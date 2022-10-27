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На КПП Чонгар со стороны Херсонской области стоят десятки фур – причина
На КПП Чонгар со стороны Херсонской области стоят десятки фур – причина - РИА Новости Крым, 27.10.2022
На КПП Чонгар со стороны Херсонской области стоят десятки фур – причина
Очередь из грузовиков и фур у пункта пропуска Чонгар со стороны Херсонской области связана с проверкой грузов, которые прибывают в Крым по Северному обходу... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T15:11
2022-10-27T15:11
2022-10-27T15:11
крым
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Очередь из грузовиков и фур у пункта пропуска Чонгар со стороны Херсонской области связана с проверкой грузов, которые прибывают в Крым по Северному обходу через новые регионы. Об этом РИА Новости Крым сообщил президент АНО "Центр поддержки перевозчиков и пассажиров", член общественного совета при минтрансе РК Владислав Антонов.Он пояснил, что с полуночи почти весь грузопоток в Крым был перенаправлен на сухопутный маршрут из Ростовской области через Мариуполь и Мелитополь."Число машин возросло в разы, тем не менее ситуация под контролем. Работаем в полном контакте с пограничными пунктами пропуска, чтобы снизить напряжение в этой очереди", – заверил Антонов.Президент АНО "Центр поддержки перевозчиков и пассажиров" отметил, что задержка на пункте пропуска Чонгар связана с проверкой грузов, которые ввозятся на территорию полуострова.Он также отметил, что со стороны Крыма ситуация гораздо проще, так как грузовики движутся в составе колонны в сопровождении машины ГИБДД. Поэтому их проверяют только в пункте выезда, без повторных проверок.Антонов заверил, что все заинтересованные министерства и ведомства в курсе сложившейся ситуации. Ведется работа, необходимая для увеличения пропускной способности пунктов пропуска. В ближайшие дни ситуация изменится в лучшую сторону, добавил он.13 октября начал работать альтернативный маршрут для грузового транспорта. Машины запустили из Крыма в Ростовскую область. За организацию маршрута отвечает правительство Крыма. Водители грузовиков и фур могут выезжать самостоятельно, или же в составе колонны. Маршрут проходит через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность маршрута – около 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20221026/furam-ogranichat-vezd-na-perepravu-chto-stanet-s-tsenami-v-krymu-1125096926.html
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крым, новые регионы россии, транспорт
На КПП Чонгар со стороны Херсонской области стоят десятки фур – причина
Власти пояснили, из-за чего в пункте пропуска Чонгар скопились десятки фур на въезд в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская.
Очередь из грузовиков и фур у пункта пропуска Чонгар со стороны Херсонской области связана с проверкой грузов, которые прибывают в Крым по Северному обходу через новые регионы. Об этом РИА Новости Крым
сообщил президент АНО "Центр поддержки перевозчиков и пассажиров", член общественного совета при минтрансе РК Владислав Антонов.
Он пояснил, что с полуночи почти весь грузопоток в Крым был перенаправлен
на сухопутный маршрут из Ростовской области через Мариуполь и Мелитополь.
"Число машин возросло в разы, тем не менее ситуация под контролем. Работаем в полном контакте с пограничными пунктами пропуска, чтобы снизить напряжение в этой очереди", – заверил Антонов.
Президент АНО "Центр поддержки перевозчиков и пассажиров" отметил, что задержка на пункте пропуска Чонгар связана с проверкой грузов, которые ввозятся на территорию полуострова.
"Фуры досматривают в Ростове, после этого они едут самостоятельно почти 400 километров. Никто не знает, брали они какой-то груз на протяжении этого пути или нет. Поэтому на Чонгаре проводят повторный досмотр в целях безопасности", – продолжил собеседник.
Он также отметил, что со стороны Крыма ситуация гораздо проще, так как грузовики движутся в составе колонны в сопровождении машины ГИБДД. Поэтому их проверяют только в пункте выезда, без повторных проверок.
Антонов заверил, что все заинтересованные министерства и ведомства в курсе сложившейся ситуации. Ведется работа, необходимая для увеличения пропускной способности пунктов пропуска. В ближайшие дни ситуация изменится в лучшую сторону, добавил он.
13 октября начал работать альтернативный маршрут
для грузового транспорта. Машины запустили из Крыма в Ростовскую область. За организацию маршрута отвечает правительство Крыма. Водители грузовиков и фур могут выезжать самостоятельно, или же в составе колонны. Маршрут проходит через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность маршрута – около 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.