https://crimea.ria.ru/20221031/ocheredi-na-vezd-v-krym-chto-proiskhodit-na-granitse-i-kak-snizyat-nagruzku-1125171752.html

Очереди на въезд в Крым: что происходит на границе и как снизят нагрузку

Очереди на въезд в Крым: что происходит на границе и как снизят нагрузку - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Очереди на въезд в Крым: что происходит на границе и как снизят нагрузку

Ожидание в очереди на въезд в Крым через пункт пропуска "Джанкой" превышает 6 часов, для сокращения времени досмотра республиканские власти предлагают... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T12:40

2022-10-31T12:40

2022-10-31T12:40

сергей аксенов

крым

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Ожидание в очереди на въезд в Крым через пункт пропуска "Джанкой" превышает 6 часов, для сокращения времени досмотра республиканские власти предлагают опломбировать все грузы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Вместе с тем на пункте пропуска в Армянске очередей нет, добавил Аксенов, поэтому водителям грузовиков рекомендуют рассмотреть возможность использовать это направление как альтернативный маршрут.Как сообщалось, у пункта пропуска Чонгар со стороны Херсонской области образовалась очередь из грузовиков и фур, это связано с проверкой грузов, которые прибывают в Крым по Северному обходу через новые регионы.

https://crimea.ria.ru/20221031/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-obstanovka-v-ponedelnik-1125169284.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, транспорт