Кто испытывает сложности при подготовке к мобилизации - мнение бойца
Доброволец СВО из Севастополя рассказал о подготовке и нуждах участников спецоперации
08:31 28.10.2022 (обновлено: 08:51 28.10.2022)
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСбор необходимого снаряжения для участников спецоперации
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Очередной отряд добровольцев готовится к отправке в зону СВО. Один из его участников с позывным Большой рассказал РИА Новости Крым о том, как становятся добровольцами, что означает этот статус, как готовят и снабжают тех, кто по доброй воле вызвался участвовать в специальной военной операции на Украине.
По словам Большого, в зоне СВО нет никакой разницы, доброволец ты, бывалый служивый или недавно призванный по частичной мобилизации. Все – военные, бойцы.
"Конечно, мы, как и все - военнослужащие. На все сто процентов. Присяга, всё как положено", – сказал доброволец.
Первый шаг к цели – военкомат. Дальше – всё и для всех стандартно.
"Медкомиссия, строевая, беседа личная с комсоставом. Что умеешь, профессия какая. Все это проходишь, потом еще гоняют, потом только принимают решение. Если медкомиссию не прошел – свободен. Остальные – каждое утро в часть: занятия, тактика, полигон. Нас не так долго готовят по той причине, что мы уже более подготовленные. А если брать 18-го летнего пацана, то нужно как минимум месяца два", – рассказал Большой.
Вопросы снабжения и потребности тоже одинаковы для всех. "Есть у Министерства обороны что-то – выдали, не хватает – докупаешь", - говорит он. Проблемы одни и те же, и не хватает чего-то, как правило таким, как он, – "большим".
"Это касается и добровольцев, и мобилизованных – всех. Это очень большая проблема, это не секрет. Есть среднестатистические парни, 52 – 54 размер, на них найти форму можно без проблем. А размер 64 – 66 и рост два метра, с размером ноги 48, на них вы не найдете. Вот идут они на полигон: в сварочных ботинках по два кило каждый и выдают старые куртки, которые не застегиваются, молнии расходятся".
"Это касается и добровольцев, и мобилизованных – всех. Это очень большая проблема, это не секрет. Есть среднестатистические парни, 52 – 54 размер, на них найти форму можно без проблем. А размер 64 – 66 и рост два метра, с размером ноги 48, на них вы не найдете. Вот идут они на полигон: в сварочных ботинках по два кило каждый и выдают старые куртки, которые не застегиваются, молнии расходятся".
Выпуск снаряжения для мобилизованных надо активизировать – Мишустин>>
У остальных, по словам Большого, нужды общие, и помощь из тыла никогда лишней не будет. Что нужно?
Теплое, флисовое влаговыводящее нательное белье и теплые носки. Безрукавки, работающие от пауэрбанка, способные согреть человека в окопе и на дежурстве в холодную ночь. Рейдовые рюкзаки для переноса амуниции. Фонари с красными фильтрами: белое свечение видно издалека, а красное поможет увидеть всё, что под ногами, и передвигаться, оставаясь незамеченным. Тепловизоры и тепловизионные прицелы. Конечно, дроны: "Война полуокопная, больше дроны работают и артиллерия", – рассказывает Большой.
У остальных, по словам Большого, нужды общие, и помощь из тыла никогда лишней не будет. Что нужно?
Теплое, флисовое влаговыводящее нательное белье и теплые носки. Безрукавки, работающие от пауэрбанка, способные согреть человека в окопе и на дежурстве в холодную ночь. Рейдовые рюкзаки для переноса амуниции. Фонари с красными фильтрами: белое свечение видно издалека, а красное поможет увидеть всё, что под ногами, и передвигаться, оставаясь незамеченным. Тепловизоры и тепловизионные прицелы. Конечно, дроны: "Война полуокопная, больше дроны работают и артиллерия", – рассказывает Большой.
Еще бензогенераторы, которые нужны везде, где затруднено снабжение. Один такой, на 5,5 кВт, передал добровольцам местный житель. Координирует поток помощи от простых людей в Севастополе департамент внутренней политики правительства города и волонтерский штаб "Мы вместе". Кое-что отсюда новый отряд добровольцев заберет с собой.
Большой и его товарищи - из тех севастопольских организаций, что обеспечивали безопасность в Севастополе в непростое время, в судьбоносном 2014-м. В военкомат пришли вместе, там же выясняли, где их в зоне СВО "могут принять своим коллективом". Выяснили. И их уже ждут: "Идем туда, куда надо, говорить не буду, не имею права".
Большой и его товарищи - из тех севастопольских организаций, что обеспечивали безопасность в Севастополе в непростое время, в судьбоносном 2014-м. В военкомат пришли вместе, там же выясняли, где их в зоне СВО "могут принять своим коллективом". Выяснили. И их уже ждут: "Идем туда, куда надо, говорить не буду, не имею права".