https://crimea.ria.ru/20221028/kto-ispytyvaet-slozhnosti-pri-podgotovke-k-mobilizatsii---mnenie-boytsa-1125127749.html

Кто испытывает сложности при подготовке к мобилизации - мнение бойца

Кто испытывает сложности при подготовке к мобилизации - мнение бойца - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Кто испытывает сложности при подготовке к мобилизации - мнение бойца

Очередной отряд добровольцев готовится к отправке в зону СВО. Один из его участников с позывным Большой рассказал РИА Новости Крым о том, как становятся... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T08:31

2022-10-28T08:31

2022-10-28T08:51

специальная военная операция рф на украине

севастополь

частичная мобилизация

крым

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Очередной отряд добровольцев готовится к отправке в зону СВО. Один из его участников с позывным Большой рассказал РИА Новости Крым о том, как становятся добровольцами, что означает этот статус, как готовят и снабжают тех, кто по доброй воле вызвался участвовать в специальной военной операции на Украине.Как поддержат мобилизованных предпринимателей в РФ — новый закон>>По словам Большого, в зоне СВО нет никакой разницы, доброволец ты, бывалый служивый или недавно призванный по частичной мобилизации. Все – военные, бойцы."Конечно, мы, как и все - военнослужащие. На все сто процентов. Присяга, всё как положено", – сказал доброволец. Первый шаг к цели – военкомат. Дальше – всё и для всех стандартно.Вопросы снабжения и потребности тоже одинаковы для всех. "Есть у Министерства обороны что-то – выдали, не хватает – докупаешь", - говорит он. Проблемы одни и те же, и не хватает чего-то, как правило таким, как он, – "большим"."Это касается и добровольцев, и мобилизованных – всех. Это очень большая проблема, это не секрет. Есть среднестатистические парни, 52 – 54 размер, на них найти форму можно без проблем. А размер 64 – 66 и рост два метра, с размером ноги 48, на них вы не найдете. Вот идут они на полигон: в сварочных ботинках по два кило каждый и выдают старые куртки, которые не застегиваются, молнии расходятся".Выпуск снаряжения для мобилизованных надо активизировать – Мишустин>>У остальных, по словам Большого, нужды общие, и помощь из тыла никогда лишней не будет. Что нужно?Теплое, флисовое влаговыводящее нательное белье и теплые носки. Безрукавки, работающие от пауэрбанка, способные согреть человека в окопе и на дежурстве в холодную ночь. Рейдовые рюкзаки для переноса амуниции. Фонари с красными фильтрами: белое свечение видно издалека, а красное поможет увидеть всё, что под ногами, и передвигаться, оставаясь незамеченным. Тепловизоры и тепловизионные прицелы. Конечно, дроны: "Война полуокопная, больше дроны работают и артиллерия", – рассказывает Большой.Еще бензогенераторы, которые нужны везде, где затруднено снабжение. Один такой, на 5,5 кВт, передал добровольцам местный житель. Координирует поток помощи от простых людей в Севастополе департамент внутренней политики правительства города и волонтерский штаб "Мы вместе". Кое-что отсюда новый отряд добровольцев заберет с собой. Большой и его товарищи - из тех севастопольских организаций, что обеспечивали безопасность в Севастополе в непростое время, в судьбоносном 2014-м. В военкомат пришли вместе, там же выясняли, где их в зоне СВО "могут принять своим коллективом". Выяснили. И их уже ждут: "Идем туда, куда надо, говорить не буду, не имею права".Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО>>

https://crimea.ria.ru/20221025/v-sevastopole-v-pervom-chtenii-prinyali-zakon-o-podderzhke-uchastnikov-svo-1125073188.html

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крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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