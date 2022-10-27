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Киевский режим уже заметает следы подготовки "грязной" бомбы – Путин - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Киевский режим уже заметает следы подготовки "грязной" бомбы – Путин
Киевский режим уже заметает следы подготовки "грязной" бомбы – Путин - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Киевский режим уже заметает следы подготовки "грязной" бомбы – Путин
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны поторопиться с проверкой ядерных объектов Украины на предмет изготовления "грязной" бомбы,... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T18:52
2022-10-27T18:52
владимир путин (политик)
политика
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны поторопиться с проверкой ядерных объектов Украины на предмет изготовления "грязной" бомбы, поскольку киевский режим уже заметает следы этой подготовки, заявил президент России Владимир Путин.По словам Путина, когда спецслужбам стало известно о подготовке властями Украины "грязной" бомбы, он лично поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу проинформировать об этом руководителей оборонных ведомств других стран.Президент РФ отметил, что киевский режим изготовил "грязную" бомбу, чтобы взорвать ее и потом обвинить Россию в применении ядерного оружия.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговоров с министрами обороны США, Великобритании, Франции, Турции, Китая и Индии сообщил о намерении киевского режима взорвать "грязную" бомбу, обвинив в этой провокации Россию. Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай применения Украиной такого оружия.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство готовит визит своих представителей на два украинских ядерных объекта в ближайшие дни."Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.
https://crimea.ria.ru/20221025/gryaznaya-bomba-chto-eto-i-chem-grozit-1125075297.html
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владимир путин (политик), политика, магатэ, украина
Киевский режим уже заметает следы подготовки "грязной" бомбы – Путин

Путин: киевские власти делают все, чтобы замести следы подготовки "грязной" ядерной бомбы

18:52 27.10.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны поторопиться с проверкой ядерных объектов Украины на предмет изготовления "грязной" бомбы, поскольку киевский режим уже заметает следы этой подготовки, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас говорят, из МАГАТЭ хотят приехать и проверить ядерные объекты Украины. Мы – за, и как можно быстрее нужно это сделать и как можно шире, потому что мы знаем, что сейчас киевские власти делают все для того, чтобы замести следы этой подготовки. Они работают над этим", - сказал российский лидер в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По словам Путина, когда спецслужбам стало известно о подготовке властями Украины "грязной" бомбы, он лично поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу проинформировать об этом руководителей оборонных ведомств других стран.
Президент РФ отметил, что киевский режим изготовил "грязную" бомбу, чтобы взорвать ее и потом обвинить Россию в применении ядерного оружия.
"Но нам не нужно этого (применять ядерное оружие – ред.) делать. Смысла нет никакого – ни политического, ни военного", - подчеркнул он.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговоров с министрами обороны США, Великобритании, Франции, Турции, Китая и Индии сообщил о намерении киевского режима взорвать "грязную" бомбу, обвинив в этой провокации Россию. Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай применения Украиной такого оружия.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство готовит визит своих представителей на два украинских ядерных объекта в ближайшие дни.
"Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.
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25 октября, 14:55
"Грязная" бомба: что это и чем грозит
 
Владимир Путин (политик)ПолитикаМАГАТЭУкраина
 
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