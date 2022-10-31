https://crimea.ria.ru/20221031/armeniya-i-azerbaydzhan-vozderzhatsya-ot-primeneniya-sily-v-karabkhe---dokument-1125183734.html

Армения и Азербайджан воздержатся от применения силы в Карабхе - документ

Армения и Азербайджан воздержатся от применения силы в Карабхе - документ - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Армения и Азербайджан воздержатся от применения силы в Карабхе - документ

Армения и Азербайджан воздержаться от применения силы в Карабхе, в ходе трехсторонней встречи в Сочи достигнуто взаимопонимание о важности активной подготовки к РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T21:56

2022-10-31T21:56

2022-10-31T22:17

владимир путин (политик)

армения

российская федерация (россия, рф)

азербайджан

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Армения и Азербайджан воздержаться от применения силы в Карабхе, в ходе трехсторонней встречи в Сочи достигнуто взаимопонимание о важности активной подготовки к заключению мира. Об этом сказано в совместном заявлении Путина, Пашиняна и Алиева по итогам трехсторонней встречи в Сочи по урегулированию конфликта в Карабахе.Главы государств подтвердили намерение соблюдать все достигнутые в ходе переговоров договоренности и согласились на дополнительные усилия для нормализации азербайджано-армянских отношений и решения гуманитарных вопросов.В рамках встречи отмечен большой вклад российских миротворцев в обеспечение безопасности в зоне конфликта. Алиев и Пашинян подтвердили востребованность этих усилий. Кроме того, президенты подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения для достижения мира в регионе, диалог между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии будет продолжен. На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Российская Федерация будет оказывать этому всяческое содействие. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия, Армения и Азербайджан согласовали заявление по Карабаху, при этом отметил, что достигнуты не все договоренности, но подчеркнул, что РФ приложит все усилия по урегулирования армяно-азербайджанских взаимоотношений и для ситуации в Карабахе. В начале августа вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия по ряду направлений линии соприкосновения. Ранее министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило об ударе военных Азербайджана по постоянному месту дислокаций одной из воинских частей непризнанной республики. По данным ведомства, в результате атаки двое военнослужащих погибли, еще 14 получили ранения. В свою очередь в министерстве обороны Азербайджана сообщили о гибели одного военного в результате обстрела азербайджанских позиций в Карабахе со стороны армянских военных формирований. В ходе операции "Возмездие" ВС Азербайджана уничтожили несколько боевых позиций армянских вооруженных формирований и взяли под контроль господствующие высоты вдоль Карабахского хребта. Президент Нагорного Карабаха на фоне обострения обстановки объявил частичную военную мобилизацию.

https://crimea.ria.ru/20221031/putin-soobschil-o-soglasovanii-sovmestnogo-zayavleniya-po-krabakhu-1125183160.html

армения

российская федерация (россия, рф)

азербайджан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), армения, российская федерация (россия, рф), азербайджан, политика