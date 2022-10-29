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Вход в музеи Крыма сделают бесплатным в День народного единства - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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Вход в музеи Крыма сделают бесплатным в День народного единства
Вход в музеи Крыма сделают бесплатным в День народного единства - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Вход в музеи Крыма сделают бесплатным в День народного единства
В День народного единства, который будет праздноваться 4 ноября, крымчане и гости полуострова смогут посетить музеи региона бесплатно, сообщила министр культуры РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T17:06
2022-10-29T17:06
культура
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. В День народного единства, который будет праздноваться 4 ноября, крымчане и гости полуострова смогут посетить музеи региона бесплатно, сообщила министр культуры республики Татьяна Манежина."В выходной день крымчане и туристы получат замечательную возможность ознакомиться с основными экспозициями крымских музеев и их филиалов, увидеть уникальные экспонаты и крымские коллекции, узнать интересные факты о богатом историко-культурном наследии страны", - приводит слова Манежиной пресс-служба министерства.Сроки реставрации феодосийской галереи Айвазовского сдвинулись&gt;&gt;Традиционно 4 ноября акцию "День открытых дверей" проводят 15 государственных музейных учреждений при содействии министерства культуры РК.В рамках акции будут организованы разные форматы работы с посетителями: мастер-классы, обзоры, лекции, видеотрансляции и другие просветительские мероприятия, добавили в ведомстве.
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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культура, общество, крым
Вход в музеи Крыма сделают бесплатным в День народного единства

Минкультуры РК: в День народного единства вход в музеи Крыма будет бесплатным

17:06 29.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБольшой Ливадийский дворец
Большой Ливадийский дворец - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. В День народного единства, который будет праздноваться 4 ноября, крымчане и гости полуострова смогут посетить музеи региона бесплатно, сообщила министр культуры республики Татьяна Манежина.
"В выходной день крымчане и туристы получат замечательную возможность ознакомиться с основными экспозициями крымских музеев и их филиалов, увидеть уникальные экспонаты и крымские коллекции, узнать интересные факты о богатом историко-культурном наследии страны", - приводит слова Манежиной пресс-служба министерства.
Сроки реставрации феодосийской галереи Айвазовского сдвинулись>>
Традиционно 4 ноября акцию "День открытых дверей" проводят 15 государственных музейных учреждений при содействии министерства культуры РК.
В рамках акции будут организованы разные форматы работы с посетителями: мастер-классы, обзоры, лекции, видеотрансляции и другие просветительские мероприятия, добавили в ведомстве.
 
КультураОбществоКрым
 
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