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Американский беспилотник летает у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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Американский беспилотник летает у берегов Крыма
Американский беспилотник летает у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Американский беспилотник летает у берегов Крыма
Вылетевший с авиабазы НАТО в Сицилии, американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, уже несколько часов кружит над нейтральными... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T10:35
2022-10-29T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Вылетевший с авиабазы НАТО в Сицилии, американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, уже несколько часов кружит над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма. Об этом следует из данных сервиса Flightradar24.Помимо этого, в районе Румынского порта Констанца за Крымом наблюдает самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry (бортовой номер LX-N90448, позывной NATO 11, зарегистрирован в Люксембурге). В 4:36 он взлетел с турецкой авиабазы в Коньи, в 10:21 должен вернутся на базу ВВС НАТО в немецком Гайленкирхене.Утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Работает система ПВО.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят, сообщили власти города.
https://crimea.ria.ru/20221029/raskryty-podrobnosti-utrenney-ataki-ukrainskikh-bpla-na-sevastopol-1125148895.html
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сша, крым, нато
Американский беспилотник летает у берегов Крыма

Flightradar24: американский разведывательный БПЛА несколько часов летает недалеко от Крыма

10:35 29.10.2022
 
© Фото : U.S. Air Force/Bobbi ZapkaАмериканский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
© Фото : U.S. Air Force/Bobbi Zapka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Вылетевший с авиабазы НАТО в Сицилии, американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, уже несколько часов кружит над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма. Об этом следует из данных сервиса Flightradar24.
"Global Hawk летает вдоль 43 параллели, на высоте 17 километров", – сообщает Flightradar24.
Помимо этого, в районе Румынского порта Констанца за Крымом наблюдает самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry (бортовой номер LX-N90448, позывной NATO 11, зарегистрирован в Люксембурге). В 4:36 он взлетел с турецкой авиабазы в Коньи, в 10:21 должен вернутся на базу ВВС НАТО в немецком Гайленкирхене.
Утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Работает система ПВО.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят, сообщили власти города.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Раскрыты подробности утренней атаки украинских БПЛА на Севастополь
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