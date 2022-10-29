https://crimea.ria.ru/20221029/amerikanskiy-bespilotnik-letaet-u-beregov-kryma-1125149246.html

Американский беспилотник летает у берегов Крыма

Американский беспилотник летает у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Американский беспилотник летает у берегов Крыма

Вылетевший с авиабазы НАТО в Сицилии, американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, уже несколько часов кружит над нейтральными... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T10:35

2022-10-29T10:35

2022-10-29T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Вылетевший с авиабазы НАТО в Сицилии, американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, уже несколько часов кружит над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма. Об этом следует из данных сервиса Flightradar24.Помимо этого, в районе Румынского порта Констанца за Крымом наблюдает самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry (бортовой номер LX-N90448, позывной NATO 11, зарегистрирован в Люксембурге). В 4:36 он взлетел с турецкой авиабазы в Коньи, в 10:21 должен вернутся на базу ВВС НАТО в немецком Гайленкирхене.Утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Работает система ПВО.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят, сообщили власти города.

https://crimea.ria.ru/20221029/raskryty-podrobnosti-utrenney-ataki-ukrainskikh-bpla-na-sevastopol-1125148895.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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