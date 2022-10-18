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Как поддержат мобилизованных предпринимателей в РФ — новый закон - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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Как поддержат мобилизованных предпринимателей в РФ — новый закон
Как поддержат мобилизованных предпринимателей в РФ — новый закон - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Как поддержат мобилизованных предпринимателей в РФ — новый закон
Государственная Дума приняла во вторник два законопроекта, направленные на поддержку мобилизованных предпринимателей, сообщили в пресс-службе ГД РФ. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T16:28
2022-10-18T16:28
частичная мобилизация
государственная дума рф
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла во вторник два законопроекта, направленные на поддержку мобилизованных предпринимателей, сообщили в пресс-службе ГД РФ.Утоняется, что одним из законопроектов предлагается организовать кредитные каникулы призванным на военную службу предпринимателям, которые являются единственными участниками обществ с ограниченной ответственностью."Сегодня примерно 35 процентов (797 тыс.) от зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства — организации с единственным владельцем-мужчиной в возрасте 18–60 лет, который одновременно выполняет функции единоличного исполнительного органа. Если им не помочь, деятельность десятков, если не сотен тысяч предприятий, будет просто заблокирована", — привел пример председатель ГД Вячеслав Володин.Этот же законопроект предлагает продление срока кредитных каникул на время нахождения мобилизованного на лечении в стационаре больниц, госпиталей и других медорганизаций.Кроме того, благодаря второму законопроекту мобилизованные предприниматели и юрлица смогут передать свои организации в доверительное управление или сохранить их регистрацию без изменений на время, до демобилизации владельца.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее в правительстве РФ утвердили особые условия исполнения госконтрактов и отсрочку по оплате аренды федерального имущества для мобилизованных предпринимателей.
https://crimea.ria.ru/20221018/otsrochka-po-arende-i-novye-pravila-goskontraktov-dlya-mobilizovannykh-1124948854.html
https://crimea.ria.ru/20221014/putin-otvetil-na-vopros-o-neobkhodimosti-dopolnitelnoy-mobilizatsii-1124889175.html
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РИА Новости Крым
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частичная мобилизация, государственная дума рф, закон и право, общество
Как поддержат мобилизованных предпринимателей в РФ — новый закон

Новый закон: какие меры поддержи мобилизованных предпринимателей предусмотрены в России

16:28 18.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбмундирование и амуниция
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла во вторник два законопроекта, направленные на поддержку мобилизованных предпринимателей, сообщили в пресс-службе ГД РФ.
Утоняется, что одним из законопроектов предлагается организовать кредитные каникулы призванным на военную службу предпринимателям, которые являются единственными участниками обществ с ограниченной ответственностью.
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
11:24
Отсрочка по аренде и новые правила госконтрактов для мобилизованных
"Сегодня примерно 35 процентов (797 тыс.) от зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства — организации с единственным владельцем-мужчиной в возрасте 18–60 лет, который одновременно выполняет функции единоличного исполнительного органа. Если им не помочь, деятельность десятков, если не сотен тысяч предприятий, будет просто заблокирована", — привел пример председатель ГД Вячеслав Володин.
Этот же законопроект предлагает продление срока кредитных каникул на время нахождения мобилизованного на лечении в стационаре больниц, госпиталей и других медорганизаций.
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 15:47
Путин ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации
Кроме того, благодаря второму законопроекту мобилизованные предприниматели и юрлица смогут передать свои организации в доверительное управление или сохранить их регистрацию без изменений на время, до демобилизации владельца.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее в правительстве РФ утвердили особые условия исполнения госконтрактов и отсрочку по оплате аренды федерального имущества для мобилизованных предпринимателей.
 
Частичная мобилизацияГосударственная Дума РФЗакон и правоОбщество
 
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