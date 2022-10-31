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По всей Украине вводят экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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По всей Украине вводят экстренные отключения электроэнергии
По всей Украине вводят экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости Крым, 31.10.2022
По всей Украине вводят экстренные отключения электроэнергии
По всей Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии в связи с поражением ВС РФ ряда объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщили в офисе... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T11:13
2022-10-31T11:13
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. По всей Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии в связи с поражением ВС РФ ряда объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщили в офисе украинского президента.Утром в понедельник, 31 октября, украинские СМИ, а позже власти сообщили о массированном ударе ВС РФ по все территории страны. Мэр Киева Виталий Клико заявил о поражении критической инфраструктуры в столице, в результате чего часть города оказалась без света и воды. По его словам, поражение только одного энергообъекта оставило без света 350 тысяч квартир.Обесточенной оказалась также часть ж/д веток на Украине, из-за чего, по информации "Украинских железных дорог", стали задерживаться поезда.
https://crimea.ria.ru/20221031/vzryvy-v-regionakh-ukrainy-povrezhdena-kriticheskaya-infrastruktura-1125167974.html
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РИА Новости Крым
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украина, специальная военная операция рф на украине
По всей Украине вводят экстренные отключения электроэнергии

На Украине вводят экстренные отключения электричества из-за поражения критических объектов

11:13 31.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТеплоэлектроцентраль № 5 в Харькове
Теплоэлектроцентраль № 5 в Харькове - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. По всей Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии в связи с поражением ВС РФ ряда объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщили в офисе украинского президента.
"Из-за массовых обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии", – говорится в сообщении.
Утром в понедельник, 31 октября, украинские СМИ, а позже власти сообщили о массированном ударе ВС РФ по все территории страны. Мэр Киева Виталий Клико заявил о поражении критической инфраструктуры в столице, в результате чего часть города оказалась без света и воды. По его словам, поражение только одного энергообъекта оставило без света 350 тысяч квартир.
Обесточенной оказалась также часть ж/д веток на Украине, из-за чего, по информации "Украинских железных дорог", стали задерживаться поезда.
Киев. Города мира - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
09:48
Взрывы на украинских объектах критической инфраструктуры: дополнено
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