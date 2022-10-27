https://crimea.ria.ru/20221027/kievskiy-rezhim-uzhe-zametaet-sledy-podgotovki-gryaznoy-bomby--putin-1125129284.html

Киевский режим уже заметает следы подготовки "грязной" бомбы – Путин

Киевский режим уже заметает следы подготовки "грязной" бомбы – Путин - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Киевский режим уже заметает следы подготовки "грязной" бомбы – Путин

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны поторопиться с проверкой ядерных объектов Украины на предмет изготовления "грязной" бомбы,... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T18:52

2022-10-27T18:52

2022-10-27T18:52

владимир путин (политик)

политика

магатэ

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1b/1125129167_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_9485fb58d82a91daf2e73d0f1693d151.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны поторопиться с проверкой ядерных объектов Украины на предмет изготовления "грязной" бомбы, поскольку киевский режим уже заметает следы этой подготовки, заявил президент России Владимир Путин.По словам Путина, когда спецслужбам стало известно о подготовке властями Украины "грязной" бомбы, он лично поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу проинформировать об этом руководителей оборонных ведомств других стран.Президент РФ отметил, что киевский режим изготовил "грязную" бомбу, чтобы взорвать ее и потом обвинить Россию в применении ядерного оружия.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговоров с министрами обороны США, Великобритании, Франции, Турции, Китая и Индии сообщил о намерении киевского режима взорвать "грязную" бомбу, обвинив в этой провокации Россию. Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай применения Украиной такого оружия.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство готовит визит своих представителей на два украинских ядерных объекта в ближайшие дни."Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.

https://crimea.ria.ru/20221025/gryaznaya-bomba-chto-eto-i-chem-grozit-1125075297.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, магатэ, украина