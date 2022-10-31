Очереди на въезд в Крым: что происходит на границе и как снизят нагрузку
Аксенов: очередь на въезд в Крым через КПП "Джанкой" более 6 часов, власти принимают меры
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Ожидание в очереди на въезд в Крым через пункт пропуска "Джанкой" превышает 6 часов, для сокращения времени досмотра республиканские власти предлагают опломбировать все грузы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"На границе у нас очереди на Джанкойском направлении, на Чонгаре. Начали рыть и подсыпать дополнительную полосу для стоянки грузовых машин. Очередь там большая. Готовим в среду на комиссию предложение, чтобы в Ростове опломбировали все грузы и здесь они на въезд проходили без досмотра. Это отнимает очень много времени, - сказал он. - Сегодня время ожидания в очереди больше 6-7 часов".
Вместе с тем на пункте пропуска в Армянске очередей нет, добавил Аксенов, поэтому водителям грузовиков рекомендуют рассмотреть возможность использовать это направление как альтернативный маршрут.
"Дайте информацию о том, что на пункте пропуска в Армянске нет очереди. Расстояние "в плюс" 70 км, понятно, что водителям это лишний километраж и затраты на топливо, но, может, это лучше, чем стоять в очереди", - добавил он.
Как сообщалось, у пункта пропуска Чонгар со стороны Херсонской области образовалась очередь из грузовиков и фур, это связано с проверкой грузов, которые прибывают в Крым по Северному обходу через новые регионы.