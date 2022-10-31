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Армения и Азербайджан воздержатся от применения силы в Карабхе - документ - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Армения и Азербайджан воздержатся от применения силы в Карабхе - документ
Армения и Азербайджан воздержатся от применения силы в Карабхе - документ - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Армения и Азербайджан воздержатся от применения силы в Карабхе - документ
Армения и Азербайджан воздержаться от применения силы в Карабхе, в ходе трехсторонней встречи в Сочи достигнуто взаимопонимание о важности активной подготовки к РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T21:56
2022-10-31T22:17
владимир путин (политик)
армения
российская федерация (россия, рф)
азербайджан
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Армения и Азербайджан воздержаться от применения силы в Карабхе, в ходе трехсторонней встречи в Сочи достигнуто взаимопонимание о важности активной подготовки к заключению мира. Об этом сказано в совместном заявлении Путина, Пашиняна и Алиева по итогам трехсторонней встречи в Сочи по урегулированию конфликта в Карабахе.Главы государств подтвердили намерение соблюдать все достигнутые в ходе переговоров договоренности и согласились на дополнительные усилия для нормализации азербайджано-армянских отношений и решения гуманитарных вопросов.В рамках встречи отмечен большой вклад российских миротворцев в обеспечение безопасности в зоне конфликта. Алиев и Пашинян подтвердили востребованность этих усилий. Кроме того, президенты подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения для достижения мира в регионе, диалог между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии будет продолжен. На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Российская Федерация будет оказывать этому всяческое содействие. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия, Армения и Азербайджан согласовали заявление по Карабаху, при этом отметил, что достигнуты не все договоренности, но подчеркнул, что РФ приложит все усилия по урегулирования армяно-азербайджанских взаимоотношений и для ситуации в Карабахе. В начале августа вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия по ряду направлений линии соприкосновения. Ранее министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило об ударе военных Азербайджана по постоянному месту дислокаций одной из воинских частей непризнанной республики. По данным ведомства, в результате атаки двое военнослужащих погибли, еще 14 получили ранения. В свою очередь в министерстве обороны Азербайджана сообщили о гибели одного военного в результате обстрела азербайджанских позиций в Карабахе со стороны армянских военных формирований. В ходе операции "Возмездие" ВС Азербайджана уничтожили несколько боевых позиций армянских вооруженных формирований и взяли под контроль господствующие высоты вдоль Карабахского хребта. Президент Нагорного Карабаха на фоне обострения обстановки объявил частичную военную мобилизацию.
https://crimea.ria.ru/20221031/putin-soobschil-o-soglasovanii-sovmestnogo-zayavleniya-po-krabakhu-1125183160.html
армения
российская федерация (россия, рф)
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владимир путин (политик), армения, российская федерация (россия, рф), азербайджан, политика
Армения и Азербайджан воздержатся от применения силы в Карабхе - документ

Опубликовано заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху

21:56 31.10.2022 (обновлено: 22:17 31.10.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанкТрёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Армения и Азербайджан воздержаться от применения силы в Карабхе, в ходе трехсторонней встречи в Сочи достигнуто взаимопонимание о важности активной подготовки к заключению мира. Об этом сказано в совместном заявлении Путина, Пашиняна и Алиева по итогам трехсторонней встречи в Сочи по урегулированию конфликта в Карабахе.
"Договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 г.", - сказано в заявлении.
Главы государств подтвердили намерение соблюдать все достигнутые в ходе переговоров договоренности и согласились на дополнительные усилия для нормализации азербайджано-армянских отношений и решения гуманитарных вопросов.
В рамках встречи отмечен большой вклад российских миротворцев в обеспечение безопасности в зоне конфликта.
Алиев и Пашинян подтвердили востребованность этих усилий. Кроме того, президенты подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения для достижения мира в регионе, диалог между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии будет продолжен. На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок.
Российская Федерация будет оказывать этому всяческое содействие.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия, Армения и Азербайджан согласовали заявление по Карабаху, при этом отметил, что достигнуты не все договоренности, но подчеркнул, что РФ приложит все усилия по урегулирования армяно-азербайджанских взаимоотношений и для ситуации в Карабахе.
В начале августа вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия по ряду направлений линии соприкосновения. Ранее министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило об ударе военных Азербайджана по постоянному месту дислокаций одной из воинских частей непризнанной республики. По данным ведомства, в результате атаки двое военнослужащих погибли, еще 14 получили ранения.
В свою очередь в министерстве обороны Азербайджана сообщили о гибели одного военного в результате обстрела азербайджанских позиций в Карабахе со стороны армянских военных формирований.
В ходе операции "Возмездие" ВС Азербайджана уничтожили несколько боевых позиций армянских вооруженных формирований и взяли под контроль господствующие высоты вдоль Карабахского хребта. Президент Нагорного Карабаха на фоне обострения обстановки объявил частичную военную мобилизацию.
Трехсторонние переговоры президента РФ В. Путина с президентом Азербайджана И. Алиевым и премьер-министром Армении Н. Пашинянном
21:11
РФ, Армения и Азербайджан согласовали заявление по Карабаху - Путин
Владимир Путин (политик)АрменияРоссийская Федерация (Россия, РФ)АзербайджанПолитика
 
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