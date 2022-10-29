https://crimea.ria.ru/20221029/vkhod-v-muzei-kryma-sdelayut-besplatnym-v-den-narodnogo-edinstva-1125154239.html

Вход в музеи Крыма сделают бесплатным в День народного единства

Вход в музеи Крыма сделают бесплатным в День народного единства - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Вход в музеи Крыма сделают бесплатным в День народного единства

В День народного единства, который будет праздноваться 4 ноября, крымчане и гости полуострова смогут посетить музеи региона бесплатно, сообщила министр культуры РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T17:06

2022-10-29T17:06

2022-10-29T17:06

культура

общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. В День народного единства, который будет праздноваться 4 ноября, крымчане и гости полуострова смогут посетить музеи региона бесплатно, сообщила министр культуры республики Татьяна Манежина."В выходной день крымчане и туристы получат замечательную возможность ознакомиться с основными экспозициями крымских музеев и их филиалов, увидеть уникальные экспонаты и крымские коллекции, узнать интересные факты о богатом историко-культурном наследии страны", - приводит слова Манежиной пресс-служба министерства.Сроки реставрации феодосийской галереи Айвазовского сдвинулись>>Традиционно 4 ноября акцию "День открытых дверей" проводят 15 государственных музейных учреждений при содействии министерства культуры РК.В рамках акции будут организованы разные форматы работы с посетителями: мастер-классы, обзоры, лекции, видеотрансляции и другие просветительские мероприятия, добавили в ведомстве.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, общество, крым