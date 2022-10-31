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Очереди на въезд в Крым: что происходит на границе и как снизят нагрузку - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Очереди на въезд в Крым: что происходит на границе и как снизят нагрузку
Очереди на въезд в Крым: что происходит на границе и как снизят нагрузку - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Очереди на въезд в Крым: что происходит на границе и как снизят нагрузку
Ожидание в очереди на въезд в Крым через пункт пропуска "Джанкой" превышает 6 часов, для сокращения времени досмотра республиканские власти предлагают... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T12:40
2022-10-31T12:40
сергей аксенов
крым
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Ожидание в очереди на въезд в Крым через пункт пропуска "Джанкой" превышает 6 часов, для сокращения времени досмотра республиканские власти предлагают опломбировать все грузы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Вместе с тем на пункте пропуска в Армянске очередей нет, добавил Аксенов, поэтому водителям грузовиков рекомендуют рассмотреть возможность использовать это направление как альтернативный маршрут.Как сообщалось, у пункта пропуска Чонгар со стороны Херсонской области образовалась очередь из грузовиков и фур, это связано с проверкой грузов, которые прибывают в Крым по Северному обходу через новые регионы.
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, транспорт
Очереди на въезд в Крым: что происходит на границе и как снизят нагрузку

Аксенов: очередь на въезд в Крым через КПП "Джанкой" более 6 часов, власти принимают меры

12:40 31.10.2022
 
© РИА Новости . Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкШеврон на форме пограничника
Шеврон на форме пограничника - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Ожидание в очереди на въезд в Крым через пункт пропуска "Джанкой" превышает 6 часов, для сокращения времени досмотра республиканские власти предлагают опломбировать все грузы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"На границе у нас очереди на Джанкойском направлении, на Чонгаре. Начали рыть и подсыпать дополнительную полосу для стоянки грузовых машин. Очередь там большая. Готовим в среду на комиссию предложение, чтобы в Ростове опломбировали все грузы и здесь они на въезд проходили без досмотра. Это отнимает очень много времени, - сказал он. - Сегодня время ожидания в очереди больше 6-7 часов".
Вместе с тем на пункте пропуска в Армянске очередей нет, добавил Аксенов, поэтому водителям грузовиков рекомендуют рассмотреть возможность использовать это направление как альтернативный маршрут.
"Дайте информацию о том, что на пункте пропуска в Армянске нет очереди. Расстояние "в плюс" 70 км, понятно, что водителям это лишний километраж и затраты на топливо, но, может, это лучше, чем стоять в очереди", - добавил он.
Как сообщалось, у пункта пропуска Чонгар со стороны Херсонской области образовалась очередь из грузовиков и фур, это связано с проверкой грузов, которые прибывают в Крым по Северному обходу через новые регионы.
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