https://crimea.ria.ru/20221031/po-vsey-ukraine-vvodyat-ekstrennye-otklyucheniya-elektroenergii-1125169998.html

По всей Украине вводят экстренные отключения электроэнергии

По всей Украине вводят экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости Крым, 31.10.2022

По всей Украине вводят экстренные отключения электроэнергии

По всей Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии в связи с поражением ВС РФ ряда объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщили в офисе... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T11:13

2022-10-31T11:13

2022-10-31T11:13

украина

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0b/1121389485_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e44302525edd4736ecc437388617f010.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. По всей Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии в связи с поражением ВС РФ ряда объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщили в офисе украинского президента.Утром в понедельник, 31 октября, украинские СМИ, а позже власти сообщили о массированном ударе ВС РФ по все территории страны. Мэр Киева Виталий Клико заявил о поражении критической инфраструктуры в столице, в результате чего часть города оказалась без света и воды. По его словам, поражение только одного энергообъекта оставило без света 350 тысяч квартир.Обесточенной оказалась также часть ж/д веток на Украине, из-за чего, по информации "Украинских железных дорог", стали задерживаться поезда.

https://crimea.ria.ru/20221031/vzryvy-v-regionakh-ukrainy-povrezhdena-kriticheskaya-infrastruktura-1125167974.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине