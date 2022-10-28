https://crimea.ria.ru/20221028/nazvany-vozmozhnye-stsenarii-ispolzovaniya-ukrainoy-gryaznoy-bomby-1125143018.html

Названы возможные сценарии использования Украиной "грязной" бомбы

Названы возможные сценарии использования Украиной "грязной" бомбы - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Названы возможные сценарии использования Украиной "грязной" бомбы

Украинские власти могут отдать приказ ударить "грязной" бомбой по новым субъектам России или по Киеву, а после обвинить Россию в ядерном ударе. Об этом на... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T16:36

2022-10-28T16:36

2022-10-28T16:36

украина

в мире

специальная военная операция рф на украине

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Украинские власти могут отдать приказ ударить "грязной" бомбой по новым субъектам России или по Киеву, а после обвинить Россию в ядерном ударе. Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа."Одна из версий, если это не дай бог произойдет, это удар по России. Они готовили формулировку, что мы сами совершили этот подрыв, чтобы обвинить Украину. На мой взгляд, это самый глупый сценарий, который они могут выдумать. Наверное, он будет менее эффективный, потому что мы дадим ответный удар, у нас есть чем и как ответить Украине помимо ядерного оружия", — считает депутат.Он подчеркнул, что сейчас Россия ведет очень аккуратную, точечную и бережливую специальную военную операцию, которая не похожа на войну. Ответ на провокации Украины с ядерным оружием будет гораздо жестче. Поэтому, по его словам, более вероятен сценарий самообстрела."Скорее всего они готовят другой сценарий – удар по Киеву якобы нашей ракетой типа "Искандер". Они якобы собьют эту ракету, возможно она упадет где-то на границе Чернобыля и Киева. Для этого сделают муляж ракеты, на "Южмаше" этих муляжей можно наделать огромное количество. Как носитель они могут использовать "Точку-У" и сделать "грязную" бомбу", — предположил депутат.При этом Чепа отметил, что возможно будут продемонстрированы и осколки от ракеты, и ее начинка, а вину за случившееся возложат на Россию."Специалисты, которые приедут – и украинские, и западные – это подтвердят легко, мы это видели и в Буче, и в Гостомеле, когда украинские власти готовили провокации. Если все это будет — весь мир заголосит, что Россия применила ядерное оружие", — предупредил он.Депутат также рассказал, что создать "грязную" бомбу Украине не составляет никакого труда при наличии советских институтов, интеллектуальных кадров и атомных станций. Кроме того, там есть три станции по захоронению ядерных отходов и плутоний в наличии. Все это может быть использовано для самодельного ядерного оружия.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны поторопиться с проверкой ядерных объектов Украины на предмет изготовления "грязной" бомбы, поскольку киевский режим уже заметает следы этой подготовки.

https://crimea.ria.ru/20221027/kievskiy-rezhim-uzhe-zametaet-sledy-podgotovki-gryaznoy-bomby--putin-1125129284.html

https://crimea.ria.ru/20221027/ideyu-sozdaniya-gryaznoy-yadernoy-bomby-kiev-vynashival-esche-do-svo--ekspert-1125106079.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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