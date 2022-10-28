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Кто испытывает сложности при подготовке к мобилизации - мнение бойца - РИА Новости Крым, 28.10.2022
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Кто испытывает сложности при подготовке к мобилизации - мнение бойца
Кто испытывает сложности при подготовке к мобилизации - мнение бойца - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Кто испытывает сложности при подготовке к мобилизации - мнение бойца
Очередной отряд добровольцев готовится к отправке в зону СВО. Один из его участников с позывным Большой рассказал РИА Новости Крым о том, как становятся... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T08:31
2022-10-28T08:51
специальная военная операция рф на украине
севастополь
частичная мобилизация
крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Очередной отряд добровольцев готовится к отправке в зону СВО. Один из его участников с позывным Большой рассказал РИА Новости Крым о том, как становятся добровольцами, что означает этот статус, как готовят и снабжают тех, кто по доброй воле вызвался участвовать в специальной военной операции на Украине.Как поддержат мобилизованных предпринимателей в РФ — новый закон&gt;&gt;По словам Большого, в зоне СВО нет никакой разницы, доброволец ты, бывалый служивый или недавно призванный по частичной мобилизации. Все – военные, бойцы."Конечно, мы, как и все - военнослужащие. На все сто процентов. Присяга, всё как положено", – сказал доброволец. Первый шаг к цели – военкомат. Дальше – всё и для всех стандартно.Вопросы снабжения и потребности тоже одинаковы для всех. "Есть у Министерства обороны что-то – выдали, не хватает – докупаешь", - говорит он. Проблемы одни и те же, и не хватает чего-то, как правило таким, как он, – "большим"."Это касается и добровольцев, и мобилизованных – всех. Это очень большая проблема, это не секрет. Есть среднестатистические парни, 52 – 54 размер, на них найти форму можно без проблем. А размер 64 – 66 и рост два метра, с размером ноги 48, на них вы не найдете. Вот идут они на полигон: в сварочных ботинках по два кило каждый и выдают старые куртки, которые не застегиваются, молнии расходятся".Выпуск снаряжения для мобилизованных надо активизировать – Мишустин&gt;&gt;У остальных, по словам Большого, нужды общие, и помощь из тыла никогда лишней не будет. Что нужно?Теплое, флисовое влаговыводящее нательное белье и теплые носки. Безрукавки, работающие от пауэрбанка, способные согреть человека в окопе и на дежурстве в холодную ночь. Рейдовые рюкзаки для переноса амуниции. Фонари с красными фильтрами: белое свечение видно издалека, а красное поможет увидеть всё, что под ногами, и передвигаться, оставаясь незамеченным. Тепловизоры и тепловизионные прицелы. Конечно, дроны: "Война полуокопная, больше дроны работают и артиллерия", – рассказывает Большой.Еще бензогенераторы, которые нужны везде, где затруднено снабжение. Один такой, на 5,5 кВт, передал добровольцам местный житель. Координирует поток помощи от простых людей в Севастополе департамент внутренней политики правительства города и волонтерский штаб "Мы вместе". Кое-что отсюда новый отряд добровольцев заберет с собой. Большой и его товарищи - из тех севастопольских организаций, что обеспечивали безопасность в Севастополе в непростое время, в судьбоносном 2014-м. В военкомат пришли вместе, там же выясняли, где их в зоне СВО "могут принять своим коллективом". Выяснили. И их уже ждут: "Идем туда, куда надо, говорить не буду, не имею права".Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО&gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20221025/v-sevastopole-v-pervom-chtenii-prinyali-zakon-o-podderzhke-uchastnikov-svo-1125073188.html
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4.7
96
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специальная военная операция рф на украине, севастополь, частичная мобилизация, крым
Кто испытывает сложности при подготовке к мобилизации - мнение бойца

Доброволец СВО из Севастополя рассказал о подготовке и нуждах участников спецоперации

08:31 28.10.2022 (обновлено: 08:51 28.10.2022)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСбор необходимого снаряжения для участников спецоперации
Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Очередной отряд добровольцев готовится к отправке в зону СВО. Один из его участников с позывным Большой рассказал РИА Новости Крым о том, как становятся добровольцами, что означает этот статус, как готовят и снабжают тех, кто по доброй воле вызвался участвовать в специальной военной операции на Украине.
Как поддержат мобилизованных предпринимателей в РФ — новый закон>>
По словам Большого, в зоне СВО нет никакой разницы, доброволец ты, бывалый служивый или недавно призванный по частичной мобилизации. Все – военные, бойцы.
"Конечно, мы, как и все - военнослужащие. На все сто процентов. Присяга, всё как положено", – сказал доброволец.
Первый шаг к цели – военкомат. Дальше – всё и для всех стандартно.

"Медкомиссия, строевая, беседа личная с комсоставом. Что умеешь, профессия какая. Все это проходишь, потом еще гоняют, потом только принимают решение. Если медкомиссию не прошел – свободен. Остальные – каждое утро в часть: занятия, тактика, полигон. Нас не так долго готовят по той причине, что мы уже более подготовленные. А если брать 18-го летнего пацана, то нужно как минимум месяца два", – рассказал Большой.

Вопросы снабжения и потребности тоже одинаковы для всех. "Есть у Министерства обороны что-то – выдали, не хватает – докупаешь", - говорит он. Проблемы одни и те же, и не хватает чего-то, как правило таким, как он, – "большим".

"Это касается и добровольцев, и мобилизованных – всех. Это очень большая проблема, это не секрет. Есть среднестатистические парни, 52 – 54 размер, на них найти форму можно без проблем. А размер 64 – 66 и рост два метра, с размером ноги 48, на них вы не найдете. Вот идут они на полигон: в сварочных ботинках по два кило каждый и выдают старые куртки, которые не застегиваются, молнии расходятся".
Выпуск снаряжения для мобилизованных надо активизировать – Мишустин>>

У остальных, по словам Большого, нужды общие, и помощь из тыла никогда лишней не будет. Что нужно?

Теплое, флисовое влаговыводящее нательное белье и теплые носки. Безрукавки, работающие от пауэрбанка, способные согреть человека в окопе и на дежурстве в холодную ночь. Рейдовые рюкзаки для переноса амуниции. Фонари с красными фильтрами: белое свечение видно издалека, а красное поможет увидеть всё, что под ногами, и передвигаться, оставаясь незамеченным. Тепловизоры и тепловизионные прицелы. Конечно, дроны: "Война полуокопная, больше дроны работают и артиллерия", – рассказывает Большой.
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 13:08
В Севастополе в первом чтении приняли закон о поддержке участников СВО
Еще бензогенераторы, которые нужны везде, где затруднено снабжение. Один такой, на 5,5 кВт, передал добровольцам местный житель. Координирует поток помощи от простых людей в Севастополе департамент внутренней политики правительства города и волонтерский штаб "Мы вместе". Кое-что отсюда новый отряд добровольцев заберет с собой.

Большой и его товарищи - из тех севастопольских организаций, что обеспечивали безопасность в Севастополе в непростое время, в судьбоносном 2014-м. В военкомат пришли вместе, там же выясняли, где их в зоне СВО "могут принять своим коллективом". Выяснили. И их уже ждут: "Идем туда, куда надо, говорить не буду, не имею права".
Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО>>
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеСевастопольЧастичная мобилизацияКрым
 
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