионах также начались отключения света. Кроме того, о взрывах сообщают в Полтавской, Хмельницкой и других регионах Украины. По всей территории страны объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://crimea.ria.ru/20221031/vsu-atakovali-alchevsk-iz-rszo-himars-1125167726.html

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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